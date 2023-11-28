Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков - 28.11.2023 Украина.ру
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Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков
Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков - 28.11.2023 Украина.ру
Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков
Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации и считает Россию своим противником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 28 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-28T13:11
2023-11-28T13:11
новости
россия
дмитрий песков
йенс столтенберг
украина
техника
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Пока что Североатлантический альянс не отказывается от планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", добавил Песков. В Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается, добавил Песков.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта. Столтенгберг отметил, что российская индустрия переведена в военный режим, Россия способна снабжать армию боеприпасами и техникой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дмитрий песков, йенс столтенберг, украина, техника
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, Украина, техника

Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков

13:11 28.11.2023
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации и считает Россию своим противником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 28 ноября сообщили журналисты РИА Новости

"НАТО считает Россию противником. И НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел", - сказал Песков.

Пока что Североатлантический альянс не отказывается от планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", добавил Песков.
В Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается, добавил Песков.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта. Столтенгберг отметил, что российская индустрия переведена в военный режим, Россия способна снабжать армию боеприпасами и техникой.
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