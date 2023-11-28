https://ukraina.ru/20231128/1051467092.html

Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков

Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков - 28.11.2023 Украина.ру

Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков

Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации и считает Россию своим противником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 28 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-28T13:11

2023-11-28T13:11

2023-11-28T13:11

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Пока что Североатлантический альянс не отказывается от планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", добавил Песков. В Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается, добавил Песков.Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта. Столтенгберг отметил, что российская индустрия переведена в военный режим, Россия способна снабжать армию боеприпасами и техникой.

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новости, россия, дмитрий песков, йенс столтенберг, украина, техника