Блок НАТО был создан для сдерживания России и считает её противником - Песков
Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации и считает Россию своим противником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 28 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"НАТО считает Россию противником. И НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел", - сказал Песков.
Пока что Североатлантический альянс не отказывается от планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", добавил Песков.
В Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается, добавил Песков.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта. Столтенгберг отметил, что российская индустрия переведена в военный режим, Россия способна снабжать армию боеприпасами и техникой.
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