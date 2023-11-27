"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО - 27.11.2023 Украина.ру
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"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО
"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО - 27.11.2023 Украина.ру
"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО
Украина даже при мощной поддержке со стороны НАТО не смогла за год изменить географию линии фронта, напомнил Генсек НАТО во время пресс-конференции перед встречей МИДов стран альянса в Брюсселе
2023-11-27T19:05
2023-11-27T19:05
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россия
нато
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Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта.По мнению Столтенберга, именно Россия виновата во многих бедах Европы: "Она стремится дестабилизировать наши демократии с помощью кибератак, дезинформации, энергетического шантажа и даже миграции. В последние недели Москва содействует прибытию мигрантов на границу Финляндии с Россией. Призыв к закрытию пунктов пересечения границы. Использование миграции как инструмента давления на соседа и союзника по НАТО".Одновременно он заявил, что Россия слабее политически, экономически и в военном отношении. В противовес этому Столтенберга напомнил, что Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро, Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов F-16, союзники, включая США и Финляндию, направляют дополнительные средства ПВО и боеприпасы для защиты украинских городов от атак России. Также 20 союзников сформировали коалицию противовоздушной обороны Украины."Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам в Украине. Поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", – добавил Столтенберг.
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новости, новости украины, россия, нато, йенс столтенберг
Новости, Новости Украины, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг

"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО

19:05 27.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Украина даже при мощной поддержке со стороны НАТО не смогла за год изменить географию линии фронта, напомнил Генсек НАТО во время пресс-конференции перед встречей МИДов стран альянса в Брюсселе
Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта.
"Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой", – говорится на сайте НАТО.
По мнению Столтенберга, именно Россия виновата во многих бедах Европы: "Она стремится дестабилизировать наши демократии с помощью кибератак, дезинформации, энергетического шантажа и даже миграции. В последние недели Москва содействует прибытию мигрантов на границу Финляндии с Россией. Призыв к закрытию пунктов пересечения границы. Использование миграции как инструмента давления на соседа и союзника по НАТО".
Одновременно он заявил, что Россия слабее политически, экономически и в военном отношении. В противовес этому Столтенберга напомнил, что Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро, Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов F-16, союзники, включая США и Финляндию, направляют дополнительные средства ПВО и боеприпасы для защиты украинских городов от атак России. Также 20 союзников сформировали коалицию противовоздушной обороны Украины.
"Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам в Украине. Поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", – добавил Столтенберг.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 22:32
Столтенберг заявил о тяжёлой ситуации для Украины на поле бояСитуация на фронтах Спецоперации оказалась сложнее, чем представлялось НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
 
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