https://ukraina.ru/20231127/1051431948.html

"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО

"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО - 27.11.2023 Украина.ру

"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО

Украина даже при мощной поддержке со стороны НАТО не смогла за год изменить географию линии фронта, напомнил Генсек НАТО во время пресс-конференции перед встречей МИДов стран альянса в Брюсселе

2023-11-27T19:05

2023-11-27T19:05

2023-11-27T19:05

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Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать Россию. Подтверждение тому – отсутствие прогресса Украины по смещению линии фронта.По мнению Столтенберга, именно Россия виновата во многих бедах Европы: "Она стремится дестабилизировать наши демократии с помощью кибератак, дезинформации, энергетического шантажа и даже миграции. В последние недели Москва содействует прибытию мигрантов на границу Финляндии с Россией. Призыв к закрытию пунктов пересечения границы. Использование миграции как инструмента давления на соседа и союзника по НАТО".Одновременно он заявил, что Россия слабее политически, экономически и в военном отношении. В противовес этому Столтенберга напомнил, что Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро, Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов F-16, союзники, включая США и Финляндию, направляют дополнительные средства ПВО и боеприпасы для защиты украинских городов от атак России. Также 20 союзников сформировали коалицию противовоздушной обороны Украины."Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам в Украине. Поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", – добавил Столтенберг.

https://ukraina.ru/20231116/1051096686.html

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новости, новости украины, россия, нато, йенс столтенберг