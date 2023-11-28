https://ukraina.ru/20231128/1051450463.html

"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине

"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине - 28.11.2023 Украина.ру

"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине

Если Западу конфликт на Украине не будет обходиться дорого, то нет смысла принуждать её к миру, заявил журналист, историк Василий Стоякин в интервью изданию "Украина.ру"

2023-11-28T10:56

2023-11-28T10:56

2023-11-28T10:57

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что НАТО только изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента уже не будет.Вооружения, по словам Риттера, передаются Киеву в столь незначительных объёмах, что это никак не может повлиять на ход боевых действий.Заявления Риттера последовали сразу же после того, как США и Германия официально заявили, что не пытаются принуждать Киев к перемирию с Россией, заявил журналист, историк Василий Стоякин в интервью изданию "Украина.ру".При этом, подчеркнул историк, вопрос стоит несколько иначе. Запад убедился. что Украина в состоянии воевать и в обмен на лозунги. Во всяком случае, президент Украины Владимир Зеленский принципиально отказывается вести переговоры, отметил эксперт.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20231127/1051357543.html

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