"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине - 28.11.2023 Украина.ру
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"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине
"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине - 28.11.2023 Украина.ру
"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине
Если Западу конфликт на Украине не будет обходиться дорого, то нет смысла принуждать её к миру, заявил журналист, историк Василий Стоякин в интервью изданию "Украина.ру"
2023-11-28T10:56
2023-11-28T10:57
новости
сша
запад
украина
киев
россия
переговоры
соглашение
скотт риттер
василий стоякин
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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что НАТО только изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента уже не будет.Вооружения, по словам Риттера, передаются Киеву в столь незначительных объёмах, что это никак не может повлиять на ход боевых действий.Заявления Риттера последовали сразу же после того, как США и Германия официально заявили, что не пытаются принуждать Киев к перемирию с Россией, заявил журналист, историк Василий Стоякин в интервью изданию "Украина.ру".При этом, подчеркнул историк, вопрос стоит несколько иначе. Запад убедился. что Украина в состоянии воевать и в обмен на лозунги. Во всяком случае, президент Украины Владимир Зеленский принципиально отказывается вести переговоры, отметил эксперт.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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новости, сша, запад, украина, киев, россия, переговоры, соглашение, скотт риттер, василий стоякин, историк
Новости, США, Запад, Украина, Киев, Россия, переговоры, соглашение, Скотт Риттер, Василий Стоякин, историк

"Будут всё отрицать". Историк рассказал, почему Западу невыгоден мир на Украине

10:56 28.11.2023 (обновлено: 10:57 28.11.2023)
 
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Если Западу конфликт на Украине не будет обходиться дорого, то нет смысла принуждать её к миру, заявил журналист, историк Василий Стоякин в интервью изданию "Украина.ру"
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что НАТО только изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента уже не будет.
Вооружения, по словам Риттера, передаются Киеву в столь незначительных объёмах, что это никак не может повлиять на ход боевых действий.
Заявления Риттера последовали сразу же после того, как США и Германия официально заявили, что не пытаются принуждать Киев к перемирию с Россией, заявил журналист, историк Василий Стоякин в интервью изданию "Украина.ру".
"Риттер может, конечно, быть прав. В конце концов раз Киев принуждают к миру "тайно", значит признавать никто не будет и все будут отрицать. Опять же - цели войны не достигнуты и уже понятно, что они в принципе недостижимы", - заявил Стоякин.
При этом, подчеркнул историк, вопрос стоит несколько иначе. Запад убедился. что Украина в состоянии воевать и в обмен на лозунги. Во всяком случае, президент Украины Владимир Зеленский принципиально отказывается вести переговоры, отметил эксперт.
"Дело ведь не в том, что Украина воюет, а в том, что её война обходится Западу слишком дорого. А если она не будет обходиться дорого, то пусть воюет и дальше. Смысл принуждать её к миру?" - резюмировал Стоякин.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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