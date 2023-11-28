https://ukraina.ru/20231128/1051436867.html
"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер
"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер - 28.11.2023 Украина.ру
"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер
НАТО изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента не будет. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol
2023-11-28T05:45
2023-11-28T05:45
2023-11-28T05:45
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"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну, и мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня - лучший день, который будет у Украины, завтра будет хуже, послезавтра - ещё хуже", - сказал Риттер.По его словам, западным лидерам приходится изображать видимость оказания киевскому режиму военной поддержки, поскольку на сегодняшний день вооружения передаются в столь незначительных объёмах, что это уже никак не может повлиять на ход боевых действий."Все уже признают, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают её урегулировать конфликт путём переговоров. Это означает, что всё, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью", - подчеркнул Риттер.Западные СМИ регулярно пишут об усталости США и НАТО от конфликта на Украине и ослаблении поддержки режима Владимира Зеленского. Отмечается, что с Киевом уже обсуждаются перспективы мирных переговоров с Россией, в том числе, и возможных потерь, с которыми Украине придётся согласиться ради достижения договорённости.
https://ukraina.ru/20231128/1051431127.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, нато, ес, военная помощь, всу, сво, россия
Новости, Украина, США, НАТО, ЕС, военная помощь, ВСУ, СВО, Россия
"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер
НАТО изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента не будет. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol
"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну, и мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня - лучший день, который будет у Украины, завтра будет хуже, послезавтра - ещё хуже", - сказал Риттер.
По его словам, западным лидерам приходится изображать видимость оказания киевскому режиму военной поддержки, поскольку на сегодняшний день вооружения передаются в столь незначительных объёмах, что это уже никак не может повлиять на ход боевых действий.
"Все уже признают, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают её урегулировать конфликт путём переговоров. Это означает, что всё, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью", - подчеркнул Риттер.
Западные СМИ регулярно пишут об усталости США и НАТО от конфликта на Украине и ослаблении поддержки режима Владимира Зеленского. Отмечается, что с Киевом уже обсуждаются перспективы мирных переговоров с Россией, в том числе, и возможных потерь, с которыми Украине придётся согласиться ради достижения договорённости.