https://ukraina.ru/20231128/1051436867.html

"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер

"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер - 28.11.2023 Украина.ру

"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер

НАТО изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента не будет. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol

2023-11-28T05:45

2023-11-28T05:45

2023-11-28T05:45

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"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну, и мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня - лучший день, который будет у Украины, завтра будет хуже, послезавтра - ещё хуже", - сказал Риттер.По его словам, западным лидерам приходится изображать видимость оказания киевскому режиму военной поддержки, поскольку на сегодняшний день вооружения передаются в столь незначительных объёмах, что это уже никак не может повлиять на ход боевых действий."Все уже признают, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают её урегулировать конфликт путём переговоров. Это означает, что всё, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью", - подчеркнул Риттер.Западные СМИ регулярно пишут об усталости США и НАТО от конфликта на Украине и ослаблении поддержки режима Владимира Зеленского. Отмечается, что с Киевом уже обсуждаются перспективы мирных переговоров с Россией, в том числе, и возможных потерь, с которыми Украине придётся согласиться ради достижения договорённости.

https://ukraina.ru/20231128/1051431127.html

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новости, украина, сша, нато, ес, военная помощь, всу, сво, россия