"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер - 28.11.2023 Украина.ру
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"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер
"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер - 28.11.2023 Украина.ру
"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер
НАТО изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента не будет. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol
2023-11-28T05:45
2023-11-28T05:45
новости
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"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну, и мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня - лучший день, который будет у Украины, завтра будет хуже, послезавтра - ещё хуже", - сказал Риттер.По его словам, западным лидерам приходится изображать видимость оказания киевскому режиму военной поддержки, поскольку на сегодняшний день вооружения передаются в столь незначительных объёмах, что это уже никак не может повлиять на ход боевых действий."Все уже признают, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают её урегулировать конфликт путём переговоров. Это означает, что всё, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью", - подчеркнул Риттер.Западные СМИ регулярно пишут об усталости США и НАТО от конфликта на Украине и ослаблении поддержки режима Владимира Зеленского. Отмечается, что с Киевом уже обсуждаются перспективы мирных переговоров с Россией, в том числе, и возможных потерь, с которыми Украине придётся согласиться ради достижения договорённости.
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новости, украина, сша, нато, ес, военная помощь, всу, сво, россия
Новости, Украина, США, НАТО, ЕС, военная помощь, ВСУ, СВО, Россия

"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер

05:45 28.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
НАТО изображает видимость продолжения помощи Украине, но тайно толкает Киев на заключение мира с Россией, поскольку война проиграна и лучшего момента не будет. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol
"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну, и мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня - лучший день, который будет у Украины, завтра будет хуже, послезавтра - ещё хуже", - сказал Риттер.
По его словам, западным лидерам приходится изображать видимость оказания киевскому режиму военной поддержки, поскольку на сегодняшний день вооружения передаются в столь незначительных объёмах, что это уже никак не может повлиять на ход боевых действий.
"Все уже признают, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают её урегулировать конфликт путём переговоров. Это означает, что всё, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью - откровенной ложью", - подчеркнул Риттер.
Западные СМИ регулярно пишут об усталости США и НАТО от конфликта на Украине и ослаблении поддержки режима Владимира Зеленского. Отмечается, что с Киевом уже обсуждаются перспективы мирных переговоров с Россией, в том числе, и возможных потерь, с которыми Украине придётся согласиться ради достижения договорённости.
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