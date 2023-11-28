https://ukraina.ru/20231128/1051440242.html

Маленькие и большие хитрости США. О чем говорят Арахамия и Орбан

Маленькие и большие хитрости США. О чем говорят Арахамия и Орбан - 28.11.2023 Украина.ру

Маленькие и большие хитрости США. О чем говорят Арахамия и Орбан

Началось это, конечно, тогда, когда года полтора-два назад фюрер украинского народа Владимир Зеленский еще помнил, что он еще и президент страны, ее, так сказать, лицо, и мог появиться на публике по протоколу – в костюме и галстуке.

2023-11-28T09:49

2023-11-28T09:49

2023-11-28T09:49

эксклюзив

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валерий залужный

давид арахамия

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Но уже тогда было заметно, что персонаж не держит головку, в позе просителя норовит припасть на одно колено и прильнуть щекой к чьим-нибудь фалдам, чтобы приголубили и что-то дали.Сейчас, когда он ездит по миру в майках, камуфляжных футболках и плохо стиранных брюках цвета хаки, понятно не только то, почему его в США предельно точно назвали "королевой попрошаек", "потным и крысообразным комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан, другом BlackRock", а также "нашим мутным, мертвоглазым украинским другом в спортивном костюме" (Такер Карлсон), -- определились и с Украиной. Она при нем полностью рассталась с остатками суверенитета, стала полигоном и плацдармом для защиты неукраинских интересов и потеряла любую перспективу победы в противостоянии с Россией.А именно войну с Россией по заданию Запада Зеленский сделал смыслом существования Украины при нем. И пустился во все тяжкие, втравив страну в кровопролитную войну, чтобы "победить Путина изнутри".И вот результат: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, наблюдая со стороны это бессмысленное барахтанье чего-то в камуфляже, заявил: "Такая была стратегия. Мы финансируем, а украинцы сражаются и умирают. Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения этого конфликта нет на передовой. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность".При это венгерский премьер, как известно, также заявил, что победа Киева над Москвой возможна только "в сказке". И что российско-украинский конфликт с самого начала надо было "локализовать" и "изолировать", а не "глобализовать", как это произошло в итоге. И сегодня приводит Украину на грань существования на карте мира.Однако Украина Зеленского сегодня живет по словам другого, как бы это, его характеризуя, сказать помягче, политика – Давида Арахамии, лидера фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Этот фигурант, эдакая помесь политического приспособленца с собачьим грумером под куполом парламента, как известно, недавно потряс основы государственного мифа неонацистского режима, когда откровенно рассказал, какой он, режим Зеленского, несамостоятельный, раболепный, покорный и готовый уничтожить всех украинцев в войне, лишь бы его кормили.Речь идет, конечно же, о нашумевшем интервью Арахамии телеканалу "1+1", в котором он рассказал, что войну с Россией можно было закончить весной прошлого года, но приехал лохматый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и запретил это делать. Пообещав Зеленскому и его своре что-то вкусненькое с горочкой.Зеленский, походу, подачку уже схарчил, и страшно возмутился этой правдой: он-то до сих пор думает, что он – политик и самый умный, а тут его, можно сказать, ближайший соратник ткнул мордой в политические биоотходы.И вся заинтересованная общественность клюнула на эти признания украинского грузина и сделала их мейнстримом для обсуждений. А между прочим, зря. Ну что необычного сказал Арахамия из того, что люди не знали или о чем не догадывались - о Зеленском и его политической ничтожности и человеческой продажности, глядя на это недоразумение? На нем же большими буквами написано: дайте денежку и я вам сыграю на рояле вами любимым способом – своим причинным местом.Однако при ближайшем рассмотрении и анализе, того, что сказал Арахамия и времени, когда он это сделал и зачем, становится понятно, что не все так просто, а продолжается всестороннее и системное приручение украинского политического комика, дальнейшее превращение его в кровавого клоуна войны и науськивание на дельнейшую войну. Как того и требуют США, коим война между Украиной и Россией нужна по многим причинам. И даже когда США вроде бы сейчас говорят о перемирии, они имеют в виду временную передышку, чтобы начать войну с новыми силами и в нужное время.И потому то, что сделал своим признанием Арахамия, -- это, с одной стороны, многослойная попытка подать реальность в некоем искаженном виде:- снять ответственность за поражения с США, которые толкали, толкали Украину на войну да и затолкали в нынешнее практически гарантированное военное поражение;- переложить ответственность за поражение с США на Великобританию, которая-де в Стамбуле толкнула Киев на войну с Москвой. И это не удивительно: Арахамия – давно известный агент влияния на американском подсосе и он отработал проплаченное -- охотно обгадил союзников США по англосаксонскому блоку, когда это понадобилось Вашингтону;- снять хоть частично вину за все те же поражения с киевского режима: дескать, нас обманули, посулив всяческую помощь, но потом урезав подачки.Но самое главное, что сделал Арахамия (и это многие как-то не замечают в потоке убийственных признаний) – это его фактическое признание в том, что режим Зеленского и дальше будет продолжать войну. Он готов к войне и будет воевать. Но теперь уже озираясь только на американские указки.Арахамия еще раз клятвенно подтвердил, что все украинское руководство — как политическое, так и военное — выступает за продолжение вооруженного конфликта. Об этом раньше неоднократно говорил Зеленский, его ближайшее окружение, обслуживающая чиновничья и журналистская свита.Буквально в разгар скандала замминистра юстиции страны Ирина Мудрая даже усугубила согласие воевать, разнообразив его новыми условиями. По ее словам, Украина не подпишет мировое соглашение с Россией без репараций, заявила. "Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?", -- поинтересовалась эта Мудрая, только подтвердив, что номинальное значение ее фамилии еще ни о чем не говорит. "Но если туп, как дерево, родился баобабом, то будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь…", -- пел Высоцкий и был прав.Именно в пользу того, что из Зеленского по-прежнему взращивают "вождя войны", что его неотвратимо толкают на эту войну, свидетельствует и его якобы обострившийся скандал с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Окружение президента устами Марьяны Безуглой, этой идеологически и ментально близкой наперсницы Арахамия, призвало, как известно, отправить Залужного в отставку за отсутствие плана войны до победы на этот и на будущий год.Но, во-первых, если Безуглая (известная также под негласным погонялом Безумная) не видела какого-то плана, то это не означает, что его вообще нет. А он есть, иначе Запад не выдавал бы Украине и ее горе-воякам ни денег, ни оружия.Во-вторых, когда говорят, что Зеленский и Залужный – конкуренты и что первый должен побаиваться второго, то в этом есть сермяжная правда. Трусливый Зеленский понимает, что он никто и что его в любой момент могут заменить более вменяемым персонажем, коим и может быть пользующийся в армии авторитетом Залужный. И Зеленский с камарильей периодически устраивают профилактическую выволочку Залужному, чтобы тот слишком не заносился и не думал о себе лишнего – не мылился в президенты раньше срока, пока сам Зеленский не отбанкует. И это нормальная практика пауков в банке, борющихся за муху, или крыс в железной бочке, в которой выводя крысоеда: кто всех съест, тот и главный.В-третьих, -- и это главное! – вся эта кажущаяся непримиримой свара между Залужным и Зеленским – это, скорее всего, постановка, инспирированная Западом для:а) имитации политической деятельности (непонятно, правда, зачем, может, на всякий пожарный);б) отвлечения внимания общественности на негодный объект кажущимися противоречиями;в) поддержания руководителей режима в тонусе видимой конкуренцией и возможностью замены одного кровавого шута на другого. Когда между Зеленским и Залужным есть внутренняя конкуренция и угроза, что один снимет другого и отправит на помойку, то ими обоими легче управлять. И, натравливая друг на друга, держать в покорности. Им обоим есть, что терять, -- место у корыта-кормушки.Чтобы однозначно и безропотно заставить выполнять главное – вести войну с Россией. Западу все равно, кто руководит Украиной – холуй в погонах или холуй в камуфляже. Главное – чтобы оба покорно вели войну по первому требованию. И Зеленский с Залужным в этом вопросе ничем не отличаются друг от друга. Они оба – за войну. Ну, может, только разными способами. Но Западу и то, и другое подходит.И сегодня все прекрасно понимают, что война в Украине будет продолжаться. Даже если складывается видимость, что страны Запада склоняются к необходимости завершить, или хотя бы заморозить вооруженный конфликт на юго-востоке Украине, пойдя на сделку с Москвой.Украинский Telegram-канал "Легитимный" по этому поводу даже прогнозирует, что с этой целью на Киев будут давить путем сокращения поставок оружия и финансовой помощи.В связи с этим укро-эксперты полагают, что более-менее подходящий вариант из кризиса – это моментальное "переобувание в воздухе" режима Зеленского и смена основного нарратива о "границах 1991 года" на "плохой мир лучше хорошей войны".У этого варианта есть сторонники и внутри Украины и на Западе. Это те, кто понимает, что Украину у России никогда не выиграть. Тот же премьер Орбан. Но вот недавно и генсек НАТО Йенс Столтенберг признал сложившуюся "сложную ситуацию" и большие потери для ВСУ и изрек: "Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию".Кроме того, за мир, а не перемирие Зеленского могут наказать "ястребы": и внутри страны, и на Западе. Точнее – Запад обязательно натравит украинских любителей войны на Зеленского и может устроить ему "военный майдан".Два других предлагаемых антикризисных варианта – это продолжение войны. Либо в виде замороженной войны путем ухода в глухую оборону. Называют это "сирийским сценарием", когда Украина сама превратится в ЛДНР времен "Минских соглашений" и будет опускать на дно нищеты и деградации, люди продолжат валить из страны, а Зеленский править вечно.Либо это обострение военной ситуации. Через призыв в армию всех, кого только можно, включая стариков, старшеклассников и женщин, которых всех бросят в "мясные штурмы". И через возможный второй фронт в Молдавском Приднестровье.В Украине многие уверены, что, несмотря на все перипетии, режим Зеленского будет выбирать вариант исключительно для себя, чтобы усидеть как можно дольше у гарантированного едой стойла. И это правда. Но не вся – за всем будут пристально наблюдать из Вашингтона. Именно США и только США выгоден этот кровавый хаос в центре Европы.И снова дадим слово премьеру Орбану – он очень четко объяснил главный современный феномен однополярного мира под гегемонией США: "Одна из сильных сторон американцев – их способность представить то, что на самом деле является американским интересом, как общечеловеческую ценность. Это кажется маленькой хитростью. Но это имеет серьезные последствия в интеллектуальном плане, потому что если вы строите внешнюю политику на основе ценностей, скрывая свои интересы, то вы лишаете себя возможности вести содержательный диалог. В конце концов, человек не пытается согласовать интересы, ему приходится выбирать ценности, провозглашаемые другой стороной. Вы не можете защищаться от того, что, как вы знаете, на самом деле является американскими интересами, потому что тогда вам придется спорить против этих ценностей. Так происходить день и ночь. Мы не можем вести содержательные дискуссии по основным вопросам внешней политики, потому что никто не готов взять на себя обязательство представить свои собственные интересы".Очень хитро задумано американцами. Но, как видим, не бином Ньютона, и мир сегодня стремится к многополярности. А война в Украине – это, увы, неизбежные арьергардные бои этого процесса…

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