https://ukraina.ru/20231128/1051431127.html

Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду

Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду - 28.11.2023 Украина.ру

Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду

Украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты. Именно они позволили Западу превратить Украину в оружие против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров

2023-11-28T05:20

2023-11-28T05:20

2023-11-28T05:20

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Анализируя ситуацию осени 2013-го — зимы 2014-го, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты, рассказал писатель.Никто в здравом уме не мог предположить, что украинские элиты вдруг позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, добавил он.При этом ккраинские элиты сбежали из Луганска ещё весной 2014-го, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html

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новости, украина, майдан, элита, власти украины, одесса, трагедия, луганск, лнр, обстрелы, запад