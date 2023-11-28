Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051431127.html
Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду - 28.11.2023 Украина.ру
Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
Украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты. Именно они позволили Западу превратить Украину в оружие против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
2023-11-28T05:20
2023-11-28T05:20
новости
украина
майдан
элита
власти украины
одесса
трагедия
луганск
лнр
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/00/1034020076_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_a6e7492ae98691da893a80e4fa17aa51.jpg
Анализируя ситуацию осени 2013-го — зимы 2014-го, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты, рассказал писатель.Никто в здравом уме не мог предположить, что украинские элиты вдруг позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, добавил он.При этом ккраинские элиты сбежали из Луганска ещё весной 2014-го, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/00/1034020076_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_e5df3c67ee4e2db73852636d33e3065f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, майдан, элита, власти украины, одесса, трагедия, луганск, лнр, обстрелы, запад
Новости, Украина, Майдан, элита, власти Украины, Одесса, трагедия, Луганск, ЛНР, обстрелы, Запад

Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду

05:20 28.11.2023
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты. Именно они позволили Западу превратить Украину в оружие против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
Анализируя ситуацию осени 2013-го — зимы 2014-го, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты, рассказал писатель.
Никто в здравом уме не мог предположить, что украинские элиты вдруг позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, добавил он.
"Лично для меня точкой невозврата стала одесская трагедия (2 мая 2014 года, сожжение заживо около 50 противников Майдана. — Ред.), а началом полноценной гражданской войны — авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации (2 июня 2014 года. — Ред.), чему я был прямым свидетелем", - подчеркнул Бобров.
При этом ккраинские элиты сбежали из Луганска ещё весной 2014-го, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 15:37
Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.
 
НовостиУкраинаМайданэлитавласти УкраиныОдессатрагедияЛуганскЛНРобстрелыЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
05:10"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная
05:01Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон
05:00Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
04:40Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ
04:30Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
04:20"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор
04:18Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
04:10"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией
04:10"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
04:00"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
02:09Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:00ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
01:36В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
01:10Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
00:37Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
00:21Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Лента новостейМолния