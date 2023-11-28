Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
© AP / Bernat Armangue
Украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты. Именно они позволили Западу превратить Украину в оружие против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
Анализируя ситуацию осени 2013-го — зимы 2014-го, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях, играют в свою обычную игру, просто ставки в этот раз серьезно подняты, рассказал писатель.
Никто в здравом уме не мог предположить, что украинские элиты вдруг позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, добавил он.
"Лично для меня точкой невозврата стала одесская трагедия (2 мая 2014 года, сожжение заживо около 50 противников Майдана. — Ред.), а началом полноценной гражданской войны — авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации (2 июня 2014 года. — Ред.), чему я был прямым свидетелем", - подчеркнул Бобров.
При этом ккраинские элиты сбежали из Луганска ещё весной 2014-го, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 15:37Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.