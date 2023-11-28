https://ukraina.ru/20231128/1051429955.html

"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная

"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная - 28.11.2023 Украина.ру

"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная

Армии России надо выровнять линию фронта так, чтобы Киев оказался в глубоком тылу. Нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T05:10

2023-11-28T05:10

2023-11-28T05:10

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ВС РФ нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. После этого можно начать морочить голову врагам на Западе в части готовности к переговорам, рассказал политолог.Расслабляться России никогда не придется и это хорошо. Потому что это стимулирует к активной деятельности. Но далеко вперед в планах не стоит забегать. Давайте сперва возьмем Одессу и деблокируем Приднестровье, добавил он.Украина создаст Варшаве гораздо больше проблем, чем война с Россией. Мы все время возмущаемся, что кто-то строит буферные государства между Россией и Западной Европой. Поэтому России тоже нужно создавать такие государства на границе, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html

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