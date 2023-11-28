"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная - 28.11.2023 Украина.ру
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"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная
"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная - 28.11.2023 Украина.ру
"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная
Армии России надо выровнять линию фронта так, чтобы Киев оказался в глубоком тылу. Нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T05:10
2023-11-28T05:10
новости
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приднестровье
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дунай
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ВС РФ нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. После этого можно начать морочить голову врагам на Западе в части готовности к переговорам, рассказал политолог.Расслабляться России никогда не придется и это хорошо. Потому что это стимулирует к активной деятельности. Но далеко вперед в планах не стоит забегать. Давайте сперва возьмем Одессу и деблокируем Приднестровье, добавил он.Украина создаст Варшаве гораздо больше проблем, чем война с Россией. Мы все время возмущаемся, что кто-то строит буферные государства между Россией и Западной Европой. Поэтому России тоже нужно создавать такие государства на границе, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, россия, украина, вс рф, одесса, приднестровье, польша, европа, дунай, львов, наступление
Новости, ВСУ, Россия, Украина, ВС РФ, Одесса, Приднестровье, Польша, Европа, Дунай, Львов, наступление

"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная

05:10 28.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Армии России надо выровнять линию фронта так, чтобы Киев оказался в глубоком тылу. Нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
ВС РФ нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. После этого можно начать морочить голову врагам на Западе в части готовности к переговорам, рассказал политолог.
Расслабляться России никогда не придется и это хорошо. Потому что это стимулирует к активной деятельности. Но далеко вперед в планах не стоит забегать. Давайте сперва возьмем Одессу и деблокируем Приднестровье, добавил он.
"Нам надо выровнять линию фронта так, чтобы Киев оказался в глубоком тылу. А дальше посмотрим. Я, кстати, не думаю, что нам критически важен Львов. Нам нужно оставить заповедник для местных бандеровцев, которым было бы чем заняться в дискуссиях с поляками", - подчеркнул Кочетков.
Украина создаст Варшаве гораздо больше проблем, чем война с Россией. Мы все время возмущаемся, что кто-то строит буферные государства между Россией и Западной Европой. Поэтому России тоже нужно создавать такие государства на границе, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:53
Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает ПольшуЧтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев
 
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