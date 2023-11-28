"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
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"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ
Украинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и главное в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией.
2023-11-28T05:49
2023-11-28T05:49
эксклюзив
россия
украина
сша
чехия
всу
вс рф
контрнаступление
спецоперация
военная помощь
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Денежный вопрос будет решаться не раньше следующей недели. 4 декабря в Сенате США состоится голосование по пакетному запросу Белого дома о помощи Украине, Израилю и выделении средств на другие цели национальной безопасности.А тем временем иностранная пресса активно обсуждает, способны ли США и Европа в ближайшей перспективе оказать ВСУ необходимую военную помощь, чтобы изменить расклад сил на фронте, который сейчас не в пользу украинских войск.Поддержка Киева в этом конфликте изрядно опустошила запасы ряда государств. Вот, например, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила в эфире Чешского телевидения: "Уже не так много осталось чего-то из военных материалов, которые мы могли бы послать на Украину. &lt;…&gt; Догнать и перегнать другую сторону в гонке вооружений непросто, и для Украины это может означать, что некоторые вещи идут не так, как в Киеве планировали заранее"."Сейчас идёт война за ресурсы. Надо понимать, что сокращение помощи [от западных стран] действительно ударит по нашей обороноспособности", - признал командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 25 ноября в интервью американскому телеканалу ABC News.Украинская армия нуждается в частности в снарядах калибра 155 мм, применяемых в дальнобойных артиллерийских установках, способных поражать цели на расстоянии до 40 км, американских гаубицах M-777, французских САУ Caesar.Евросоюз обещал до конца 2023 года предоставить миллион снарядов, но в середине ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус произнёс вслух то, что остальные не решались, - план, вероятно, выполнен не будет. Рассчитывать, что дыру закроют Соединённые Штаты, в нынешней ситуации тоже не приходится, поскольку Израиль, ближайший союзник американцев на Ближнем Востоке, тоже нуждается в таких снарядах.Кроме того, у Запада нет производственных мощностей, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. США хоть и планируют в 2025 году нарастить темпы изготовления до 100 000 снарядов в месяц, но сейчас-то выпускают только 28 000. Для понимания, ВСУ расходуют в день до 6 000 таких боеприпасов, а хотели бы, как сообщал телеканал CNN, свыше 10 000."И это лишь малая часть того, что расходует Россия. На пике наступления в этом году она использовала до 60 000 снарядов в день. Месячного объёма производства в США, государстве с сильнейшей армией в мире, хватит примерно на 5 дней. Европейских поставок, которые сейчас достигли 300 000 единиц, Украине хватит на 50 дней боёв", - отмечает чешское интернет-издание Forum24.Российские военные, с которыми общалось издание Украина.ру, говорят, что снарядный голод, который сейчас испытывают ВСУ, на поле боя ощущается. Эксперты Фонда Карнеги, в свою очередь, уверены, что снарядный голод и нехватка солдат означают одно - больше крупных операций Украина не проведёт, ей останется только засесть в глухую оборону.А ведь планы у Киева были амбициозные: в рамках контрнаступления украинские войска должны были прорывать российские оборонительные линии и продвигаться на 30 км в день, достигнув Крыма в течение 4 месяцев. Однако все эти расчёты не просто не сбылись – ВСУ, наоборот, оказались в ещё более сложном положении и были вынуждены перейти к обороне, причём в условиях острой нехватки личного состава и масштабной потери техники.Эксперт аналитической компании Economist Intelligence Unit Марио Бикарски обращает внимание на более высокие ожидания Запада относительно результатов контрнаступления Украины и выделяет несколько аспектов в этом контексте.Во-первых, ожидания общественности США и Европы. Учитывая ту мощную поддержку, которую их страны оказывали Украине, люди рассчитывали на нечто большее."Есть ещё политический уровень, и его тоже довольно сложно оценить, потому что европейские лидеры, а также президент США Джо Байден и его команда не заявят открыто, что контрнаступление провалилось, но они, конечно же, ведут закулисные дискуссии, о которых мы ничего не знаем", - добавил Бикарски.Действительно, в иностранной прессе в последнее время начали появляться сообщения о том, что американские чиновники за закрытыми дверями подводят украинских коллег к мысли, что их помощь может прекратиться, и нужно будет садиться за стол переговоров с Россией."Спустя 21 месяц после начала вооружённого конфликта дела у Украины, судя по всему, обстоят мрачно. 17% территории остаются под контролем России, российские вооружённые силы, хоть и порой медленно, но всё же продвигаются вперёд – с востока на запад. И, тем не менее, политическое руководство в Киеве всё же верит в неминуемую победу над явно превосходящей Украину по мощи Россией. Для этого, если им верить, не нужно ничего необычного – просто ещё больше оружия от западных доноров, то есть от Европы и США. Однако западные доброжелатели в это самое время готовят другой план для "закряхтевшей" под непосильным натиском страны", - пишет немецкая газета Bild.Как удалось выяснить изданию, власти США и Германии – 2 крупнейших поставщиков оружия для ВСУ - не собираются публично требовать от президента Украины Владимира Зеленского не перечить старшим и не скажут ему: "Немедленно садись обсуждать с Россией детали правового статуса подконтрольных России территорий" - Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят подтолкнуть Киев к разговору с Москвой, используя количество и качество поставляемых ими вооружений в качестве рычагов влияния. Их задумка такова: необходимо поставить ровно столько оружия, чтобы ВСУ могли удержать текущий статус-кво на фронте, но не были достаточно сильны для того, чтобы отбить потерянные Украиной территории."Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Это должно стать ему ясно без принуждения извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", - сказал источник Bild в правительства ФРГ.В Киеве, все новости о принуждении к диалогу с Москвой, естественно, отрицают и заявляют, что ни на какие территориальные уступки не пойдут и никакого мирного соглашения без выплаты Москвой "репараций" подписывать не собираются. Однако уровень западной помощи сокращается – это факт.Госдеп тоже опроверг информацию Bild, заявив, что сообщение о давлении США и Германии на Украину с целью начала переговоров не соответствует действительности. Однако, если это не признали, не значит, что этого не было на самом деле."Наконец, дискуссии ведутся и в военных кругах. Все военные эксперты, все эксперты в области обороны тоже поддерживали Украину, но многие из них сейчас подтверждают, что контрнаступление не позволило Киеву достичь поставленных целей", - завершает Бикарски.Раньше в иностранной прессе только и трубили об успехах украинской армии, теперь же всё больше и больше изданий и экспертов говорят о проблемах и поражениях ВСУ.Вдобавок к этому Россия наращивает военное производство, несмотря на санкции, и его уровень уже превосходит показатели до начала специальной военной операции, отмечает американская газета The New York Times."Очевидна также разница между количеством оружия, которое в этом году отправлено Украине, и тем, которое на фронт отправила Россия. Причём перевес как раз в пользу последней. Да, западные поставки не единственный элемент мозаики. Украина наступала в направлении, которое русские прогнозировали, и поэтому контрнаступление провалилось. Но поставки оружия — единственный вклад, который может внести Запад, однако и это не получается", - пишет Forum24.Знакомую украинским военным технику советского производства страны НАТО сразу же после начала СВО передали ВСУ, а отдавать вооружения последнего поколения не собираются, опасаясь, что новейшие разработки попадут в руки российских специалистов, как уже случилось с некоторыми образцами."Тем временем у Владимира Путина выдался, пожалуй, самый удачный месяц с начала специальной военной операции. Контрнаступление украинских Вооружённых сил остановилось, а Россия, судя по всему, всё-таки сумела прорвать оборону Авдеевки. Возможно, теперь ей удастся сместить линию соприкосновения дальше от Донецка. Под Авдеевкой также выяснилось, что российские силы способны продвигаться и пользоваться украинскими резервами, которые при иных обстоятельствах могли бы помочь ВСУ при контрнаступлении на юге", - продолжает Forum24."Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали", - признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 28-29 ноября.
https://ukraina.ru/20231118/1051140096.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия, украина, сша, чехия, всу, вс рф, контрнаступление, спецоперация, военная помощь, владимир зеленский, джо байден, олаф шольц
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Чехия, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, Спецоперация, военная помощь, Владимир Зеленский, Джо Байден, Олаф Шольц

"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ

05:49 28.11.2023
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Украинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и главное в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией.
Денежный вопрос будет решаться не раньше следующей недели. 4 декабря в Сенате США состоится голосование по пакетному запросу Белого дома о помощи Украине, Израилю и выделении средств на другие цели национальной безопасности.
А тем временем иностранная пресса активно обсуждает, способны ли США и Европа в ближайшей перспективе оказать ВСУ необходимую военную помощь, чтобы изменить расклад сил на фронте, который сейчас не в пользу украинских войск.
Поддержка Киева в этом конфликте изрядно опустошила запасы ряда государств. Вот, например, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила в эфире Чешского телевидения: "Уже не так много осталось чего-то из военных материалов, которые мы могли бы послать на Украину. <…> Догнать и перегнать другую сторону в гонке вооружений непросто, и для Украины это может означать, что некоторые вещи идут не так, как в Киеве планировали заранее".
"Сейчас идёт война за ресурсы. Надо понимать, что сокращение помощи [от западных стран] действительно ударит по нашей обороноспособности", - признал командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 25 ноября в интервью американскому телеканалу ABC News.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 11:00
Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточныеРоссийская САУ "Мальва" может достреливать до 30 километров, но ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных САУ натовского производства, а сейчас от этого очень много зависит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Украинская армия нуждается в частности в снарядах калибра 155 мм, применяемых в дальнобойных артиллерийских установках, способных поражать цели на расстоянии до 40 км, американских гаубицах M-777, французских САУ Caesar.
Евросоюз обещал до конца 2023 года предоставить миллион снарядов, но в середине ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус произнёс вслух то, что остальные не решались, - план, вероятно, выполнен не будет. Рассчитывать, что дыру закроют Соединённые Штаты, в нынешней ситуации тоже не приходится, поскольку Израиль, ближайший союзник американцев на Ближнем Востоке, тоже нуждается в таких снарядах.
Кроме того, у Запада нет производственных мощностей, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. США хоть и планируют в 2025 году нарастить темпы изготовления до 100 000 снарядов в месяц, но сейчас-то выпускают только 28 000. Для понимания, ВСУ расходуют в день до 6 000 таких боеприпасов, а хотели бы, как сообщал телеканал CNN, свыше 10 000.
"И это лишь малая часть того, что расходует Россия. На пике наступления в этом году она использовала до 60 000 снарядов в день. Месячного объёма производства в США, государстве с сильнейшей армией в мире, хватит примерно на 5 дней. Европейских поставок, которые сейчас достигли 300 000 единиц, Украине хватит на 50 дней боёв", - отмечает чешское интернет-издание Forum24.
Российские военные, с которыми общалось издание Украина.ру, говорят, что снарядный голод, который сейчас испытывают ВСУ, на поле боя ощущается. Эксперты Фонда Карнеги, в свою очередь, уверены, что снарядный голод и нехватка солдат означают одно - больше крупных операций Украина не проведёт, ей останется только засесть в глухую оборону.
А ведь планы у Киева были амбициозные: в рамках контрнаступления украинские войска должны были прорывать российские оборонительные линии и продвигаться на 30 км в день, достигнув Крыма в течение 4 месяцев. Однако все эти расчёты не просто не сбылись – ВСУ, наоборот, оказались в ещё более сложном положении и были вынуждены перейти к обороне, причём в условиях острой нехватки личного состава и масштабной потери техники.
Эксперт аналитической компании Economist Intelligence Unit Марио Бикарски обращает внимание на более высокие ожидания Запада относительно результатов контрнаступления Украины и выделяет несколько аспектов в этом контексте.
Во-первых, ожидания общественности США и Европы. Учитывая ту мощную поддержку, которую их страны оказывали Украине, люди рассчитывали на нечто большее.
"Есть ещё политический уровень, и его тоже довольно сложно оценить, потому что европейские лидеры, а также президент США Джо Байден и его команда не заявят открыто, что контрнаступление провалилось, но они, конечно же, ведут закулисные дискуссии, о которых мы ничего не знаем", - добавил Бикарски.
Действительно, в иностранной прессе в последнее время начали появляться сообщения о том, что американские чиновники за закрытыми дверями подводят украинских коллег к мысли, что их помощь может прекратиться, и нужно будет садиться за стол переговоров с Россией.
"Спустя 21 месяц после начала вооружённого конфликта дела у Украины, судя по всему, обстоят мрачно. 17% территории остаются под контролем России, российские вооружённые силы, хоть и порой медленно, но всё же продвигаются вперёд – с востока на запад. И, тем не менее, политическое руководство в Киеве всё же верит в неминуемую победу над явно превосходящей Украину по мощи Россией. Для этого, если им верить, не нужно ничего необычного – просто ещё больше оружия от западных доноров, то есть от Европы и США. Однако западные доброжелатели в это самое время готовят другой план для "закряхтевшей" под непосильным натиском страны", - пишет немецкая газета Bild.
Как удалось выяснить изданию, власти США и Германии – 2 крупнейших поставщиков оружия для ВСУ - не собираются публично требовать от президента Украины Владимира Зеленского не перечить старшим и не скажут ему: "Немедленно садись обсуждать с Россией детали правового статуса подконтрольных России территорий" - Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят подтолкнуть Киев к разговору с Москвой, используя количество и качество поставляемых ими вооружений в качестве рычагов влияния. Их задумка такова: необходимо поставить ровно столько оружия, чтобы ВСУ могли удержать текущий статус-кво на фронте, но не были достаточно сильны для того, чтобы отбить потерянные Украиной территории.
"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Это должно стать ему ясно без принуждения извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", - сказал источник Bild в правительства ФРГ.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 17:09
Больше оружия и принуждение к переговорам. К чему Запад склоняет УкраинуНеделя не успела начаться, а Украину с необъявленными визитами посетила уже целая группа иностранных политиков
В Киеве, все новости о принуждении к диалогу с Москвой, естественно, отрицают и заявляют, что ни на какие территориальные уступки не пойдут и никакого мирного соглашения без выплаты Москвой "репараций" подписывать не собираются. Однако уровень западной помощи сокращается – это факт.
Госдеп тоже опроверг информацию Bild, заявив, что сообщение о давлении США и Германии на Украину с целью начала переговоров не соответствует действительности. Однако, если это не признали, не значит, что этого не было на самом деле.
"Наконец, дискуссии ведутся и в военных кругах. Все военные эксперты, все эксперты в области обороны тоже поддерживали Украину, но многие из них сейчас подтверждают, что контрнаступление не позволило Киеву достичь поставленных целей", - завершает Бикарски.
Раньше в иностранной прессе только и трубили об успехах украинской армии, теперь же всё больше и больше изданий и экспертов говорят о проблемах и поражениях ВСУ.
Вдобавок к этому Россия наращивает военное производство, несмотря на санкции, и его уровень уже превосходит показатели до начала специальной военной операции, отмечает американская газета The New York Times.
"Очевидна также разница между количеством оружия, которое в этом году отправлено Украине, и тем, которое на фронт отправила Россия. Причём перевес как раз в пользу последней. Да, западные поставки не единственный элемент мозаики. Украина наступала в направлении, которое русские прогнозировали, и поэтому контрнаступление провалилось. Но поставки оружия — единственный вклад, который может внести Запад, однако и это не получается", - пишет Forum24.
Знакомую украинским военным технику советского производства страны НАТО сразу же после начала СВО передали ВСУ, а отдавать вооружения последнего поколения не собираются, опасаясь, что новейшие разработки попадут в руки российских специалистов, как уже случилось с некоторыми образцами.
"Тем временем у Владимира Путина выдался, пожалуй, самый удачный месяц с начала специальной военной операции. Контрнаступление украинских Вооружённых сил остановилось, а Россия, судя по всему, всё-таки сумела прорвать оборону Авдеевки. Возможно, теперь ей удастся сместить линию соприкосновения дальше от Донецка. Под Авдеевкой также выяснилось, что российские силы способны продвигаться и пользоваться украинскими резервами, которые при иных обстоятельствах могли бы помочь ВСУ при контрнаступлении на юге", - продолжает Forum24.
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября, 05:10
Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
"Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали", - признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 28-29 ноября.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАЧехияВСУВС РФконтрнаступлениеСпецоперациявоенная помощьВладимир ЗеленскийДжо БайденОлаф Шольц
 
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06:00"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
05:50Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику
05:49"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ
05:45"Завтра будет хуже": Запад толкает Украину на заключение мира – Риттер
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