https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html

"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ

"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру

"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУ

Украинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и главное в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией.

2023-11-28T05:49

2023-11-28T05:49

2023-11-28T05:49

эксклюзив

россия

украина

сша

чехия

всу

вс рф

контрнаступление

спецоперация

военная помощь

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Денежный вопрос будет решаться не раньше следующей недели. 4 декабря в Сенате США состоится голосование по пакетному запросу Белого дома о помощи Украине, Израилю и выделении средств на другие цели национальной безопасности.А тем временем иностранная пресса активно обсуждает, способны ли США и Европа в ближайшей перспективе оказать ВСУ необходимую военную помощь, чтобы изменить расклад сил на фронте, который сейчас не в пользу украинских войск.Поддержка Киева в этом конфликте изрядно опустошила запасы ряда государств. Вот, например, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила в эфире Чешского телевидения: "Уже не так много осталось чего-то из военных материалов, которые мы могли бы послать на Украину. <…> Догнать и перегнать другую сторону в гонке вооружений непросто, и для Украины это может означать, что некоторые вещи идут не так, как в Киеве планировали заранее"."Сейчас идёт война за ресурсы. Надо понимать, что сокращение помощи [от западных стран] действительно ударит по нашей обороноспособности", - признал командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 25 ноября в интервью американскому телеканалу ABC News.Украинская армия нуждается в частности в снарядах калибра 155 мм, применяемых в дальнобойных артиллерийских установках, способных поражать цели на расстоянии до 40 км, американских гаубицах M-777, французских САУ Caesar.Евросоюз обещал до конца 2023 года предоставить миллион снарядов, но в середине ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус произнёс вслух то, что остальные не решались, - план, вероятно, выполнен не будет. Рассчитывать, что дыру закроют Соединённые Штаты, в нынешней ситуации тоже не приходится, поскольку Израиль, ближайший союзник американцев на Ближнем Востоке, тоже нуждается в таких снарядах.Кроме того, у Запада нет производственных мощностей, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. США хоть и планируют в 2025 году нарастить темпы изготовления до 100 000 снарядов в месяц, но сейчас-то выпускают только 28 000. Для понимания, ВСУ расходуют в день до 6 000 таких боеприпасов, а хотели бы, как сообщал телеканал CNN, свыше 10 000."И это лишь малая часть того, что расходует Россия. На пике наступления в этом году она использовала до 60 000 снарядов в день. Месячного объёма производства в США, государстве с сильнейшей армией в мире, хватит примерно на 5 дней. Европейских поставок, которые сейчас достигли 300 000 единиц, Украине хватит на 50 дней боёв", - отмечает чешское интернет-издание Forum24.Российские военные, с которыми общалось издание Украина.ру, говорят, что снарядный голод, который сейчас испытывают ВСУ, на поле боя ощущается. Эксперты Фонда Карнеги, в свою очередь, уверены, что снарядный голод и нехватка солдат означают одно - больше крупных операций Украина не проведёт, ей останется только засесть в глухую оборону.А ведь планы у Киева были амбициозные: в рамках контрнаступления украинские войска должны были прорывать российские оборонительные линии и продвигаться на 30 км в день, достигнув Крыма в течение 4 месяцев. Однако все эти расчёты не просто не сбылись – ВСУ, наоборот, оказались в ещё более сложном положении и были вынуждены перейти к обороне, причём в условиях острой нехватки личного состава и масштабной потери техники.Эксперт аналитической компании Economist Intelligence Unit Марио Бикарски обращает внимание на более высокие ожидания Запада относительно результатов контрнаступления Украины и выделяет несколько аспектов в этом контексте.Во-первых, ожидания общественности США и Европы. Учитывая ту мощную поддержку, которую их страны оказывали Украине, люди рассчитывали на нечто большее."Есть ещё политический уровень, и его тоже довольно сложно оценить, потому что европейские лидеры, а также президент США Джо Байден и его команда не заявят открыто, что контрнаступление провалилось, но они, конечно же, ведут закулисные дискуссии, о которых мы ничего не знаем", - добавил Бикарски.Действительно, в иностранной прессе в последнее время начали появляться сообщения о том, что американские чиновники за закрытыми дверями подводят украинских коллег к мысли, что их помощь может прекратиться, и нужно будет садиться за стол переговоров с Россией."Спустя 21 месяц после начала вооружённого конфликта дела у Украины, судя по всему, обстоят мрачно. 17% территории остаются под контролем России, российские вооружённые силы, хоть и порой медленно, но всё же продвигаются вперёд – с востока на запад. И, тем не менее, политическое руководство в Киеве всё же верит в неминуемую победу над явно превосходящей Украину по мощи Россией. Для этого, если им верить, не нужно ничего необычного – просто ещё больше оружия от западных доноров, то есть от Европы и США. Однако западные доброжелатели в это самое время готовят другой план для "закряхтевшей" под непосильным натиском страны", - пишет немецкая газета Bild.Как удалось выяснить изданию, власти США и Германии – 2 крупнейших поставщиков оружия для ВСУ - не собираются публично требовать от президента Украины Владимира Зеленского не перечить старшим и не скажут ему: "Немедленно садись обсуждать с Россией детали правового статуса подконтрольных России территорий" - Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят подтолкнуть Киев к разговору с Москвой, используя количество и качество поставляемых ими вооружений в качестве рычагов влияния. Их задумка такова: необходимо поставить ровно столько оружия, чтобы ВСУ могли удержать текущий статус-кво на фронте, но не были достаточно сильны для того, чтобы отбить потерянные Украиной территории."Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Это должно стать ему ясно без принуждения извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", - сказал источник Bild в правительства ФРГ.В Киеве, все новости о принуждении к диалогу с Москвой, естественно, отрицают и заявляют, что ни на какие территориальные уступки не пойдут и никакого мирного соглашения без выплаты Москвой "репараций" подписывать не собираются. Однако уровень западной помощи сокращается – это факт.Госдеп тоже опроверг информацию Bild, заявив, что сообщение о давлении США и Германии на Украину с целью начала переговоров не соответствует действительности. Однако, если это не признали, не значит, что этого не было на самом деле."Наконец, дискуссии ведутся и в военных кругах. Все военные эксперты, все эксперты в области обороны тоже поддерживали Украину, но многие из них сейчас подтверждают, что контрнаступление не позволило Киеву достичь поставленных целей", - завершает Бикарски.Раньше в иностранной прессе только и трубили об успехах украинской армии, теперь же всё больше и больше изданий и экспертов говорят о проблемах и поражениях ВСУ.Вдобавок к этому Россия наращивает военное производство, несмотря на санкции, и его уровень уже превосходит показатели до начала специальной военной операции, отмечает американская газета The New York Times."Очевидна также разница между количеством оружия, которое в этом году отправлено Украине, и тем, которое на фронт отправила Россия. Причём перевес как раз в пользу последней. Да, западные поставки не единственный элемент мозаики. Украина наступала в направлении, которое русские прогнозировали, и поэтому контрнаступление провалилось. Но поставки оружия — единственный вклад, который может внести Запад, однако и это не получается", - пишет Forum24.Знакомую украинским военным технику советского производства страны НАТО сразу же после начала СВО передали ВСУ, а отдавать вооружения последнего поколения не собираются, опасаясь, что новейшие разработки попадут в руки российских специалистов, как уже случилось с некоторыми образцами."Тем временем у Владимира Путина выдался, пожалуй, самый удачный месяц с начала специальной военной операции. Контрнаступление украинских Вооружённых сил остановилось, а Россия, судя по всему, всё-таки сумела прорвать оборону Авдеевки. Возможно, теперь ей удастся сместить линию соприкосновения дальше от Донецка. Под Авдеевкой также выяснилось, что российские силы способны продвигаться и пользоваться украинскими резервами, которые при иных обстоятельствах могли бы помочь ВСУ при контрнаступлении на юге", - продолжает Forum24."Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой, что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали", - признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 28-29 ноября.

https://ukraina.ru/20231118/1051140096.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, чехия, всу, вс рф, контрнаступление, спецоперация, военная помощь, владимир зеленский, джо байден, олаф шольц