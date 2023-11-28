https://ukraina.ru/20231128/1051427794.html

Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной

Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной - 28.11.2023 Украина.ру

Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной

Внутренние разборки между Зеленским и Залужным не скажутся на состоянии фронта. НАТО не будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на того, кто сидит в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T05:00

2023-11-28T05:00

2023-11-28T05:00

новости

алексей кочетков

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Никакую пользу от конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным извлечь не получится. Эта внутривидовая борьба никак не скажется на фронте, рассказал политолог.Необходимо, чтобы эта история просто побыстрее закончилось. Чтобы Россию вообще перестали интересовать разборки внутри украинской власти по причине ее отсутствия. Это должно быть правительство в изгнании, которое сидит где-то в Канаде, добавил он.Вряд ли НАТО будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на то, кто сидит на Банковой. Там может быть хоть главком ВСУ Валерий Залужный, хоть глава ГУР Кирилл Буданов. Как в Вашингтоне решат, так и будет, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html

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новости, алексей кочетков, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, украина, власти украины, правительство, россия, сша, запад