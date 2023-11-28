Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
Внутренние разборки между Зеленским и Залужным не скажутся на состоянии фронта. НАТО не будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на того, кто сидит в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Необходимо, чтобы эта история просто побыстрее закончилось. Чтобы Россию вообще перестали интересовать разборки внутри украинской власти по причине ее отсутствия. Это должно быть правительство в изгнании, которое сидит где-то в Канаде, добавил он.
"Если на место [президента Украины Владимира] Зеленского придет какой-нибудь [Анастасио Гарсиа] Сомоса или [Аугусто] Пиночет в генеральской форме (только с совсем уж несимпатичной физиономией), на Украине немного выдохнут. Мол, этот был предатель, а теперь пришел герой. Потом герой-генерал себя не оправдает, они еще на кого-нибудь поменяют", - подчеркнул Кочетков.
Вряд ли НАТО будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на то, кто сидит на Банковой. Там может быть хоть главком ВСУ Валерий Залужный, хоть глава ГУР Кирилл Буданов. Как в Вашингтоне решат, так и будет, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 15:37Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.