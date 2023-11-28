Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051427794.html
Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной - 28.11.2023 Украина.ру
Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
Внутренние разборки между Зеленским и Залужным не скажутся на состоянии фронта. НАТО не будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на того, кто сидит в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T05:00
2023-11-28T05:00
новости
алексей кочетков
валерий залужный
владимир зеленский
кирилл буданов
украина
власти украины
правительство
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045622374_0:14:1078:620_1920x0_80_0_0_ea38e5c050982cc9a83da9c33044dc90.jpg
Никакую пользу от конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным извлечь не получится. Эта внутривидовая борьба никак не скажется на фронте, рассказал политолог.Необходимо, чтобы эта история просто побыстрее закончилось. Чтобы Россию вообще перестали интересовать разборки внутри украинской власти по причине ее отсутствия. Это должно быть правительство в изгнании, которое сидит где-то в Канаде, добавил он.Вряд ли НАТО будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на то, кто сидит на Банковой. Там может быть хоть главком ВСУ Валерий Залужный, хоть глава ГУР Кирилл Буданов. Как в Вашингтоне решат, так и будет, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045622374_25:0:1054:772_1920x0_80_0_0_7f18fcc3c26bdf1b75fd4e2ecdf35621.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей кочетков, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, украина, власти украины, правительство, россия, сша, запад
Новости, Алексей Кочетков, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Украина, власти Украины, правительство, Россия, США, Запад

Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной

05:00 28.11.2023
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© YouTube
Читать в
Внутренние разборки между Зеленским и Залужным не скажутся на состоянии фронта. НАТО не будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на того, кто сидит в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Никакую пользу от конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным извлечь не получится. Эта внутривидовая борьба никак не скажется на фронте, рассказал политолог.
Необходимо, чтобы эта история просто побыстрее закончилось. Чтобы Россию вообще перестали интересовать разборки внутри украинской власти по причине ее отсутствия. Это должно быть правительство в изгнании, которое сидит где-то в Канаде, добавил он.

"Если на место [президента Украины Владимира] Зеленского придет какой-нибудь [Анастасио Гарсиа] Сомоса или [Аугусто] Пиночет в генеральской форме (только с совсем уж несимпатичной физиономией), на Украине немного выдохнут. Мол, этот был предатель, а теперь пришел герой. Потом герой-генерал себя не оправдает, они еще на кого-нибудь поменяют", - подчеркнул Кочетков.

Вряд ли НАТО будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на то, кто сидит на Банковой. Там может быть хоть главком ВСУ Валерий Залужный, хоть глава ГУР Кирилл Буданов. Как в Вашингтоне решат, так и будет, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 15:37
Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.
 
НовостиАлексей КочетковВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКирилл БудановУкраинавласти УкраиныправительствоРоссияСШАЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
05:10"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная
05:01Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон
05:00Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
04:40Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ
04:30Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
04:20"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор
04:18Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
04:10"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией
04:10"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
04:00"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
02:09Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:00ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
01:36В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
01:10Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
00:37Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
00:21Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Лента новостейМолния