Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ
Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ
Никакой военной целесообразности в "мясных штурмах" для Украины. Киев готов угробить целые батальоны ради того, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T04:40
2023-11-28T04:40
новости
украина
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штурм
наступление
батальон
потери всу
оборона
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Под Херсоном на Днепре идут тяжелые бои. Как мы нам ни хотелось, давление ВСУ там не ослабевает. Противник пытается хоть как-то продавить российскую оборону, рассказал он.Никакой военной целесообразности в самоубийственных штурмах ВСУ нет. Но они готовы угробить там два батальона, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Они меняют жизни своих солдат на конкретную валюту, чтобы купить домик в Калифорнии и жить там на пенсии, отметил эксперт.Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ они становятся более-менее радикальными русскими патриотами, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, всу, вс рф, штурм, наступление, батальон, потери всу, оборона, херсонское направление, днепр
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, штурм, наступление, батальон, потери ВСУ, Оборона, Херсонское направление, Днепр

Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ

04:40 28.11.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Никакой военной целесообразности в "мясных штурмах" для Украины. Киев готов угробить целые батальоны ради того, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Под Херсоном на Днепре идут тяжелые бои. Как мы нам ни хотелось, давление ВСУ там не ослабевает. Противник пытается хоть как-то продавить российскую оборону, рассказал он.
"Но это вынужденная деятельность украинского командования, чтобы отчитаться перед НАТО. Они продолжают бросать солдат в бессмысленные штурмы, чтобы отгрызть у нас еще 5-10 метров территорий", - указал Кочетков.
Никакой военной целесообразности в самоубийственных штурмах ВСУ нет. Но они готовы угробить там два батальона, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Они меняют жизни своих солдат на конкретную валюту, чтобы купить домик в Калифорнии и жить там на пенсии, отметил эксперт.
Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ они становятся более-менее радикальными русскими патриотами, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Александр Дугин интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 05:24
Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом Мы увлеклись материалистическими атеистическими идеями Запада и поэтому все разрушили, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Также он поделился с изданием Украина.ру мыслями о том, какой должна стать Россия после победы на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияВСУВС РФштурмнаступлениебатальонпотери ВСУОборонаХерсонское направлениеДнепр
 
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