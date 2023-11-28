https://ukraina.ru/20231128/1051387341.html

Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ

Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ

Никакой военной целесообразности в "мясных штурмах" для Украины. Киев готов угробить целые батальоны ради того, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T04:40

2023-11-28T04:40

2023-11-28T04:40

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оборона

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Под Херсоном на Днепре идут тяжелые бои. Как мы нам ни хотелось, давление ВСУ там не ослабевает. Противник пытается хоть как-то продавить российскую оборону, рассказал он.Никакой военной целесообразности в самоубийственных штурмах ВСУ нет. Но они готовы угробить там два батальона, чтобы показать, что они наступают. Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Они меняют жизни своих солдат на конкретную валюту, чтобы купить домик в Калифорнии и жить там на пенсии, отметил эксперт.Жители Херсонской области остро реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая считает их собственными гражданами. И с каждым ударом ВСУ они становятся более-менее радикальными русскими патриотами, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html

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2023

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новости, украина, россия, всу, вс рф, штурм, наступление, батальон, потери всу, оборона, херсонское направление, днепр