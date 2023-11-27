https://ukraina.ru/20231127/1051417544.html

Экс-премьер Словакии назвал условие для скорейшего распада Украины

Экс-премьер Словакии назвал условие для скорейшего распада Украины - 27.11.2023 Украина.ру

Экс-премьер Словакии назвал условие для скорейшего распада Украины

В авторской статье для EUobserver бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда говорит о том, что ждет Словакию, если Россия подчинит себе Украину

2023-11-27T16:03

2023-11-27T16:03

2023-11-27T16:03

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Если в Евросоюзе преобладает позиция премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана, вскоре последует распад Украины. Такое мнение в авторской статье для EUobserver высказал бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда.По словам Дзуринда, в российско-украинском конфликте новый премьер Словакии Роберт Фицо все больше склоняется к России. Так Фицо ранее заявлял, что война России против Украины не война Словакии и что Братислава не пошлет на Украину ни одной пули. А на заседании Европейского совета Фицо присоединился к венгерскому лидеру Виктору Орбану, напомнил Дзуринда.Он полагает, что ситуацию дополнительно усугубляет тот факт, что бремя помощи Украине постепенно перекладывается с плеч США на плечи Европы. Это связано с множеством геополитических событий, среди которых наиболее заметным является продолжающееся стремление Китая к глобальному доминированию, при этом не только в экономической и технологической сферах, но и в военной, отметил Дзуринда."Меры, которые США будут вынуждены принять, чтобы противостоять этому вызову, были и будут оставаться финансовым бременем для Америки (…) Поэтому кто-то должен будет взять на себя задачу вооружения и помощи Украине. ЕС уже предоставил Украине статус кандидата. В начале ноября Еврокомиссия решила рекомендовать европейским лидерам начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Жребий брошен", - написал экс-премьер Словакии в своей авторской статье.С другой стороны, что случится, если, как этого хотят Орбан и Фицо, Евросоюз прекратит всю военную помощь Украине, задался вопросом Дзуринда."Для Украины прекращение помощи ЕС означает военное поражение и подчинение России. Для ЕС это приведет к огромной потере доверия, удлинению его внешних границ и значительному увеличению риска нового конфликта с Россией, - полагает он.В проигрыше окажется и Словакия, так как Орбан, который делает провокационные заявления о несправедливости Трианонского договора (мирный договор между странами-победительницами в Первой мировой войне и пораженной Венгрией. - Ред.) и "бродит по южной Словакии, как будто он дома", получит существенный импульс к своему экспансионистскому аппетиту, продолжил Дзуринда."Ревизионизм, кипящий в головах некоторых людей по обе стороны Дуная, получит новый импульс", - считает автор статьи.По словам экс-премьера Словакии, Евросоюз не может позволить себе, чтобы Россия подчинила Украину."ЕС должен предоставить помощь Украине в такой степени, чтобы, как минимум, не допустить, чтобы российский флаг когда-либо развевался над Киевом. Эта стратегическая направленность ЕС, Европы и Запада должна быть доведена до Кремля таким образом, чтобы не оставлять Москве ни малейшего пространства для сомнений в том, что западное сообщество действительно имеет в виду то, что говорит", - заявил Дзуринда.В таком случае кремлевские стратеги подсчитают и определят, что за десять лет войны не Россия захватит Украину, а Китай захватит Россию, отметил он. С другой стороны, Фицо и его партнеры по коалиции должны осознать, что любое проявление уступчивости или понимания по отношению к Москве фактически угрожает тому, что Фицо называет "национально-государственными интересами Словакии", - подытожил Микулаш Дзуринда.

https://ukraina.ru/20231127/1051383843.html

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новости, словакия, ес, украина, россия, виктор орбан, роберт фицо