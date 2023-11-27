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Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается

Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается - 27.11.2023 Украина.ру

Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается

На Украине что-то происходит. То ли конфликт между политическим и военным руководством, то ли "развод" под видом конфликта, то есть попытка отвлечь внимание внешних игроков и свой собственный электорат от реальных проблем страны

2023-11-27T16:44

2023-11-27T16:44

2023-11-27T16:44

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая открыто призвала к отставке главкома Валерия Залужного. Об этом она написала в своих соцсетях пост, который моментально вызвал шквал критики. Нардепа обвинили в работе на Россию, а некоторые волонтеры направили в СБУ обращения привлечь нардепа к ответственности. Между тем Безуглая – глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вот, что она написала: "Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год. Мы спрашивали, под что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько обойдется бригада, новая бригада?Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями? Или закладывать средства под ротацию и демобилизацию? Что с учебой? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ – в 10 тыс раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой. Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придать (сообщить) НИКАКИХ идей на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без НИКАКОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти". Украинские эксперты прокомментировали в своих соцсетях сложившийся кризис в политике и военной сфере.Политолог Владимир ФесенкоВ социальных сетях бурно обсуждают призывы депутата Марьяны Безуглой к отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Попробуем отвлечься от противоречивой фигуры Марьяны, от личных симпатий и антипатий к Залужному и Зеленскому, и оценить чисто рационально последствия вероятной отставки Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Изменит ли это решение ситуацию на фронте? Вряд ли. Нынешние проблемы в боевых действиях с российскими войсками связаны не с личностью Главнокомандующего ВСУ, а с огромной нехваткой ресурсов, в том числе и бойцов на фронте. И если Залужного уволят, а ситуация на фронте не улучшится (что вполне вероятно), то многие в Украине скажут, что это следствие увольнения Залужного. Также понятно, кого будут винить. Но самая большая угроза – резкое усиление политических противоречий и в Вооруженных Силах, и в украинском обществе. Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают одновременно и Зеленского и Залужного.Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого будут обвинять, кого оправдывать, трудно будет поддерживать одновременно обоих. Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я очень мягко формулирую. Негативные последствия могут возникнуть и в отношении Украины со стороны наших международных партнеров. Появятся и сугубо политические риски уже для Президента Зеленского. Увольнение Залужного автоматически сделает его центром концентрации и объединения для всех, кто не только не удовлетворен действиями нынешней власти, а будет недоволен и увольнением Залужного. И таковых будет немало. И сам Залужный, сейчас сконцентрированный на военных делах, может в случае своего увольнения проявить себя и в политической сфере. И многие будут его к этому призывать. Если Залужный начнет свою собственную политическую деятельность и начнет формировать политическую команду, тогда у Президента Зеленского появится мощный конкурент, которого сегодня нет. То есть такие "доброжелатели", как Марьяна Безугла, фактически предлагают перевести Залужного с сугубо военной на политическую орбиту, и тем самым создать реальную политическую альтернативу Зеленскому. Еще одним следствием такой (пока сугубо теоретической) ситуации может стать существенное изменение в отношении многих украинцев, особенно политической активной части общества, к возможности выборов в нынешних военных условиях. Сейчас абсолютное большинство украинцев выступают против выборов во время войны. Но в случае увольнения Залужного эта ситуация может измениться. Симпатики Залужного, а их будет немало, наверняка начнут активно и публично выступать за проведение очередных президентских, а также отложенных парламентских выборов. Это станет дополнительным фактором для усиления внутриполитической турбулентности. Марьяна Безугла видимо думает, что она оказала большую услугу Президенту Зеленскому, призывая к отставке Залужного. На самом деле, она своими провокационными заявлениями уже нанесла много вреда президентской команде. Как это ни парадоксально, но то, что она предлагает, по сути, является миной замедленного действия против Президента Зеленского, и, в определенной степени, против интересов Украины в условиях войны.Политтехнолог Карл ВолохПробный шар ОПы (Офиса президента - Ред.) по увольнению Залужного вызвал такой резонанс в обществе, что Яневтику пришлось уже утром гасить пожар. Данилов заявил, что все это "происки врагов", вернее, московитские спецслужбы пытаются "вбить клин между политическим и военным руководством страны". Я, кстати, не исключаю такого варианта. Но ведь тогда, надеюсь, доблестное СБУ уже допрашивает Безуглую с Арахамией на предмет, кто именно дал им команду на участие в этой операции российских спецслужб, кто был именно тем высокопоставленным вражеским кротом, признаки деятельности которого мы постоянно замечаем уже четыре года? Хотя, не сомневаюсь, артист разговорного жанра Данилов просто вешает нам на уши очередную порцию Мивины.Политический эксперт Павел СебастьяновичКонечно, можно гнать на Марьяну, но есть одно но... Поскольку депутаты выносят на публику военные вопросы, я тоже хочу в этом разобраться. Я не о плане Залужного, я об обеспечении армии. У меня, как дилетанта по военному делу, но с опытом в строительстве и создании производств, возникает вопрос – а кто и как подает заявки в бюджет, например на 2024 год? Кто-то должен из генштаба (ГШ) сформировать эти потребности: 1) Выкопать и забетонировать здесь и здесь. 2) Обеспечить поставки дронов столько, столько пикапов. 3)…. Я смотрю на бюджет и вижу, что на это деньги не выделяются. Размышляю так – сформировать заявки в Минфин должны были МО и ОП (Министерство обороны и Офис президента - Ред.), которые получают информацию от ГШ. Соответственно, если в бюджете не предусмотрены бетон и дроны, МО и ОП не сформировали такую заявку в бюджет 2024 года. Ну не думаю, что Минфин отказал бы в финансах армии. ВР проголосовала, что подал Минфин.Почему МО и ОП не сформировали такую заявку в Минфин?Потому что ГШ 9Генеральный штаб ВСУ) не сформировал свою заявку в МО и ОП. И тогда вопрос – почему ГШ не требует от тыла копать и бетонировать, закупать и производить дроны и пикапы? Если ГШ заказывает – почему МО не выполняет заказ? Я не верю в конфликты Зеленского и Залужного, но объясните, пожалуйста, кто в курсе. Денег в государстве овер. Бюджет 3,4 трлн. В НБУ заморожено 600 млрд грн. На благоустройство и озеленение снова уйдет тоже 600 млрд. грн. Почему армия не заказывает у тыла все, что ей нужно? В ком затык?Военный Юрий КасьяновТеперь все понятно: Марьяна Безуглая – русская шпионка. И Арахамия – тоже. Сегодня секретарь Данилов раскрыл их коварные планы, заявив, что россия активизировала в Украине шпионскую сеть и пытается "вбить клин" между военным и политическим руководством страны, а также "разжечь антиправительственные настроения среди населения", воспользовавшись якобы "конфликтом" в высшем военно-политическом. руководстве. Ждем реакции СБУ.Военный обозреватель Константин МашовецЧестно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безуглая, как никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины... Более того, они даже не знакомы со СТРУКТУРОЙ и ПРИНЦИПАМИ оборонного планирования в нашем государстве. Не говоря уже о том, что настоящим открытием для них [является] тот факт, что в структуре МОУ существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу ВСЕХ государственных институтов в этой области... Называется он Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины ... Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается, в том - какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему... Если мадам Безуглую интересует вопрос "как планируется применять ВСУ" (а именно это относится к компетенции генерала Залужного), вместо того, чтобы согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ, интересоваться планом обороны Украины, в части, которая ее касается , настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"... это меня наталкивает на мысль, что с ней явно, "что-то не так"... Она - либо "офанаревшая шпионка", либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает...). Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю... потому что в "Тирнете" фигурирует справка на счет ее полной адекватности в этой сфере.Политолог Виталий ПортниковДепутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла призвала к отставке военного руководства страны. Это очень опасный шаг в ситуации, когда единство - главное условие не только победы, но и самого выживания государства.Журналист Богдан БуткевичЕсли завтра же ОП закрывает рот этому безумному чудовищу – или расписывается в том, что она транслирует позицию Зеленского. Относительно Залужного и армии. То есть, по устранению Главкома и перелому армии через колено Ермака. Момент истины. И для гнили с Банковой. И для тех, которые рассказывали, что никакого конфликта между зеленью и армией нет. А, еще хочу посмотреть в глаза тем паскудам, которые мне рассказывали о добрых намерениях зеленского. Единственное его намерение – остаться у власти. Любой ценой. Даже обезглавливание армии и проигрыша в войне. Безуглая – это просто пруф. Вернее – прямой враг.Политолог Андрей СмолийБезуглая 24/7 обливает грязью главнокомандующего ВСУ Залужного и говорит, что нужно разогнать военное руководство в воюющей стране. Нардеп-рускомировец Евгений Шевченко обливает грязью Залужного и рассказывает, как должно проходить контрнаступление. Арахамия уже рассказывает, какой плохой Закон о языке и как "Европа заставит нас быть толерантными". 47 нардепов регистрируют обращение к Стефанчуку и фактически блокируют запрет московской "церкви" в Украине. Арестович 24/7 обливает грязью все украинское и говорит, что он "русский". Всевозможные блоггеры-эксперты тоже 24/7 обливают грязью Залужного. Продолжать? Это лишь 1% из происходящего трэша. Вопрос после этого есть? И это воюющая страна.Политик Дмитрий ВасилецСпикер Зеленского в Верховной Раде после общественного резонанса в отношении заявлений Марьяны Безуглой об "отсутствии плана войны на 2024 год", заявил следующее: "Пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины". Как говорится, опять "вышли на самих себя", ведь недавно Зеленский в своих видосах рассказывал что "план войны на 2024 год есть", а Безуглая раскрыла "тайну Зеленского", что плана нет и он просто врал. Именно поэтому крайней сейчас сделают Безуглую, ведь "козел отпущения" в таких ситуациях остро необходим.

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