Не артиллерия. Военный эксперт о том, какого кулака не хватает России для уничтожения ВСУ в Авдеевке - 27.11.2023 Украина.ру
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Не артиллерия. Военный эксперт о том, какого кулака не хватает России для уничтожения ВСУ в Авдеевке
Не артиллерия. Военный эксперт о том, какого кулака не хватает России для уничтожения ВСУ в Авдеевке - 27.11.2023 Украина.ру
Не артиллерия. Военный эксперт о том, какого кулака не хватает России для уничтожения ВСУ в Авдеевке
На Авдеевском направлении у российских войск складывается точно такая же ситуация и возникают те же проблемы, как и на всем фронте СВО. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T06:30
2023-11-27T06:30
новости
всу
россия
авдеевка
пехота
артиллерия
сво
украина
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У нас нет стремительных прорывов и глубокого вклинения танковых орд, которые мы все себе представляем, когда думаем о крупной наступательной операции, потому что нам не хватает массы этого кулака, чтобы пробить оборону. И у нас там нет численного превосходства, отметил эксперт.А преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Вот нам и приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, уточнил он.Да, Авдеевку важно взять, потому что это ближайшее к Донецку место, которое контролирует Украина и постоянно обстреливает город. И если нам удастся воспользоваться тем, что для киевского режима политические соображения любой ценой удержать Авдеевку окажутся сильнее военных, мы нанесем противнику урон гораздо сильнее, чем если бы мы просто взяли этот город, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, россия, авдеевка, пехота, артиллерия, сво, украина
Новости, ВСУ, Россия, Авдеевка, пехота, артиллерия, СВО, Украина

Не артиллерия. Военный эксперт о том, какого кулака не хватает России для уничтожения ВСУ в Авдеевке

06:30 27.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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На Авдеевском направлении у российских войск складывается точно такая же ситуация и возникают те же проблемы, как и на всем фронте СВО. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
У нас нет стремительных прорывов и глубокого вклинения танковых орд, которые мы все себе представляем, когда думаем о крупной наступательной операции, потому что нам не хватает массы этого кулака, чтобы пробить оборону. И у нас там нет численного превосходства, отметил эксперт.
А преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Вот нам и приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, уточнил он.
"Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Взять ее тяжело. Поэтому замысел операции в Авдеевке схож с Артемовском и Северодонецком/Лисичанском. Мы брали под огневой контроль пути снабжения противника и из-за этого в разгар боев обороняющиеся несли большие потери, чем наступающие. Так что процесс взятия едва ли не важнее результата", - констатировал Полетаев.
Да, Авдеевку важно взять, потому что это ближайшее к Донецку место, которое контролирует Украина и постоянно обстреливает город. И если нам удастся воспользоваться тем, что для киевского режима политические соображения любой ценой удержать Авдеевку окажутся сильнее военных, мы нанесем противнику урон гораздо сильнее, чем если бы мы просто взяли этот город, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУРоссияАвдеевкапехотаартиллерияСВОУкраина
 
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