https://ukraina.ru/20231127/1051337565.html
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление - 27.11.2023 Украина.ру
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление
Российские войска могут предпринять генеральное наступление в тот момент, когда у ВСУ не будет боеприпасов. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T07:00
2023-11-27T07:00
2023-11-27T07:00
новости
россия
всу
сво
артиллерия
боеприпасы
украина
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Кроме того, у Украины также может разрушиться система ПВО, чтобы противодействовать нашему воздействию на глубокий тыл, и это тоже даст нам возможность перейти в наступление, считает Анпилогов.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина окончательно растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, артиллерия, боеприпасы, украина
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, боеприпасы, Украина
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление
Российские войска могут предпринять генеральное наступление в тот момент, когда у ВСУ не будет боеприпасов. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"Запад обещал Украине в этом году 4 млн артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Европа дала 230 тысяч, США – 500 тысяч и еще 260. Если это сложить в сумме, миллиона не получается. И этот миллион они почти выстреляли. Да, у противника есть запас на черный день. Но стрелять в прежнем темпе они не смогут", - отметил эксперт.
Кроме того, у Украины также может разрушиться система ПВО, чтобы противодействовать нашему воздействию на глубокий тыл, и это тоже даст нам возможность перейти в наступление, считает Анпилогов.
Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина окончательно растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий, заключил собеседник издания.