Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051337565.html
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление - 27.11.2023 Украина.ру
Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление
Российские войска могут предпринять генеральное наступление в тот момент, когда у ВСУ не будет боеприпасов. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T07:00
2023-11-27T07:00
новости
россия
всу
сво
артиллерия
боеприпасы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069069_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_dfdc6d94b605f8d7540323dc7e9216fc.jpg
Кроме того, у Украины также может разрушиться система ПВО, чтобы противодействовать нашему воздействию на глубокий тыл, и это тоже даст нам возможность перейти в наступление, считает Анпилогов.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина окончательно растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069069_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_891b87a585580366a47d3496af214fe4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, сво, артиллерия, боеприпасы, украина
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия, боеприпасы, Украина

Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление

07:00 27.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска могут предпринять генеральное наступление в тот момент, когда у ВСУ не будет боеприпасов. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"Запад обещал Украине в этом году 4 млн артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Европа дала 230 тысяч, США – 500 тысяч и еще 260. Если это сложить в сумме, миллиона не получается. И этот миллион они почти выстреляли. Да, у противника есть запас на черный день. Но стрелять в прежнем темпе они не смогут", - отметил эксперт.
Кроме того, у Украины также может разрушиться система ПВО, чтобы противодействовать нашему воздействию на глубокий тыл, и это тоже даст нам возможность перейти в наступление, считает Анпилогов.
Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина окончательно растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСВОартиллериябоеприпасыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:49Последний бой русского танка в Финляндии. Неожиданная победа России и поражение Украины в Хельсинки
07:28Тайваньский выбор – с КНР или с США? Начнется ли из-за китайского острова большая война
07:00Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление
06:53"Подписывать будет не Зеленский". Эксперты на Украине - о возможном перемирии
06:45Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко
06:38Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
06:30Не артиллерия. Военный эксперт о том, какого кулака не хватает России для уничтожения ВСУ в Авдеевке
06:22Исповедь титушки, или воспоминания о запорожском майдане
06:15Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году
06:00Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ
05:53Татьяна Мармазова: Только Донбассу хватило мужицкой силы, чтобы в 2014-м открыть фронт против неонацизма
05:45Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
05:36Триумф евроскептиков. Сомнительные надежды Украины на евроинтеграцию в "Вестях недели" с Киселевым
05:30Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье
05:15Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ
19:50Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
19:38В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
19:18Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября
18:58В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
18:37Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
Лента новостейМолния