https://ukraina.ru/20231127/1051337565.html

Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление

Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление - 27.11.2023 Украина.ру

Дело не только в слабости ВСУ. Военный эксперт о том, когда Россия точно перейдет в большое наступление

Российские войска могут предпринять генеральное наступление в тот момент, когда у ВСУ не будет боеприпасов. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2023-11-27T07:00

2023-11-27T07:00

2023-11-27T07:00

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Кроме того, у Украины также может разрушиться система ПВО, чтобы противодействовать нашему воздействию на глубокий тыл, и это тоже даст нам возможность перейти в наступление, считает Анпилогов.Вопрос только в том, сколько еще нужно времени, чтобы Украина окончательно растеряла свой наступательный порыв и у нас появилось собственное окно возможностей для своих наступательных действий, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, артиллерия, боеприпасы, украина