Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко - 27.11.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко
Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко - 27.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко
Вряд ли сейчас какие-либо страны сейчас готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить на новый конфликт. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T06:45
2023-11-27T06:45
новости
лукашенко
белоруссия
польша
россия
сво
запад
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Эксперт отметил, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат.По его словам, несмотря на то, что еще в 2020 году там были массовые акции протеста. В республике хватает людей, которые поддерживают Лукашенко, Россию и СВО в частности.Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", уточнил он.В этом смысле любая инициатива, которая направлена на растаскивание ресурсов противника, выгодна России, потому что Украине дают меньше оружия, заключил собеседник издания.
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новости, лукашенко, белоруссия, польша, россия, сво, запад
Новости, Лукашенко, Белоруссия, Польша, Россия, СВО, Запад

Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко

06:45 27.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Вряд ли сейчас какие-либо страны сейчас готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить на новый конфликт. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат.
По его словам, несмотря на то, что еще в 2020 году там были массовые акции протеста. В республике хватает людей, которые поддерживают Лукашенко, Россию и СВО в частности.
Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", уточнил он.
"После 1,5 года СВО военных ресурсов на планете осталось очень немного. Несмотря на гигантские деньги, которые мир тратит на оборону. Война в последние 30 лет стала очень дорогой. Появилось много дорогих "игрушек", а простых видов оружия очень мало. Поэтому любой конфликт, к которому надо готовиться потребует дополнительных усилий", - констатировал Скоробогатый.
В этом смысле любая инициатива, которая направлена на растаскивание ресурсов противника, выгодна России, потому что Украине дают меньше оружия, заключил собеседник издания.
 
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