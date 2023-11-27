https://ukraina.ru/20231127/1051333677.html
Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко
Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко - 27.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко
Вряд ли сейчас какие-либо страны сейчас готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить на новый конфликт. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T06:45
2023-11-27T06:45
2023-11-27T06:45
новости
лукашенко
белоруссия
польша
россия
сво
запад
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Эксперт отметил, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат.По его словам, несмотря на то, что еще в 2020 году там были массовые акции протеста. В республике хватает людей, которые поддерживают Лукашенко, Россию и СВО в частности.Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", уточнил он.В этом смысле любая инициатива, которая направлена на растаскивание ресурсов противника, выгодна России, потому что Украине дают меньше оружия, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, белоруссия, польша, россия, сво, запад
Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко
Вряд ли сейчас какие-либо страны сейчас готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить на новый конфликт. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат.
По его словам, несмотря на то, что еще в 2020 году там были массовые акции протеста. В республике хватает людей, которые поддерживают Лукашенко, Россию и СВО в частности.
Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", уточнил он.
"После 1,5 года СВО военных ресурсов на планете осталось очень немного. Несмотря на гигантские деньги, которые мир тратит на оборону. Война в последние 30 лет стала очень дорогой. Появилось много дорогих "игрушек", а простых видов оружия очень мало. Поэтому любой конфликт, к которому надо готовиться потребует дополнительных усилий", - констатировал Скоробогатый.
В этом смысле любая инициатива, которая направлена на растаскивание ресурсов противника, выгодна России, потому что Украине дают меньше оружия, заключил собеседник издания.