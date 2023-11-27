https://ukraina.ru/20231127/1051333677.html

Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко

Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко - 27.11.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, что сделала бы Польша, если бы она действительно захотела свергнуть Лукашенко

Вряд ли сейчас какие-либо страны сейчас готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить на новый конфликт. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру

2023-11-27T06:45

2023-11-27T06:45

2023-11-27T06:45

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Эксперт отметил, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат.По его словам, несмотря на то, что еще в 2020 году там были массовые акции протеста. В республике хватает людей, которые поддерживают Лукашенко, Россию и СВО в частности.Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", уточнил он.В этом смысле любая инициатива, которая направлена на растаскивание ресурсов противника, выгодна России, потому что Украине дают меньше оружия, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, лукашенко, белоруссия, польша, россия, сво, запад