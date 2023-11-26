На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео - 26.11.2023 Украина.ру
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На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео
На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео - 26.11.2023 Украина.ру
На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео
Соответствующие документы готовит Верховная рада Украины
2023-11-26T12:05
2023-11-26T12:05
новости
украина
мобилизация
повестки
военкоматы
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Процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео. Соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил 26 ноября секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.По его словам, депутаты пытаются найти "комплексный подход", чтобы решить некоторые вопросы мобилизации."Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – Ред.), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать. Они (сотрудники военкомата – ред.) смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы", — сказал Костенко в эфире радио.Как сообщало издание Украина.ру, ранее украинское Госбюро расследований заявил, что проводится расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.В одесских телеграмм-каналах 14 ноября было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, повестки, военкоматы
Новости, Украина, мобилизация, повестки, военкоматы

На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео

12:05 26.11.2023
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Читать в
Соответствующие документы готовит Верховная рада Украины
Процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео. Соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил 26 ноября секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
По его словам, депутаты пытаются найти "комплексный подход", чтобы решить некоторые вопросы мобилизации.
"Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – Ред.), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать. Они (сотрудники военкомата – ред.) смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы", — сказал Костенко в эфире радио.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее украинское Госбюро расследований заявил, что проводится расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.
В одесских телеграмм-каналах 14 ноября было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Вчера, 04:03
Киев намерен укрепить ВСУ женщинами-командирамиГоссекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган заявила, что руководство страны планирует увеличить количество женщин в командных должностях на передовой в рамках развенчивания гендерных стереотипов. О её выступлении на седьмом Украинском женском конгрессе в Киеве пресс-служба ведомства сообщает в своём телеграм-канале
 
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