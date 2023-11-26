https://ukraina.ru/20231126/1051344092.html
На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео
На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео - 26.11.2023 Украина.ру
На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео
Соответствующие документы готовит Верховная рада Украины
2023-11-26T12:05
2023-11-26T12:05
2023-11-26T12:05
новости
украина
мобилизация
повестки
военкоматы
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Процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео. Соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил 26 ноября секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.По его словам, депутаты пытаются найти "комплексный подход", чтобы решить некоторые вопросы мобилизации."Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – Ред.), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать. Они (сотрудники военкомата – ред.) смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы", — сказал Костенко в эфире радио.Как сообщало издание Украина.ру, ранее украинское Госбюро расследований заявил, что проводится расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.В одесских телеграмм-каналах 14 ноября было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.
https://ukraina.ru/20231125/1051330619.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, повестки, военкоматы
Новости, Украина, мобилизация, повестки, военкоматы
На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео
Соответствующие документы готовит Верховная рада Украины
Процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео. Соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил 26 ноября секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
По его словам, депутаты пытаются найти "комплексный подход", чтобы решить некоторые вопросы мобилизации.
"Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – Ред.), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать. Они (сотрудники военкомата – ред.) смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы", — сказал Костенко в эфире радио.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее украинское Госбюро расследований заявил, что проводится расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.
В одесских телеграмм-каналах 14 ноября было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.