https://ukraina.ru/20231126/1051344092.html

На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео

На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео - 26.11.2023 Украина.ру

На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео

Соответствующие документы готовит Верховная рада Украины

2023-11-26T12:05

2023-11-26T12:05

2023-11-26T12:05

новости

украина

мобилизация

повестки

военкоматы

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Процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео. Соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил 26 ноября секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.По его словам, депутаты пытаются найти "комплексный подход", чтобы решить некоторые вопросы мобилизации."Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – Ред.), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать. Они (сотрудники военкомата – ред.) смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы", — сказал Костенко в эфире радио.Как сообщало издание Украина.ру, ранее украинское Госбюро расследований заявил, что проводится расследование по факту насильственных действий военнослужащих и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.В одесских телеграмм-каналах 14 ноября было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.

https://ukraina.ru/20231125/1051330619.html

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новости, украина, мобилизация, повестки, военкоматы