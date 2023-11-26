https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html

"В стране установлена фашистская диктатура". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"В стране установлена фашистская диктатура". Эксперты и политики о ситуации на Украине - 26.11.2023 Украина.ру

"В стране установлена фашистская диктатура". Эксперты и политики о ситуации на Украине

На Украине отметили десятилетие Евромайдана, Но праздновать решительно нечего, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. В интервью БелТА он напомнил, что за это время страна лишилась более половины населения - люди "проголосовали ногами".

2023-11-26T08:04

2023-11-26T08:04

2023-11-26T08:06

эксклюзив

украина

эксперты

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"Не захотели жить в такой стране. Люди уехали, опасаясь мобилизации - или "могилизации", опасаясь нищенского уровня жизни, потери рабочего места, потери перспективы. Они проголосовали ногами против этого", - сказал Азаров, комментируя обращение к украинцам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по случаю десятилетия Майдана.Экс-премьер Украины отметил, что власти получали сигналы о подготовке к Майдану, но полагали, что его готовятся провести в 2015 году, к выборам. Но просчитались.По словам Азарова, своеобразным триггером для начала Майдана стало то, что было отложено подписание подготовленного еще в 2008 году Ющенко и Тимошенко соглашения об ассоциации Украины и ЕС, которое было невыгодным и дискриминационным для Украины.Евромайдан победил, но в результате у Украины теперь нет никаких перспектив, считает политик."В стране установлена фашистская диктатура. Там запрещены все оппозиционные партии, телеканалы. Все, что можно, убито и угроблено. На этом фоне начинают демагогию, что страну ждет процветание и перспективы. Никаких перспектив с таким курсом и режимом у Украины нет", - сказал Азаров, добавив, что за прошедшие 10 лет можно было горы свернуть, развивая страну — но "горы свернули, только в другом направлении".Сейчас та же песня об обещанном приеме Украины в Евросоюз. Как отметил называющий себя еврооптимистом украинский политолог Дмитрий Спивак, никто не хочет видеть Украину в ЕС раньше 2030 года, одни не хотят кормить Украину и помогать, "денег в Европе нет". Другие боятся конкуренции."Я вообще не убежден, а к 2030 году ЕС е нынешнем виде останется или это будет нечто другое", - сказал эксперт в интервью интернет-каналу Новини live, добавив, что "нам надо снимать розовые очки". Переговоры о вступлении могут длиться годами и десятилетиями.А все мосты Зеленский сжег за собой, когда решил не выполнять стамбульские договоренности, после этого война перешла на качественно иной уровень, считает политический аналитик Павел Щелин. По его мнению, если бы "Стамбул" был реализован, то Россия получила бы какие-то минимальные преференции, но "в целом это была бы победа Украины, весь мир воспринимал бы это как победу Украины".Но Зеленский решил достигнутые договоренности не выполнять, после чего Россия, ранее воевавшая по стандартам НАТО — то есть проводившая, в сущности, полицейскую операцию — перешла на войну по советским стандартам, рассказал Щелин в интервью журналисту, выполняющему функции иноагента Александру Шелесту.Результаты этой смены парадигмы сейчас все могут наблюдать. "По итогу этой войны российская армия станет если не сильнейшей армией мира, то одной из сильнейших армий мира, потому что учится только та армия, которая воюет", - сказал эксперт, добавив, что западные партнеры Киева явно на это не рассчитывали, "им не для того нужен был этот конфликт, чтобы по его итогам армия России реально резко взрастила свои боевые возможности".По мнению Щелина, единственный путь, который остался лично у Зеленского — это постоянно повышать ставки, повышать "вплоть до атак на крупнейшие инфраструктурные гражданские объекты на территории России, рано или поздно он придет к этому".Если Зеленский попробует "сменить сюзерена", договориться с Трампом и республиканцами, то из этого ничего не выйдет, те слишком много попросят взамен, то есть, "цена союза с республиканцами — это война с Демпартией".Военные действия тем временем продолжаются. По мнению начальника украинской внешней разведки Кирилла Буданова, они могут растянуться во времени на 10-15 лет. Впрочем, военный эксперт Роман Свитан считает этот прогноз не совсем корректным — по его словам, все зависит от интенсивности боевых действий. В интервью украинскому "24 каналу" он отметил также недостаточность санкций Запада против России,Ричард Хаас и Чарльз Купчан в статье в Foreign Affairs призвали переосмыслить понимание успеха на Украине, сменить стратегию, В частности, речь идет о необходимости быть готовыми к переговорам с Россией, при этом Киев должен прекратить попытки захватить территории и сосредоточиться на восстановлении страны.Философ Сергей Дацюк считает, что это статья является прямой реакцией на статью Залужного от 1 ноября. По его словам, "от планов выхода на границы 1991 года большинство военных экспертов отказались, а политическое руководство — нет". То есть, существует стратегическое несогласие.Однако в ряде сценариев все зависит от западной помощи, вовсе не от Украины. Но, вообще-то, будущее, которое от вас не зависит — это не ваше будущее, подчеркнул философ.

https://ukraina.ru/20231126/1051341508.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты