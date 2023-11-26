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Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма

Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма - 26.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма

Российская армия в ходе СВО стала гораздо эффективнее наносить дистанционные удары по местам развертывания ВСУ. В частности, нам это удалось осуществить на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2023-11-26T06:30

2023-11-26T06:30

2023-11-26T06:30

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Дело в том, что ВСУ раз в одну-две недели проводят ротацию подразделений на передовой. Так вот мы научились определять график таких замен. Мы дожидаемся момента, когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, наводим дроны и наносим артиллерийские и авиационные удары по двум колоннам одновременно, пояснил специалист.То, что мы делаем – очень эффективно, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, сво, красный лиман