https://ukraina.ru/20231126/1051332950.html
Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма
Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма - 26.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма
Российская армия в ходе СВО стала гораздо эффективнее наносить дистанционные удары по местам развертывания ВСУ. В частности, нам это удалось осуществить на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-11-26T06:30
2023-11-26T06:30
2023-11-26T06:30
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Дело в том, что ВСУ раз в одну-две недели проводят ротацию подразделений на передовой. Так вот мы научились определять график таких замен. Мы дожидаемся момента, когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, наводим дроны и наносим артиллерийские и авиационные удары по двум колоннам одновременно, пояснил специалист.То, что мы делаем – очень эффективно, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051106409_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab7a6f456d534c953b6d5ab1f44fe8f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, сво, красный лиман
Новости, ВС РФ, ВСУ, СВО, Красный Лиман
Военный эксперт рассказал, где и как Россия научилась грамотно ловить ВСУ на смене ритма
Российская армия в ходе СВО стала гораздо эффективнее наносить дистанционные удары по местам развертывания ВСУ. В частности, нам это удалось осуществить на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
Дело в том, что ВСУ раз в одну-две недели проводят ротацию подразделений на передовой. Так вот мы научились определять график таких замен. Мы дожидаемся момента, когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, наводим дроны и наносим артиллерийские и авиационные удары по двум колоннам одновременно, пояснил специалист.
"Отмечу также, что у украинских военнослужащих, которые настроились отойти во второй эшелон, закончились боеприпасы и аккумуляторы, они устали из-за понесенных потерь, а мы нарушили их график ротации", - добавил Насонов.
То, что мы делаем – очень эффективно, заключил собеседник издания.