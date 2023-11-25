Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск - 25.11.2023 Украина.ру
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Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск
Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск - 25.11.2023 Украина.ру
Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск
Когда мы говорим о генеральном наступлении России в ходе СВО в целью освобождения крупных городов, основная проблема состоит в том, что украинская позиция обладает определенной связностью. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-11-25T12:25
2023-11-25T12:25
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Если ранее в медийном сообществе шли разговоры, что Харьков будет взят только в том случае, если мы отрежем его от Днепра, то сейчас наоборот, высказывается мнение, что мы будем брать Харьков, чтобы перерезать основную дорогу на Днепропетровск и Одессу.Днепропетровск – это главная точка восточной Украины, через которую идет снабжение на фронт. Но он же расположен неудобнее всего. Чтобы его взять, нужно с юга взять Запорожье, с востока – Славянск, а с севера – Харьков. В этом и состоит проблема, что когда вы со всех сторон наступаете на позицию противника по огромной дуге, противник внутри этой позиции гораздо более свободно себя чувствует, отметил эксперт.Сейчас такая ситуация сложилась в Херсонской области. Несмотря на обмеление Днепра и новые возможности форсировать уже не столь широкую водную преграду, все успехи ВСУ там очень локальны. Ситуация под Антоновским мостом и Казачьими Лагерями привели к потерям среди спецназа и мотивированных частей, добавил он.Это то, что должно быть по всему течению Днепра. Только тогда мы сможем поставить вопрос о его форсировании и переходе на Правобережье, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сво, харьков, днепропетровск, днепр, украина
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Харьков, Днепропетровск, Днепр, Украина

Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск

12:25 25.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Борис Мавлютов / Перейти в фотобанкДнепр вид Днепропетровск
Днепр вид Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© commons.wikimedia.org / Борис Мавлютов
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Когда мы говорим о генеральном наступлении России в ходе СВО в целью освобождения крупных городов, основная проблема состоит в том, что украинская позиция обладает определенной связностью. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Если ранее в медийном сообществе шли разговоры, что Харьков будет взят только в том случае, если мы отрежем его от Днепра, то сейчас наоборот, высказывается мнение, что мы будем брать Харьков, чтобы перерезать основную дорогу на Днепропетровск и Одессу.
Днепропетровск – это главная точка восточной Украины, через которую идет снабжение на фронт. Но он же расположен неудобнее всего. Чтобы его взять, нужно с юга взять Запорожье, с востока – Славянск, а с севера – Харьков. В этом и состоит проблема, что когда вы со всех сторон наступаете на позицию противника по огромной дуге, противник внутри этой позиции гораздо более свободно себя чувствует, отметил эксперт.
"Но противник тоже не может быть сильным везде. Где-то у него начнет сыпаться фронт. Я не знаю, произойдет ли это в Харьковской области, в Запорожской или в Донецкой. Но все это нанесет удар по связности украинских позиций. Когда наши наступающие войска подойдут к Днепру, никакой контригры Украина уже осуществить не сможет. У нее не будет внутренней позиции. У нее останется Правобережье, а Левобережье они утратят, потому что им придется устраивать десанты и наводить понтоны", - пояснил Анпилогов.
Сейчас такая ситуация сложилась в Херсонской области. Несмотря на обмеление Днепра и новые возможности форсировать уже не столь широкую водную преграду, все успехи ВСУ там очень локальны. Ситуация под Антоновским мостом и Казачьими Лагерями привели к потерям среди спецназа и мотивированных частей, добавил он.
Это то, что должно быть по всему течению Днепра. Только тогда мы сможем поставить вопрос о его форсировании и переходе на Правобережье, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСВОХарьковДнепропетровскДнепрУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
12:25Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск
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