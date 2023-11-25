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Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск

Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск - 25.11.2023 Украина.ру

Юг, восток и север? Военный эксперт о том, как Россия будет ловить ВСУ, чтобы освободить Днепропетровск

Когда мы говорим о генеральном наступлении России в ходе СВО в целью освобождения крупных городов, основная проблема состоит в том, что украинская позиция обладает определенной связностью. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2023-11-25T12:25

2023-11-25T12:25

2023-11-25T12:25

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Если ранее в медийном сообществе шли разговоры, что Харьков будет взят только в том случае, если мы отрежем его от Днепра, то сейчас наоборот, высказывается мнение, что мы будем брать Харьков, чтобы перерезать основную дорогу на Днепропетровск и Одессу.Днепропетровск – это главная точка восточной Украины, через которую идет снабжение на фронт. Но он же расположен неудобнее всего. Чтобы его взять, нужно с юга взять Запорожье, с востока – Славянск, а с севера – Харьков. В этом и состоит проблема, что когда вы со всех сторон наступаете на позицию противника по огромной дуге, противник внутри этой позиции гораздо более свободно себя чувствует, отметил эксперт.Сейчас такая ситуация сложилась в Херсонской области. Несмотря на обмеление Днепра и новые возможности форсировать уже не столь широкую водную преграду, все успехи ВСУ там очень локальны. Ситуация под Антоновским мостом и Казачьими Лагерями привели к потерям среди спецназа и мотивированных частей, добавил он.Это то, что должно быть по всему течению Днепра. Только тогда мы сможем поставить вопрос о его форсировании и переходе на Правобережье, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, сво, харьков, днепропетровск, днепр, украина