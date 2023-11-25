Киевские каратели выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - 25.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
Киевские каратели выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - 25.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
Формирования киевского режима в 09:40 мск выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО. Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-25T10:33
2023-11-25T10:33
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 09:40 - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО.По данным Центра, в период с 9:25 мск по 10:10 мск по Горловке со стороны ВФУ было выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 мм.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, горловка, рсзо, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, Горловка, РСЗО, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

10:33 25.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Формирования киевского режима в 09:40 мск выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО. Об этом 25 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 09:40 - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО.
По данным Центра, в период с 9:25 мск по 10:10 мск по Горловке со стороны ВФУ было выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 мм.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
09:07
Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядовФормирования киевского режима после полуночи на 25 ноября выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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