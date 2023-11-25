Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков - 25.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231125/1051333066.html
Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков
Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков - 25.11.2023 Украина.ру
Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков
Белгородская область за прошедшие сутки впервые с мая не подвергалась обстрелам со стороны Украины. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 25 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-25T10:16
2023-11-25T10:16
новости
россия
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
всу
губернатор
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_d4867d2f8892611238889a141fb586b2.jpg
Губернатор публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По его словам, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.25 ноября, впервые с начала публикации сводки, Гладков заявил, что в области 24 ноября не зафиксировано ни одного факта обстрелов со стороны Украины."По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", - написал губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ukraina.ru/20231124/1051305262.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1acdfd42dff5a179a79e4311fcf5428b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, губернатор, сво
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, губернатор, СВО

Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков

10:16 25.11.2023
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Белгородская область за прошедшие сутки впервые с мая не подвергалась обстрелам со стороны Украины. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 25 ноября сообщает в своём телеграм-канале
Губернатор публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По его словам, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.
25 ноября, впервые с начала публикации сводки, Гладков заявил, что в области 24 ноября не зафиксировано ни одного факта обстрелов со стороны Украины.
"По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", - написал губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Вячеслав Гладков
Вчера, 10:49
ВСУ обстреливают Белгородскую область около 30 раз ежедневно - ГладковВооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 30 раз, следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в телеграм-канале
 
НовостиРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковобстрелыВСУгубернаторСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06"Самая массированная атака за месяц": удары БПЛА обесточили в центре Киева 120 учреждений
10:33Киевские каратели выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
10:21Война до победного или референдум по территориям. Главное на Украине на утро 25 ноября
10:16Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков
09:59Володин назвал уехавших из России "релокантов" предателями
09:52Их пока что пять. Военный эксперт о новых приемах, которые позволят России рано или поздно разбить ВСУ
09:36Пересечения КПП "Рафах" ожидают ещё около 500 российских граждан - врач из Газы
09:07Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку 12 снарядов
08:43Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
08:20Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИ
08:02В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
08:00Голодомор и рождение нации
07:47Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия
07:18Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky
06:23Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров – глава общины
06:00"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
05:51Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
05:40"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США
05:30Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
05:20"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ
Лента новостейМолния