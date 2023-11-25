https://ukraina.ru/20231125/1051333066.html

Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков

Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков - 25.11.2023 Украина.ру

Белгородская область впервые за полгода не обстреливалась ВСУ - Гладков

Белгородская область за прошедшие сутки впервые с мая не подвергалась обстрелам со стороны Украины. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 25 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-25T10:16

2023-11-25T10:16

2023-11-25T10:16

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Губернатор публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По его словам, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.25 ноября, впервые с начала публикации сводки, Гладков заявил, что в области 24 ноября не зафиксировано ни одного факта обстрелов со стороны Украины."По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", - написал губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ukraina.ru/20231124/1051305262.html

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, губернатор, сво