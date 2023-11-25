https://ukraina.ru/20231125/1041217706.html

Урок для Украины. 30 лет "бархатному разводу" Чехословакии

Урок для Украины. 30 лет "бархатному разводу" Чехословакии - 25.11.2023 Украина.ру

Урок для Украины. 30 лет "бархатному разводу" Чехословакии

Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что "мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план". Между тем, история знает случаи развода даже и без войны. Нужно для этого не так много

2023-11-25T16:58

2023-11-25T16:58

2023-11-25T16:58

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25 ноября 1992 года Федеральное собрание Чехо-Словакии приняло закон о разделении страны с 1 января 1993 года на Чехию и Словакию. Созданная в 1918-м на обломках Австро-Венгрии страна сама распалась на части.По воле истории чехи и словаки на протяжении столетий жили рядом, часто под властью одного монарха, – но не вместе.В XI веке Словакия была захвачена венграми и вошла в состав Земель короны Святого Иштвана без какого-либо отдельного статуса. При этом чехи сохранили своё княжество (с 1198 – королевство) Богемия и другие Земли короны Святого Вацлава. Их хотя с XVI века вплоть до 1918 года обе короны принадлежали династии Габсбургов, однако чешские земли управлялись из Вены, а словацкие – из Будапешта, что накладывало отпечаток на отношения чехов и словаков.Ещё с XIV века словаки учились в Пражском университете, многие из них владели чешским языком так же хорошо, как и латинским, а Ян Амос Коменский (1592-1670) стал великим чешским мыслителем-гуманистом и реформатором образования, хотя его родители были словаками.К концу XVIII века, когда у чехов и словаков начался процесс национального пробуждения, его вектор был разным: чехи боролись с германизацией, а словаки – с мадьяризацией.Чешский историк Франтишек Палацкий выдвинул программу "австрославизма", суть которой заключалась в преобразовании империи Габсбургов в федерацию равноправных наций. В июне 1848-го в Праге началось восстание, но буквально после нескольких дней артиллерийских обстрелов со стороны австрийских войск чехи капитулировали.В то же время подавление революции в Венгрии заняло почти полтора года, и словаки заняли сторону Вены.Преобразование Австрийской империи в дуалистическую Австро-Венгрию в 1867 году стало поводом для чехов требовать для себя таких же прав, как у венгров. К началу ХХ века вопрос о преобразовании Дунайской монархии в триединую, условно говоря, Австро-Венгро-Чехию, обсуждался настолько же серьёзно, как и о её превращении в федерацию основных народов империи.Начало Первой мировой стало точкой невозврата, когда на политическую сцену вышли лица, открыто высказывавшиеся о необходимости разрушения государства.Впрочем, форма будущего устройства государства в представлении сторонников независимости не имела единого и чёткого очертания. Некоторые даже говорили о возникновении самостоятельного Чешского королевства при протекторате со стороны России, прибегая к сентенциям наподобие "Да воссияет свободная и независимая Корона Святого Вячеслава (Вацлава – прим. авт.) в лучах короны Романовых" (обращение представителей Чешских комитетов Российской империи на аудиенции у императора Николая II, 22 августа 1914 года).Однако позже оформилась концепция будущего совместного государства чехов и словаков в форме республики. Вступив в переговоры с главами стран Антанты, крупнейшие политики будущей Чехословакии – чехи Томаш Масарик и Эдвард Бенеш и словак Милан Штефаник – заручились их поддержкой в создании Чехословацких легионов как опоры нового государства. Легионы подчинялись верховному командованию Антанты, и им же снабжались.Хотя Россия по планам Антанты стала одной из баз формирования корпусов легионеров, наряду с Францией и Италией (куда также прибывали желающие и из Америки), основные политические действия вокруг создания нового государства протекали в Западной Европе и США.В 1915 году Масарик официально представил план создания Чехословакии в Женеве. В октябре этого же года в Кливленде эмигрантские организации чехов и словаков приняли совместную декларацию, а окончательное соглашение было подписано 31 мая 1918 года в Питтсбурге, а первое временное правительство Чехословакии заседало в Париже.28 октября 1918 года Национальный чехословацкий комитет в Праге провозгласил независимость Чехословакии. Новое государство сразу же вступило в конфликт с Венгрией – причём как по поводу Словакии, так и Угорской Руси (ныне Закарпатская область Украины).31 декабря 1918 года чехословацкие войска заняли город Прессбург, который сразу же переименовали в Братиславу. А в январе 1919 года чехословацкие силы вытеснили венгров за демаркационную линию, которая была установлена Антантой в декабре 1918 года, причём заняли не только всю Словакию, но и часть Угорской Руси, которую в Праге стали называть Подкарпатской Русью.8 мая 1919 года в Ужгороде была создана Центральная Русинская Народная Рада, которая приняла резолюцию о присоединении русинской национальной территории Венгрии к Чехословакии на правах автономии. При этом, "Подкарпаторусинская Держава является независимой державой во всех ее автономных и внутренних делах".Окончательно Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословакии 10 сентября 1919 года, когда был подписан Сен-Жерменский мирный договор. В нём, как позже в Трианонском договоре, было сказано, что "Чехословацкое государство включает в себя автономную территорию Русинов к югу от Карпат".Чехословакия не стала монолитным государством.В ней проживали, помимо "чехословаков" (8,7 млн чел.), немцы (3,123 млн), венгры (745 тыс.), русины (461 тыс.), евреи (180 тыс.) и представители других национальностей (238 тыс.)Национальная палитра нового государства была пёстрой: опыт конфликтного соседства чехов и немцев соседствовал с памятью о насильственной мадьяризации словаков венграми, а противопоставление венгров и немцев шло бок о бок с появлением нового многочисленного восточнославянского этноса – русинов.Хотя почти 20 лет внутренних межнациональных конфликтов в Чехословакии не было, однако весной 1938 года вдруг оказалось, что страна никому из её граждан не нужна.Судетские немцы требовали "широкую автономию", фактически равнозначную отделению, Глинковская словацкая народная партия – независимости Словакии, в том же направлении действовали и подкарпатские русины. Видимо, именно поэтому 30 сентября 1938 года президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял условия "Мюнхенского соглашения".2 ноября 1938 года после так называемого "Первого Венского арбитража" от Чехословакии были отделены и переданы Венгрии южная часть Подкарпатской Руси и районы южной Словакии. А 14 марта 1939 года вермахт занял чешскую территорию практически без сопротивления. На следующий день, 15 марта на занятой территории был создан Рейхспротекторат Богемия и Моравия.Также 15 марта 1939-го союзник Гитлера Йозеф Тисо провозгласил независимость Словакии. В тот же день объявила о независимости и созданная на оставшейся под контролем Праги части Подкарпатской Руси так называемая "Карпатская Украина", однако через три дня она была полностью оккупирована венгерскими войсками и включена в состав Венгрии.Несмотря на то, что Эдвард Бенеш ушёл в отставку с поста президента Чехословакии 5 октября 1938-го в знак в знак несогласия с Мюнхенским соглашением, с 1940 года его признавали главой чехословацкого государства страны Запада, а с 1941-го – и СССР. Бенеш в декабре 1943 года подписал в Москве договор о дружбе и союзных отношениях с Советским Союзом. Этот договор предопределил и послевоенную внешнеполитическую ориентацию Чехословакии, и её политическое развитие.Правда, Сталин к своему союзнику отнёсся прагматично, и занятую 28 октября 1944 года территорию бывшей Подкарпатской Руси передавать Чехословакии не собирался. Бенеш сначала отказался примириться с этим, но в конце декабря 1944 года он понял, что эта часть межвоенной Чехословакии безвозвратно аннексирована Советским Союзом.Под угрозой отделения ещё и Словакии Бенеш согласился передать Подкарпатскую Русь в состав СССР при двух условиях: во-первых, это должно произойти после войны и быть утверждено чехословацким парламентом, а во-вторых, советское правительство должно дать гарантии, что не повторит такую же операцию со Словакией.29 июня 1945-го чехословацкая делегация подписала с СССР соглашение о включении "Закарпатской Украины" в состав Украинской ССР. 1 сентября 1945-го Бенеш на основании этого документа издал соответствующий указ, а 22 ноября того же года Временное Национальное Собрание (парламент) Чехословакии ратифицировало соглашение о передаче СССР Подкарпатской Руси.В границах, определённых Сталиным и Бенешем в 1945-м, Чехословакия, позже Чехословацкая Социалистическая Республика, дожила до "бархатной революции" в ноябре 1989 года.Тогда начался процесс демонтажа социалистической системы "сверху", сопровождаемый массовыми демонстрациями. Коммунисты сформировали правительство с оппозиционерами на паритетных началах, а 29 декабря 1989-го Национальное собрание избрало на должность президента ЧССР известного правозащитника, диссидента Вацлава Гавела.После того, как в марте 1990 года Федеральное собрание отказалось от прежнего названия страны (Чехословацкая Социалистическая Республика), разгорелась так называемая "война из-за дефиса", очень напоминающая дискуссии о том, как правильно писать – "на" или "в" Украине.Компромиссное написание "Чешская и Словацкая Федеративная Республика" (ЧСФР, с вариантом без дефиса для чешского и с дефисом для словацкого языка) было утверждено лишь в апреле 1990-го. В июне того же года были проведены многопартийные выборы в Федеральное собрание ЧСФР, в ноябре 1990 года – в местные советы.Хотя проблема с названием страны и его написанием была решена, новая политическая элита страны пыталась убедить общественность в необходимости окончательного размежевания. В Праге заявляли, что Чехия обременена Словакией (ВВП в Чехии действительно был на 20% больше, чем в Словакии), а в Братиславе – что словаки "находятся в унизительном положении в союзном государстве".17 июля 1992 года словацкий парламент принял декларацию о независимости Словакии. Президент Чехословакии Вацлав Гавел, который выступал против разделения страны, ушёл в отставку 20 июля 1992-го.В сентябре 1992 года был проведён опрос населения Чехословакии. Абсолютное большинство населения выступало против её раздела: в Словакии против этого были 63%, за – 37 %, в Чехии против высказались 64%, за – 36%.Несмотря на это, 25 ноября 1992 года Федеральное собрание приняло ЧСФР закон о разделении страны с 1 января 1993-го. Распад государства получил название "Бархатный развод" по причине его бескровности.Конечно, значительную роль в мирном разделе Чехословакии сыграл тот факт, что упомянутой выше границе между Землями короны Святого Иштвана и Землями короны Святого Вацлава было более тысячи лет. То есть территориальных претензий друг к другу у вновь созданных государств не было, а имущественные вопросы были решены под контролем Европейского Союза, куда Прага и Братислава стремились.Кроме того, просто невозможно представить вариант, когда чехословацкие коммунисты в 1948 году передали бы в состав Словакии, скажем, Брно, Оломоуц и Остраву, жителей этих областей объявили бы словаками и заставили "вспоминать родной язык". А ведь именно это произошло на Украине с Новороссией и Слобожанщиной…

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, чехословакия, австро-венгрия, чехия, словакия, политика, границы