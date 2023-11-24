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Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО
Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО - 24.11.2023 Украина.ру
Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО
Военврач Владимир Подлипенцев, бывший мер Керчи и участник СВО, после реабилитации снова отправится воевать. Об этом он сообщил в своём аккаунте социальной сети
2023-11-24T13:44
2023-11-24T13:44
2023-11-24T13:44
новости
сво
херсонское направление
новые регионы рф
россия
врач
керчь
медицина
добровольцы
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"Рад снова быть в строю", - сообщил Владимир ПодлипенцевВрач-травматолог Владимир Подлипенцев работал главным врачом Керченской портовой больницы. В 2016-2017 годах занимал пост мэра города, а после отставки вернулся к врачебной практике в Новороссийске.В октябре 2022 году Подлипенцев добровольцем ушёл на СВО и служил военным врачом на Херсонском направлении. В том же году он был ранен и проходил реабилитацию, после которой сейчас отправляется воевать.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, херсонское направление, новые регионы рф, россия, врач, керчь, медицина, добровольцы
Новости, СВО, Херсонское направление, Новые регионы РФ, Россия, врач, Керчь, медицина, добровольцы
Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО
Военврач Владимир Подлипенцев, бывший мер Керчи и участник СВО, после реабилитации снова отправится воевать. Об этом он сообщил в своём аккаунте социальной сети