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Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО

Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО - 24.11.2023 Украина.ру

Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО

Военврач Владимир Подлипенцев, бывший мер Керчи и участник СВО, после реабилитации снова отправится воевать. Об этом он сообщил в своём аккаунте социальной сети

2023-11-24T13:44

2023-11-24T13:44

2023-11-24T13:44

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"Рад снова быть в строю", - сообщил Владимир ПодлипенцевВрач-травматолог Владимир Подлипенцев работал главным врачом Керченской портовой больницы. В 2016-2017 годах занимал пост мэра города, а после отставки вернулся к врачебной практике в Новороссийске.В октябре 2022 году Подлипенцев добровольцем ушёл на СВО и служил военным врачом на Херсонском направлении. В том же году он был ранен и проходил реабилитацию, после которой сейчас отправляется воевать.

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новости, сво, херсонское направление, новые регионы рф, россия, врач, керчь, медицина, добровольцы