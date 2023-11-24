Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО - 24.11.2023 Украина.ру
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Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО
Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО - 24.11.2023 Украина.ру
Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО
Военврач Владимир Подлипенцев, бывший мер Керчи и участник СВО, после реабилитации снова отправится воевать. Об этом он сообщил в своём аккаунте социальной сети
2023-11-24T13:44
2023-11-24T13:44
новости
сво
херсонское направление
новые регионы рф
россия
врач
керчь
медицина
добровольцы
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"Рад снова быть в строю", - сообщил Владимир ПодлипенцевВрач-травматолог Владимир Подлипенцев работал главным врачом Керченской портовой больницы. В 2016-2017 годах занимал пост мэра города, а после отставки вернулся к врачебной практике в Новороссийске.В октябре 2022 году Подлипенцев добровольцем ушёл на СВО и служил военным врачом на Херсонском направлении. В том же году он был ранен и проходил реабилитацию, после которой сейчас отправляется воевать.
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новости, сво, херсонское направление, новые регионы рф, россия, врач, керчь, медицина, добровольцы
Новости, СВО, Херсонское направление, Новые регионы РФ, Россия, врач, Керчь, медицина, добровольцы

Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО

13:44 24.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в районе международного аэропорта Донецка
Ситуация в районе международного аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Военврач Владимир Подлипенцев, бывший мер Керчи и участник СВО, после реабилитации снова отправится воевать. Об этом он сообщил в своём аккаунте социальной сети
"Рад снова быть в строю", - сообщил Владимир Подлипенцев
Врач-травматолог Владимир Подлипенцев работал главным врачом Керченской портовой больницы. В 2016-2017 годах занимал пост мэра города, а после отставки вернулся к врачебной практике в Новороссийске.
В октябре 2022 году Подлипенцев добровольцем ушёл на СВО и служил военным врачом на Херсонском направлении. В том же году он был ранен и проходил реабилитацию, после которой сейчас отправляется воевать.
Заседание комиссии СФ по информационной политике
Вчера, 18:23
Усталость от людей-рыб и встреча нового поколения с ветеранами СВО. Россия бьётся за свои ценностиГлобальную схватку за ценности и информационную политику в двух аспектах, внутреннем и внешнем, обсудили 23 ноября в Совете Федерации на Большой Дмитровке в Москве
 
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