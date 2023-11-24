Экс-председателя Фонда госимущества Украины подозревают в "отмывании" 10 млрд грн - 24.11.2023 Украина.ру
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Экс-председателя Фонда госимущества Украины подозревают в "отмывании" 10 млрд грн
Экс-председателя Фонда госимущества Украины подозревают в "отмывании" 10 млрд грн - 24.11.2023 Украина.ру
Экс-председателя Фонда госимущества Украины подозревают в "отмывании" 10 млрд грн
Уведомление о новых подозрениях предъявлено бывшему председателю и его сообщником. Об этом сообщают пресс-службы САП и НАБУ
2023-11-24T13:19
2023-11-24T13:19
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Прокуроры САП и детективы НАБУ установили новые эпизоды уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины. Им теперь вменяется легализация (отмывание) доходов на сумму более 10 млрд гривен.Преступная группировка была разоблачена в марте 2023 года. В нее входили: бывший глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации, экс-советник председателя, бывшие два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод", и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания". Также к преступлениям причастен приближенный бывшего председателя Фонда, два предпринимателя-победители аукционов и еще два человека.На данный момент известно об эпизодах, совершенных преступной группой в 2019 – 2021 годах. С 2019 по 2022 год Фонд госимущества возглавлял Дмитрий Сенниченко.Среди предприятий, которые пострадали от действий махинаторов, мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания" – одно из крупнейших производителей титанового сырья в мире.Марионетки-руководители заключали договоры с подконтрольными компаниями на невыгодных условиях, что позволяло преступникам "неправомерно обогатиться".Так, АО "ОПЗ" заключило договор с "Одесским припортовым заводом" и подконтрольной компанией по переработке давальческого сырья (материалы, которые заказчик передал исполнителю, чтобы тот изготовил из них продукцию) по заниженным ценам. Из-за этого с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн грн.Кроме того, преступная организация завладела средствами АО ОГХК. Было заключено четыре контракта с подконтрольной компанией-нерезидентом на отгрузку титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли "ОГХК" ущерб на сумму 118 млн грн. Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 400 млн грн.Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.
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новости, новости украины, коррупция, уголовное дело
Новости, Новости Украины, коррупция, уголовное дело

Экс-председателя Фонда госимущества Украины подозревают в "отмывании" 10 млрд грн

13:19 24.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ukrainian Real Estate Club / Перейти в фотобанкДмитрий Сенниченко
Дмитрий Сенниченко - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ukrainian Real Estate Club
Перейти в фотобанк
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Уведомление о новых подозрениях предъявлено бывшему председателю и его сообщником. Об этом сообщают пресс-службы САП и НАБУ
Прокуроры САП и детективы НАБУ установили новые эпизоды уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины. Им теперь вменяется легализация (отмывание) доходов на сумму более 10 млрд гривен.
Преступная группировка была разоблачена в марте 2023 года. В нее входили: бывший глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации, экс-советник председателя, бывшие два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод", и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания". Также к преступлениям причастен приближенный бывшего председателя Фонда, два предпринимателя-победители аукционов и еще два человека.
На данный момент известно об эпизодах, совершенных преступной группой в 2019 – 2021 годах. С 2019 по 2022 год Фонд госимущества возглавлял Дмитрий Сенниченко.
Среди предприятий, которые пострадали от действий махинаторов, мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания" – одно из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

"С ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда создал преступную организацию для установления контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства. Преступный план заключался в назначении на руководящие должности госпредприятий подконтрольных лиц, чтобы продавать сырье, предоставлять услуги и т.п. в интересах членов преступной организации", – говорится в сообщении.

Марионетки-руководители заключали договоры с подконтрольными компаниями на невыгодных условиях, что позволяло преступникам "неправомерно обогатиться".
Так, АО "ОПЗ" заключило договор с "Одесским припортовым заводом" и подконтрольной компанией по переработке давальческого сырья (материалы, которые заказчик передал исполнителю, чтобы тот изготовил из них продукцию) по заниженным ценам. Из-за этого с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн грн.
Кроме того, преступная организация завладела средствами АО ОГХК. Было заключено четыре контракта с подконтрольной компанией-нерезидентом на отгрузку титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли "ОГХК" ущерб на сумму 118 млн грн. Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 400 млн грн.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.
Дмитрий Сенниченко - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января 2022, 12:09
Сломались кнопки? Рада не смогла уволить скандального главу Фонда ГосимуществаВерховной Раде не хватило двух голосов для увольнения главы Фонда Госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко. Трансляцию заседания парламента 27 января вел телеканал «Рада»
 
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