Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе
© t.me/vdv_106Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе
© t.me/vdv_106
Кадры боевого применения FPV-дронов-камикадзе в районе Артемовска опубликованы в телеграм-канале подразделения тульских десантников
Десантники подробно рассказали, как ведется разведка и уничтожение сил противника с помощью дронов. Задачу выполняет специальный расчет БпЛА тульских разведчиков-десантников. В него входит оператор FPV-дрона и помощник. Первый управляет им, используя VR-очки, определяет цель для уничтожения. Помощник запускает дрон-камикадзе, отслеживает направление его полета, корректирует работу оператора и фиксирует поражение цели.
"Удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч являются большим преимуществом при выполнении боевых задач. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманеврены и дают высокий уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях", – говорится в сообщении.
При разведке разведчики обнаружили несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте и направили FPV-дрон для их уничтожения. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещавшаяся вдоль траншеи опорного пункта.