Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе

"Удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч являются большим преимуществом при выполнении боевых задач. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманеврены и дают высокий уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях", – говорится в сообщении.