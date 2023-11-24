Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе - 24.11.2023 Украина.ру
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Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе
Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе - 24.11.2023 Украина.ру
Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе
Кадры боевого применения FPV-дронов-камикадзе в районе Артемовска опубликованы в телеграм-канале подразделения тульских десантников
2023-11-24T10:56
2023-11-24T10:56
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Десантники подробно рассказали, как ведется разведка и уничтожение сил противника с помощью дронов. Задачу выполняет специальный расчет БпЛА тульских разведчиков-десантников. В него входит оператор FPV-дрона и помощник. Первый управляет им, используя VR-очки, определяет цель для уничтожения. Помощник запускает дрон-камикадзе, отслеживает направление его полета, корректирует работу оператора и фиксирует поражение цели.При разведке разведчики обнаружили несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте и направили FPV-дрон для их уничтожения. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещавшаяся вдоль траншеи опорного пункта.
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новости, новости украины, всу, потери всу, десантники, разведчики
Новости, Новости Украины, ВСУ, потери ВСУ, десантники, разведчики

Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе

10:56 24.11.2023
 
© t.me/vdv_106Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе
Тульские десантники показали видео уничтожения бойцов ВСУ дронами-камикадзе
© t.me/vdv_106
Читать в
Кадры боевого применения FPV-дронов-камикадзе в районе Артемовска опубликованы в телеграм-канале подразделения тульских десантников
Десантники подробно рассказали, как ведется разведка и уничтожение сил противника с помощью дронов. Задачу выполняет специальный расчет БпЛА тульских разведчиков-десантников. В него входит оператор FPV-дрона и помощник. Первый управляет им, используя VR-очки, определяет цель для уничтожения. Помощник запускает дрон-камикадзе, отслеживает направление его полета, корректирует работу оператора и фиксирует поражение цели.
"Удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч являются большим преимуществом при выполнении боевых задач. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманеврены и дают высокий уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях", – говорится в сообщении.
При разведке разведчики обнаружили несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте и направили FPV-дрон для их уничтожения. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещавшаяся вдоль траншеи опорного пункта.
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе АртемовскаРасчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артемовском направлении. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ
 
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