https://ukraina.ru/20231124/1051304032.html

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки - FT

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки - FT - 24.11.2023 Украина.ру

Финляндия может огранить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки - FT

Финляндия может ограничить подачу заявлений о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки, если Россия "продолжит пропускать мигрантов" без документов через границу, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times

2023-11-24T10:42

2023-11-24T10:42

2023-11-24T10:42

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Финляндия заявляет, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы оказать на Хельсинки своего рода давление.Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.Позднее сообщили, что до 23 декабря прекращают работу ещё три КПП на северо-востоке страны: "Вартиус", "Салла" и "Куусамо".Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли. "Еще раз ответственно заявляем, что никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", - говорится в комментарии Захаровой

https://ukraina.ru/20231121/1051188204.html

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новости, финляндия, мид, зарубежье, россия, границы, пересечение границы, кпп, мигранты