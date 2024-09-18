Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева - 18.09.2024 Украина.ру
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Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева
Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева - 18.09.2024 Украина.ру
Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.
2024-09-18T17:23
2024-09-18T17:23
эксклюзив
сво
селидово
донецк
угледар
александр чаленко
вооруженные силы украины
запад
украина.ру
т-90м "прорыв"
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После того, как в этот вторник, 17 сентября, российские подразделения освободили Украинск, населенный пункт, расположенный между Курахово и Селидово, бои завязались в соседнем поселке – в Горняке. Последний расположен южнее Украинска. Ниже Горняка – Кураховка, откуда украинская крупнокалиберная артиллерия постоянно кошмарит 155-мм снарядами Петровский район Донецка. Далее на юг - поселок Волченка и Кураховское водохранилище.Если российская армия возьмет Горняк, то она тем самым перекроет дорогу к отступлению на Запад тем украинским подразделениям, которые находятся в Желанном-2. Если это произойдет, то оборона последнего попросту падет. Вслед за этим украинская группировка, находящаяся в полях западнее оставленного ею Невельского, фактически попадает в котел. В общем, все сейчас идет к этому."Из Украинска наши будут действовать либо в одном, либо, если будут возможности, в двух направлениях. Это помимо уже идущего освобождения Горняка. Первое направление – непосредственно на Селидово. Это на северо-запад. Второе – на запад, на поселок Цукурино. Оттуда также можно наступать на Селидово. Это по дороге ровно на север.Кстати, в несколько километрах западнее Цукурино находится Сонцовка, село, в котором родился великий русский композитор Сергей Прокофьев. Там была усадьба, где жили его родители. Донецкая консерватория и донецкий аэропорт носят имя Сергея Сергеевича", - напомнила Елена Бобкова.Что касается Покровска, интенсивность наступления в направлении этого города снижена до тех пор, пока, видимо, не будут освобождены Угледар, Курахово и Селидово. Это необходимо сделать, чтобы не получить удар с юга во фланг от ВСУ. По данным украинских СМИ, из Покровска выехало порядка 30 тысяч жителей, 16 тысяч там ещё остаются. От линии фронта до Покровска расстояние примерно от 8 до 10 км.Севернее Новогродовки шахта "Новогродовская" и террикон, расположенный рядом, перешли под российский контроль. Другой поселок – Гродовка, который был последней крупной украинской "фортецей" на пути к Мирнограду/Димитрову, практически зачищен.Если во время наступления в сторону Покровска во время многочисленных штурмов в основном действует пехота, то на Кураховском направлении – тяжелая техника. Во время наступления в боевых действиях участвует, как правило, от пяти до десяти единиц бронетехники."Именно применение тяжелой техники является причиной того, что мы быстро идем на Кураховском направлении. Поэтому разговоры о том, что, мол, мы не наступаем на Покровск из-за того, что не можем пробить украинскую оборону, чушь. Мы осознанно взяли паузу, чтобы исключить даже малейшую попытку со стороны укропов, чтобы ударить нам во фланг и отрезать наступающие подразделения от основных сил. Наше командование просчитывает, на какие хитрости и коварства может пойти враг и делает все для того, чтобы их не допустить", - сообщила Бобкова.Также стало известно, что российские штурмовые группы продвинулись в Торецке/Дзержинске в восточной части города по улице Ломоносова. До городской администрации остается 500-600 метров.Читайте также материал Александра Чаленко Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"
https://ukraina.ru/20240916/1057485328.html
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донецк
угледар
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, селидово, донецк, угледар, александр чаленко, вооруженные силы украины, запад, украина.ру, т-90м "прорыв"
Эксклюзив, СВО, Селидово, Донецк, Угледар, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Запад, Украина.ру, Т-90М "Прорыв"

Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева

17:23 18.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.
После того, как в этот вторник, 17 сентября, российские подразделения освободили Украинск, населенный пункт, расположенный между Курахово и Селидово, бои завязались в соседнем поселке – в Горняке. Последний расположен южнее Украинска. Ниже Горняка – Кураховка, откуда украинская крупнокалиберная артиллерия постоянно кошмарит 155-мм снарядами Петровский район Донецка. Далее на юг - поселок Волченка и Кураховское водохранилище.
Если российская армия возьмет Горняк, то она тем самым перекроет дорогу к отступлению на Запад тем украинским подразделениям, которые находятся в Желанном-2. Если это произойдет, то оборона последнего попросту падет. Вслед за этим украинская группировка, находящаяся в полях западнее оставленного ею Невельского, фактически попадает в котел. В общем, все сейчас идет к этому.
"Из Украинска наши будут действовать либо в одном, либо, если будут возможности, в двух направлениях. Это помимо уже идущего освобождения Горняка. Первое направление – непосредственно на Селидово. Это на северо-запад. Второе – на запад, на поселок Цукурино. Оттуда также можно наступать на Селидово. Это по дороге ровно на север.
Кстати, в несколько километрах западнее Цукурино находится Сонцовка, село, в котором родился великий русский композитор Сергей Прокофьев. Там была усадьба, где жили его родители. Донецкая консерватория и донецкий аэропорт носят имя Сергея Сергеевича", - напомнила Елена Бобкова.
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16 сентября, 17:26
Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как российская армия продвигается на Южнодонецком направлении и что происходит на подступах к Покровску
Что касается Покровска, интенсивность наступления в направлении этого города снижена до тех пор, пока, видимо, не будут освобождены Угледар, Курахово и Селидово. Это необходимо сделать, чтобы не получить удар с юга во фланг от ВСУ. По данным украинских СМИ, из Покровска выехало порядка 30 тысяч жителей, 16 тысяч там ещё остаются. От линии фронта до Покровска расстояние примерно от 8 до 10 км.
Севернее Новогродовки шахта "Новогродовская" и террикон, расположенный рядом, перешли под российский контроль. Другой поселок – Гродовка, который был последней крупной украинской "фортецей" на пути к Мирнограду/Димитрову, практически зачищен.
Если во время наступления в сторону Покровска во время многочисленных штурмов в основном действует пехота, то на Кураховском направлении – тяжелая техника. Во время наступления в боевых действиях участвует, как правило, от пяти до десяти единиц бронетехники.
"Именно применение тяжелой техники является причиной того, что мы быстро идем на Кураховском направлении. Поэтому разговоры о том, что, мол, мы не наступаем на Покровск из-за того, что не можем пробить украинскую оборону, чушь. Мы осознанно взяли паузу, чтобы исключить даже малейшую попытку со стороны укропов, чтобы ударить нам во фланг и отрезать наступающие подразделения от основных сил. Наше командование просчитывает, на какие хитрости и коварства может пойти враг и делает все для того, чтобы их не допустить", - сообщила Бобкова.
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Также стало известно, что российские штурмовые группы продвинулись в Торецке/Дзержинске в восточной части города по улице Ломоносова. До городской администрации остается 500-600 метров.
Читайте также материал Александра Чаленко Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"
 
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