Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября - 16.11.2023 Украина.ру
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Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября - 16.11.2023 Украина.ру
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
Правительство Финляндии решило закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на российско-финской границе, следует из сообщения правительства
2023-11-16T15:53
2023-11-16T15:53
новости
финляндия
россия
граница
государственная граница
пересечение границы
запрет
пограничники
кпп
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Контрольно-пропускные пункты будут закрыты 3 месяца – до 18 февраля 2024 года.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал принятое решение."Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", - сказал он.Министр внутренних дел Мари Рантанен полагает, что закрытие пограничных пунктов на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию. Она подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять ещё более решительные меры.В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".Как поясняла ранее Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
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новости, финляндия, россия, граница, государственная граница, пересечение границы, запрет, пограничники, кпп
Новости, Финляндия, Россия, граница, государственная граница, пересечение границы, запрет, пограничники, КПП

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября

15:53 16.11.2023
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
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Правительство Финляндии решило закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на российско-финской границе, следует из сообщения правительства
"Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла", — говорится в релизе.
Контрольно-пропускные пункты будут закрыты 3 месяца – до 18 февраля 2024 года.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал принятое решение.
"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", - сказал он.
Министр внутренних дел Мари Рантанен полагает, что закрытие пограничных пунктов на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию. Она подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять ещё более решительные меры.
В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
Как поясняла ранее Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:49
Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота СШАВ Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны
 
НовостиФинляндияРоссияграницагосударственная границапересечение границызапретпограничникиКПП
 
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