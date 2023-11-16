https://ukraina.ru/20231116/1051084947.html

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября - 16.11.2023 Украина.ру

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября

Правительство Финляндии решило закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на российско-финской границе, следует из сообщения правительства

2023-11-16T15:53

2023-11-16T15:53

2023-11-16T15:53

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Контрольно-пропускные пункты будут закрыты 3 месяца – до 18 февраля 2024 года.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал принятое решение."Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", - сказал он.Министр внутренних дел Мари Рантанен полагает, что закрытие пограничных пунктов на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию. Она подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять ещё более решительные меры.В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".Как поясняла ранее Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.

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новости, финляндия, россия, граница, государственная граница, пересечение границы, запрет, пограничники, кпп