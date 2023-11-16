https://ukraina.ru/20231116/1051084947.html
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября - 16.11.2023 Украина.ру
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
Правительство Финляндии решило закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на российско-финской границе, следует из сообщения правительства
2023-11-16T15:53
2023-11-16T15:53
2023-11-16T15:53
новости
финляндия
россия
граница
государственная граница
пересечение границы
запрет
пограничники
кпп
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Контрольно-пропускные пункты будут закрыты 3 месяца – до 18 февраля 2024 года.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал принятое решение."Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", - сказал он.Министр внутренних дел Мари Рантанен полагает, что закрытие пограничных пунктов на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию. Она подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять ещё более решительные меры.В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".Как поясняла ранее Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
https://ukraina.ru/20231114/1051008632.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, россия, граница, государственная граница, пересечение границы, запрет, пограничники, кпп
Новости, Финляндия, Россия, граница, государственная граница, пересечение границы, запрет, пограничники, КПП
Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
Правительство Финляндии решило закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на российско-финской границе, следует из сообщения правительства
"Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла", — говорится
в релизе.
Контрольно-пропускные пункты будут закрыты 3 месяца – до 18 февраля 2024 года.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал принятое решение.
"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", - сказал он.
Министр внутренних дел Мари Рантанен полагает, что закрытие пограничных пунктов на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию. Она подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять ещё более решительные меры.
В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
Как поясняла ранее Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.