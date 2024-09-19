https://ukraina.ru/20240919/1057524524.html

Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым

Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым - 19.09.2024 Украина.ру

Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым

С точки зрения недействующего международного права, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями. Два государства подписывают договор и признают новые границы. Либо решение об изменении границы принимает Совбез ООН. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-19T03:15

2024-09-19T03:15

2024-09-19T03:15

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ростислав ищенко

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признание

сша

международное право

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Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский, рассказал эксперт.Он отметил что эту позицию Турция не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет, уточнил политолог.Потому что с точки зрения "недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности", территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями, указал обозреватель.Это будет продолжаться до тех пор, пока страны не придут к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057523251.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, украина, россия, ростислав ищенко, совет безопасности оон, граница, признание, сша, международное право, договор, соглашение, конфликт