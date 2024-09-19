Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
С точки зрения недействующего международного права, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями. Два государства подписывают договор и признают новые границы. Либо решение об изменении границы принимает Совбез ООН. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский, рассказал эксперт.
Он отметил что эту позицию Турция не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет, уточнил политолог.
Потому что с точки зрения "недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности", территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями, указал обозреватель.
"Два государства, между которыми происходит изменение линии границы, подписывают договор и признают эти изменения. Либо же Совбез ООН принимает решение о том, что произошло изменение линии границы. У нас нет ни одного, ни второго. Украина не признала изменение границы. Совбез ООН, пока там американцы, никогда за это не проголосует", — подчеркнул Ищенко.
Это будет продолжаться до тех пор, пока страны не придут к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить, резюмировал собеседник издания.
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