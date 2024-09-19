Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым - 19.09.2024 Украина.ру
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Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым
Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым - 19.09.2024 Украина.ру
Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым
С точки зрения недействующего международного права, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями. Два государства подписывают договор и признают новые границы. Либо решение об изменении границы принимает Совбез ООН. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-19T03:15
2024-09-19T03:15
новости
крым
украина
россия
ростислав ищенко
совет безопасности оон
граница
признание
сша
международное право
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Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский, рассказал эксперт.Он отметил что эту позицию Турция не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет, уточнил политолог.Потому что с точки зрения "недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности", территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями, указал обозреватель.Это будет продолжаться до тех пор, пока страны не придут к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, украина, россия, ростислав ищенко, совет безопасности оон, граница, признание, сша, международное право, договор, соглашение, конфликт
Новости, Крым, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Совет Безопасности ООН, граница, признание, США, международное право, договор, соглашение, конфликт

Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым

03:15 19.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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С точки зрения недействующего международного права, территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями. Два государства подписывают договор и признают новые границы. Либо решение об изменении границы принимает Совбез ООН. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Никаких претензий на Крым Турция не высказывала и не будет высказывать. Анкара придерживается стандартной позиции, когда ее прямо спрашивают, чей Крым, она говорит, что он украинский, рассказал эксперт.
Он отметил что эту позицию Турция не меняла с начала конфликта. Она и большая часть государств планеты до тех пор, пока не закончится этот глобальный кризис, эту позицию менять не будет, уточнил политолог.
Потому что с точки зрения "недействующего международного права, которому мы все клянемся в верности", территориальные изменения могут быть легализированы только двумя путями, указал обозреватель.
"Два государства, между которыми происходит изменение линии границы, подписывают договор и признают эти изменения. Либо же Совбез ООН принимает решение о том, что произошло изменение линии границы. У нас нет ни одного, ни второго. Украина не признала изменение границы. Совбез ООН, пока там американцы, никогда за это не проголосует", — подчеркнул Ищенко.
Это будет продолжаться до тех пор, пока страны не придут к новому миру, к новым Ялтинским соглашениям. Тогда, может быть, и Украины вообще не будет. А до тех пор турки будут это говорить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.ру
О том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
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