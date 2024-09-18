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"Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива

"Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива - 18.09.2024 Украина.ру

"Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива

Стремления Эстонии и Финляндии освободить от присутствия российского флота Финский залив могут запустить необратимые сепаратистские настроения внутри двух этих государств, привести к объявлению войны с РФ, но не смогут быть реализованы в действительности

2024-09-18T17:46

2024-09-18T17:46

2024-09-18T17:46

россия

эстония

финляндия

финский залив

флот

война

военная эскалация

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Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве России, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру.В среду журналистам финляндской газеты Helsingin Sanomat* командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстонии и Финляндии следует разработать план по полному запрету движения российского флота в Финском заливе. Он указал, что оба государства намерены наращивать свое сотрудничество в "морской обороне". "Мы разработаем конкретные планы того, как, если это необходимо, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море", — цитирует его издание. Подобные инициативы могут звучать только в СМИ, потому как российская сторона имеет все средства для зеркального ответа недружественным странам, указал Ераносян. Попытки угрожать российским рыболовецким суднам, гражданским кораблям, танкерам будут тут же купированы при помощи боевого сопровождения. "Заявление Финляндии, вступившей в НАТО и Эстонии, которая является неофитом военного альянса, о том, что они могут перекрыть Финский залив и нашу логистику из Санкт-Петербурга, не имеет никаких оснований и не может быть реализовано, так как Россия будет адекватно реагировать на эту ситуацию. Это может быть сделано путем обеспечения конвоя нашими боевыми кораблями, которые оснащены всеми необходимыми видами вооружения, включая средства отражения атак надводными/подводными дронами, включая работу противодиверсионных групп из боевых пловцов, морских пехотинцев", - отметил эксперт. Ераносян напомнил, что в этом году в России был воссоздан Ленинградский военный округ, который занят решением вопросов, связанных с угрозами со стороны Финляндии. Помимо этого, численность морской пехоты в указанных регионах возросла кратно, а в профессионализме этих бойцов, прошедших реальные боевых действия, сомневаться не стоит. Даже в случае, если эстонцы и финны все же решатся блокировать Калининград с моря, это будет означать объявление войны. Россия оставит за собой право высадиться, например, в Клайпеде, портах Таллина, Риги и так далее. При этом, важно понимать, что РФ располагает куда более широкими возможностями в этом отношении, подчеркнул эксперт. Комментируя сам факт появления таких громких заявлений, он отметил, что эстонцы - "люди-прокси, которые тявкают только потому что верят, что Россия добрая и не нападет на них". С другой стороны причин для этого уже было масса. Вспомнить только направление бегства убийц российских деятелей и журналистов (в том числе Дарьи Дугиной), который пролегал именно через Эстонию. Помимо прочего, России известно, что под видом организации ополчения "Кайтселийт" в этой стране готовятся боевики для уничтожения русскоязычного населения. "Военная эскалация запустит необратимые процессы внутри Эстонии и Финляндии, потому как не все жители согласны с проводимой антироссийской политикой. Например, в той же Эстонии проживает 1,3 миллиона жителей. Если власти пойдут на радикальнее меры, то как минимум 300 тысяч восстанут против и создадут там независимое государство, которое сделает выбор в пользу дружбы с Россией. Вот эти действия могут привести к обратному эффекту для них, к тому что они просто потеряют свое государство. Так будет вскрыт ящик Пандоры, а Россия будет просто вербально поддерживать на дипломатическом уровне те силы, которые не настроены враждебно", - дополнил собеседник. То же касается и пятимиллионной Финляндии, коотрая неадекватно воспринимает 147-миллионную Россию. Они не отдают себе отчета в том, что потеряют экономическую силу, потому что торговля с РФ составляет львиную долю их благосостояния. Ранее эстонский президент Алар Карис заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Методы борьбы с Россией публично не объявлялись.Подробнее по теме - в статье "Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ" на сайте Украина.ру. *Роскомнадзор заблокировал сайты изданий Helsingin Sanomat (Финляндия) за искажение информации об СВО.

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Анастасия Градинарова

россия, эстония, финляндия, финский залив, флот, война, военная эскалация, сепаратизм, сво, новости