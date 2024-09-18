https://ukraina.ru/20240918/1057534734.html

Республиканцы выложили свои карты по Украине. Теперь мяч на стороне Байдена, Харрис и Зеленского

Республиканцы выложили свои карты по Украине. Теперь мяч на стороне Байдена, Харрис и Зеленского - 18.09.2024 Украина.ру

Республиканцы выложили свои карты по Украине. Теперь мяч на стороне Байдена, Харрис и Зеленского

Попытка покушения на кандидата в президенты и бывшего главы государства Дональда Трампа одержимым Украиной американским активистом сыграла на руку республиканцам - они получили весомый козырь для продвижения своей повестки по украинскому вопросу.

2024-09-18T17:29

2024-09-18T17:29

2024-09-18T17:29

сша

украина

россия

дональд трамп

камала харрис

джо байден

эксклюзив

владимир зеленский

роберт кеннеди-младший

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Через два дня после происшествия в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич сын 45-го президента Дональд Трамп-младший и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший со страниц газеты The Hill призвали Белый дом к переговорам с Россией для завершения конфликта на Украине и предотвращения ядерного уничтожения.В совместной статье потомки известных политиков подчёркивают, что на этапе, когда американские лидеры должны сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из конфликта, до которого вообще не следовало доводить, администрация Джо Байдена и Камалы Харрис вместо этого взяла курс, который Россия, по собственному признанию, будет трактовать как объявление войны. Ведь российский лидер Владимир Путин предупреждал, что удары вглубь территории страны будут означать, что страны НАТО вступили в войну с РФ.Кеннеди и Трамп указывают на ошибочность суждения аналитиков, которые принимают сдержанность России в ответе на действия Украины и Запада за слабость, и напоминают ястребам из администрации Байдена, что Россия — ядерная держава, если те вдруг об этом забыли.Каждая следующая эскалация — от поставок HIMARS до кассетных боеприпасов, танков Abrams, F-16 и армейских тактических ракетных комплексов ATACMS — приближает мир к Армагеддону, предупреждают политики.“Эта игра в ядерное “слабо”, кто струсит первым, зашла достаточно далеко. Не осталось никакого “зазора” между запуском американских ракет в российский тыл и обменом ядерными ударами. Мы и так подобрались к самому краю — ближе уже некуда. И ради чего? Чтобы “ослабить Россию”? Чтобы взять под контроль полезные ископаемые Украины?" - задаются вопросом Кеннеди и Трамп.Недавно сенатор Линдси Грэм* в беседе с Владимиром Зеленским откровенно признался, что США выгодно поддерживать Украину, потому что американцам не придётся с сражаться с Россией, а ещё Вашингтону могут быть полезны украинские минеральные ресурсы стоимостью в триллион долларов."Никакие жизненно важные американские интересы на карту не поставлены. Рисковать ядерным конфликтом ради грёз неоконсерваторов о глобальном “господстве” — безумие", - подчёркивают авторы статьи.Россия чётко обозначила цели СВО: прежде всего, нейтралитет Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. Ни о каком вторжении в Европу, о чём говорила на предвыборных дебатах Харрис, речи нет.Таким образом республиканцы фактически бросили вызов нынешней администрации Белого дома и в целом Демократической партии, от которой Харрис баллотируется в президенты, а также Зеленскому. Мол, неужели вы не понимаете, что довели ситуацию до предела, вы и никто другой, пора остановиться и примириться. Нет? Вы не хотите положить конец кровопролитному конфликту? Мы вот хотим.Оставить без ответа такой выпад оппонентов не получится. Тем более, совсем скоро Зеленский сможет ответить лично. На этой неделе он прилетит в США, чтобы выступить 25 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, провести двусторонние переговоры с Байденом, а ещё, по его же словам, собирается представить свой очередной план сразу и действующему американскому президенту, и обоим кандидатам в президенты. Вот тут-то Дональд Трамп может задать ему вопрос в лоб.Сложно, конечно, представить, что Зеленский, который утверждает, что всё идёт чётко по его плану, даже когда ВСУ терпят поражение на том или ином направлении, вдруг скажет, что всё осознал и готов без каких-либо предварительных условий сесть за стол переговоров и вести конструктивный диалог с представителями России (предварительно отменив собственный запрет, закреплённый законодательно). Как сложно представить и кардинальную смену курса американских властей, восемь дней назад на дебатах Харрис подтвердила, что Белый дом и дальше будет поддерживать Киев.В итоге в глазах общественности Трамп и республиканцы будут выглядеть как люди, выступающие за мир, а Байден, Харрис и демократы – за войну.Но не стоит питать излишних иллюзий по поводу того, что Трамп, вернувшись к власти, сразу же положит конец вооружённому противостоянию, длящемуся больше двух с половиной лет. Если бы на практике всё было так просто, то он исполнил бы свои предвыборные обещания 2016 года: снял бы санкции с России и наладил бы двусторонние отношения. Но нет же, вышло всё с точностью до наоборот, а всё потому, что в американской политике существует система сдержек и противовесов: деятельность президента, олицетворяющего исполнительную ветвь власти, контролируют судебная и исполнительная (в лице Конгресса) ветви. Поэтому делать всё, что вздумается, Трамп не может.Статья младших Трампа и Кеннеди в The Hill с манифестом по Украине – это прежде всего предвыборный ход, рассчитанный на привлечение на сторону республиканцев неопределившейся части электората. Фаворита в нынешней гонке нет, поэтому важен голос каждого избирателя (из штатов с большим количеством выборщиков больше, конечно, но всё же). К тому же, в последние дни наметился перелом в сторону Трампа: на общефедеральном уровне он обходит Харрис на 0,2%, хотя ещё 15 сентября такое преимущество было у неё. Плюс Пенсильвания, где сохранялось полное равенство кандидатов, окрасилась в красный цвет – у Трампа те же +0,2%. В итоге за него четыре из колеблющихся штатов, а за Харрис – три. Но это очень шаткое преимущество, всё может измениться буквально в миг.Что известно и "плане победы Украины", который Зеленский собирается представить американским политикам, читайте в статье План Зеленского: победы не будет* - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240917/1057511889.html

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Евгения Кондакова

сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, эксклюзив, владимир зеленский, роберт кеннеди-младший