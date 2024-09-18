После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью" - 18.09.2024 Украина.ру
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После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью"
После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью" - 18.09.2024 Украина.ру
После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью"
В новом телевизионном сезоне Владимир Познер вернется на "Первый канал" с шоу "Турецкая тетрадь". Об этом 18 сентября объявил гендиректор канала Константин Эрнст
2024-09-18T17:45
2024-09-18T17:45
новости
россия
владимир познер
программа
телевидение
журналист
запад
forbes
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В эфир "Первого канала" вернется и программа "Пусть говорят". Ее ведущим останется Дмитрий Борисов, а вот студию сменят.Неделю назад, в интервью Forbes 90-летний Познер заявил, что за последнее время получал немало предложений о работе на западных каналах, но отказывался от них по веской для себя причине.В марте 2023-го на онлайн-встрече американского Ubiquity University Познер заявил, что целью Путина в действиях на Украине, по всей видимости, было намерение не дать ей вступить в НАТО."Согласен ли я с тем, что он сделал, и то, каким путем, - нечто совершенно другое. И не имеет значения, с чем я согласен или не согласен, это только моя личная точка зрения. Важны факты. То, как это развивалось, привело к тому, что огромное окно возможностей, существовавшее 30 лет, захлопнулось", - сказал тогда Познер, уточнив, что президент США Джо Байден, очевидно, "искал конфликта", "довольно долго дразнил медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку".Владимир Познер - гражданин России, Франции и США, интернациональный журналист. В середине 1980-х он был ведущим телемостов "Ленинград - Сиэтл" и "Ленинград - Бостон", а в 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу "Познер и Донахью" на телеканале CNBC.С осени 2008 года на "Первом канале" выходила его авторская программа "Познер". Ее выпуски расходились на цитаты, а больше всего зрителям запомнился последний вопрос журналиста, который он задавал своим гостям: "Оказавшись перед богом, что вы ему скажете?". Сам Познер в юбилейном выпуске ответил: "Как тебе не стыдно!".После начала СВО в 2022 году передача перестала выходить. Сам Познер объяснил это тем, что канал стал "информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации".Читайте также материал издания Украина.ру Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине.
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новости, россия, владимир познер, программа, телевидение, журналист, запад, forbes
Новости, Россия, Владимир Познер, программа, телевидение, журналист, Запад, Forbes

После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью"

17:45 18.09.2024
 
© Открытые источникиВладимир Познер
Владимир Познер
© Открытые источники
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В новом телевизионном сезоне Владимир Познер вернется на "Первый канал" с шоу "Турецкая тетрадь". Об этом 18 сентября объявил гендиректор канала Константин Эрнст
В эфир "Первого канала" вернется и программа "Пусть говорят". Ее ведущим останется Дмитрий Борисов, а вот студию сменят.
Неделю назад, в интервью Forbes 90-летний Познер заявил, что за последнее время получал немало предложений о работе на западных каналах, но отказывался от них по веской для себя причине.
"Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "вы должны поначалу высказаться по поводу [президента России Владимира] Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: "Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое". Говорят: "Вот такие условия". Я сказал: "Нет. Спасибо большое, я - нет", - заявил Познер.
В марте 2023-го на онлайн-встрече американского Ubiquity University Познер заявил, что целью Путина в действиях на Украине, по всей видимости, было намерение не дать ей вступить в НАТО.
"Согласен ли я с тем, что он сделал, и то, каким путем, - нечто совершенно другое. И не имеет значения, с чем я согласен или не согласен, это только моя личная точка зрения. Важны факты. То, как это развивалось, привело к тому, что огромное окно возможностей, существовавшее 30 лет, захлопнулось", - сказал тогда Познер, уточнив, что президент США Джо Байден, очевидно, "искал конфликта", "довольно долго дразнил медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку".
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 02.06.2019
2 июня 2019, 16:14
«Комментировать глупости - дело пустое»: Познер о попадании в базу «Миротворца»Российский журналист Владимир Познер заявил, что не считает себя врагом Украины и не будет страдать от того, что ему запрещен въезд в эту страну. Он сообщил об этом на своем сайте «Познер Online» 2 июня
Владимир Познер - гражданин России, Франции и США, интернациональный журналист. В середине 1980-х он был ведущим телемостов "Ленинград - Сиэтл" и "Ленинград - Бостон", а в 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу "Познер и Донахью" на телеканале CNBC.
С осени 2008 года на "Первом канале" выходила его авторская программа "Познер". Ее выпуски расходились на цитаты, а больше всего зрителям запомнился последний вопрос журналиста, который он задавал своим гостям: "Оказавшись перед богом, что вы ему скажете?". Сам Познер в юбилейном выпуске ответил: "Как тебе не стыдно!".
После начала СВО в 2022 году передача перестала выходить. Сам Познер объяснил это тем, что канал стал "информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации".
Читайте также материал издания Украина.ру Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине.
 
НовостиРоссияВладимир ПознерпрограммателевидениежурналистЗападForbes
 
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