https://ukraina.ru/20240918/1057536341.html

После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью"

После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью" - 18.09.2024 Украина.ру

После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью"

В новом телевизионном сезоне Владимир Познер вернется на "Первый канал" с шоу "Турецкая тетрадь". Об этом 18 сентября объявил гендиректор канала Константин Эрнст

2024-09-18T17:45

2024-09-18T17:45

2024-09-18T17:45

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В эфир "Первого канала" вернется и программа "Пусть говорят". Ее ведущим останется Дмитрий Борисов, а вот студию сменят.Неделю назад, в интервью Forbes 90-летний Познер заявил, что за последнее время получал немало предложений о работе на западных каналах, но отказывался от них по веской для себя причине.В марте 2023-го на онлайн-встрече американского Ubiquity University Познер заявил, что целью Путина в действиях на Украине, по всей видимости, было намерение не дать ей вступить в НАТО."Согласен ли я с тем, что он сделал, и то, каким путем, - нечто совершенно другое. И не имеет значения, с чем я согласен или не согласен, это только моя личная точка зрения. Важны факты. То, как это развивалось, привело к тому, что огромное окно возможностей, существовавшее 30 лет, захлопнулось", - сказал тогда Познер, уточнив, что президент США Джо Байден, очевидно, "искал конфликта", "довольно долго дразнил медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку".Владимир Познер - гражданин России, Франции и США, интернациональный журналист. В середине 1980-х он был ведущим телемостов "Ленинград - Сиэтл" и "Ленинград - Бостон", а в 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу "Познер и Донахью" на телеканале CNBC.С осени 2008 года на "Первом канале" выходила его авторская программа "Познер". Ее выпуски расходились на цитаты, а больше всего зрителям запомнился последний вопрос журналиста, который он задавал своим гостям: "Оказавшись перед богом, что вы ему скажете?". Сам Познер в юбилейном выпуске ответил: "Как тебе не стыдно!".После начала СВО в 2022 году передача перестала выходить. Сам Познер объяснил это тем, что канал стал "информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации".Читайте также материал издания Украина.ру Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине.

https://ukraina.ru/20190602/1023771408.html

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новости, россия, владимир познер, программа, телевидение, журналист, запад, forbes