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Под прицелом все. С бомбой в кармане шагаем к глобальной войне

Под прицелом все. С бомбой в кармане шагаем к глобальной войне - 18.09.2024 Украина.ру

Под прицелом все. С бомбой в кармане шагаем к глобальной войне

Россия считает детонацию пейджеров в Ливане чудовищным актом терроризма. Так МИД РФ отреагировал на массовый подрыв средств связи, которой пользовалась "Хезболла".

2024-09-18T21:21

2024-09-18T21:21

2024-09-18T21:21

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Тысячи пострадавших, по некоторым данным - десятки убитых. Это результата одновременного взрыва пейджеров с помощью взрывчатки, которую, как предполагается, установили заблаговременно. Как и кто - еще предстоит выяснить. Но уже ясно одно: этот прецедент может стать угрожающим и повлечь глобальные необратимые последствия. Новый виток эскалации, новый вид терроризма – вот с чем столкнется мир завтра. Больше мнений - в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Атака пейджеров" в Ливане: открыт очень глубокий ящик Пандоры. Одновременный взрыв пейджеров, которыми пользуются близкие к движению "Хезболла" люди в Ливане — это очень серьёзный водораздел. СМИ пишут о 2800 раненых, включая посла Ирана, и 8 убитых. Публикуются видео, как девайсы взрываются на поясе у мужчин, которые находятся в публичных местах. Мало кто сомневается, что это — операция Израиля, использовавшего средства связи в качестве импровизированной бомбы. С технической точки зрения операция не сложна. Энергоёмкость любого аккумулятора, даже в пейджере, вполне позволяет либо бурное возгорание, либо взрыв. Вся сложность состоит в передаче нужной команды, но организаторы диверсии эту задачу решили. Во-первых, теперь появилось наглядное подтверждение — "интернет вещей" может таить в себе огромные риски. Аккумулятор в мобильном телефоне, планшете, ноутбуке и — кто знает? — Bluetooth-наушниках ничем не хуже пейджера. Особенно если есть возможности загрузки любых команд, выглядящих как обновление ПО. Во-вторых, открывается новое измерение в боевых действиях и политическом терроре. Где гарантии, что так же не начнут взрываться мобильные телефоны у военных или квадрокоптеры? Таких гарантий нет, как и того, что ноутбук не вспыхнет среди ночи у какого-нибудь разработчика важных для страны технологий. Комбинации могут быть самыми разными. Например, телефон может взорваться у пилота, который ведёт "борт №1" недружественной страны. В-третьих, импортозамещение требуется уже просто на уровне персональной безопасности. И импортозамещение глубокое, закупка компонентов у дружественных стран явно не работает. В Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, сделанные на Тайване. Легко впасть в паранойю, но почти три тысячи убитых и раненых доказывают — не знать, что таится в микросхемах устройства, которое ты используешь, может быть фатально. Если устройства делают дома, под контролем твоего же государства, рисков всё-таки меньше. Ну а в-четвертых — нет гарантий, что всё вышесказанное будет иметь отношение именно к конфликтам государств. Есть много корпораций и группировок, которым вполне по силам нанять нужных специалистов. Поди докажи, чей именно сигнал вызвал взрыв ноутбука в руках у генерала или главы технического отдела госкорпорации. Отметим и то, что при проведении "пейджерной атаки" никто не озаботился отсутствием побочного ущерба. Пейджер мог взять ребенок, отец мог сидеть с детьми в обнимку и смотреть телевизор, детонация могла произойти, когда некий человек вёл машину на скорости по оживленному шоссе. Это к вопросу о том, какие "красные линии" приняты в "цивилизованном обществе". И есть ли они вообще.Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай МежевичТема взрывающегося пейджера очень не новая. В одном из ранних сезонов "Улицы разбитых фонарей" плохие дяди так убирали свидетелей. Для молодежи напомню, пейджер — устройство односторонней связи. Некоторые питерские братки с их помощью экономили деньги, когда звонки по мобильному стоили доллар минута. Теперь, собственно, об Израиле. Для разведслужб — успех, ордена и деньги. Для государства — еще один шаг к исчезновению. Так и до российско-израильской границы доживем. Представляете, где?Политолог Дмитрий ЕвстафьевКоллеги, я понимаю, что вас всех волнует, - последствия массового акта неизбирательного терроризма (активисты Хезболлы были лишь незначительной частью пострадавших – в основном пострадали те, кто просто приобрел пейджеры, средство до сих пор популярное на Ближнем и на Среднем, что еще более важно, Востоке) в Ливане. Я сделаю анализ этого шага, явно нацеленного на сталкивание региона в большую войну. Но должен "устаканить" для себя пару-моментов: О первом моменте я говорил сразу по "горячим следам": насколько все произошедшее вчера связано с "меморандумом Мура-Бернса". Пока у меня нет достаточных фактических оснований прямо их связать. А я всегда стараюсь быть аккуратным в таких оценках. Что означает выявление прямой связи между этими двумя событиями? Это означает, что и для России, и для Китая, и для стран Ближнего Востока, и – вот, это очень важно – для остающейся вменяемой части американской элиты возникает общий враг, объявивший войну любым, подчеркиваю, любым попыткам управляемого развития ситуации в мире. А значит, - есть о чем договариваться. еВторой момент, который у меня в логику пока не укладывается. Все говорят о причастности Израиля. Это вообще сомнению не подвергается. Вообще нет других версий, хотя уже сейчас обнаружился европейских след. Я тоже не верю, что без Израиля тут дело в принципе могло обойтись. Но есть нюансы. А ещё я не поверю, чтобы Нетаньяху вот так просто взял и подставил Трампа. Которому будет мучительно сложно подписаться под этими действиями Нетаньяху. Не верю я, что, даже в нынешнем загнанном в угол состоянии, Биби мог так тупо подставить единственного человека, который в США может попытаться спасти лично его. Не Израиль, а лично Бенджамина Нетаньяху, 1949 года рождения, еврея, из служащих.Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард СноуденЕсли бы это iPhone выходили с завода со взрывчаткой внутри, СМИ бы чертовски быстро поняли, какой ужасный прецедент был создан сегодня. Ничто не может оправдать это. Это преступление. Преступление. И все в мире стали менее безопасными из-за этого.Экономист Алексей КущСовсем недавно написал о лестнице эскалации и Нетаньяху. И сегодня атака с использованием "пейджеров" на Хезболлу. Моя версия из гипотетической становится рабочей. На пороге третья Израильско-Ливанская война. Но она не пройдет в формате первых двух. Во время первой войны в 1982 году, Ливан был разделен на два социальных кластера: мусульманский и христианский. Иран тогда вел тяжелую войну с Ираком (1980-1988), о которой я подробно писал. В Ливане доминировала Сирия и подразделения ООП (Организации освобождения Палестины). Война завершилась поражением Ливана и падением Бейрута, но вместо ООП пришла более радикальная Хезболла. Сирийское доминирование в Ливане постепенно сменилось на иранское. В 2006 году Израиль начал вторую войну в Ливане, которая была крайне плохо подготовлена, что подтвердила по ее завершению и специальная следственная комиссия. Многочисленные жертвы среди мирного населения подорвали международный имидж Израиля. Можно сказать, что пропалестинские настроения в ЕС родом из той неудачи. Хезболла стала сильнее. Христианская община в Ливане теперь в статусе париев. Иран создал Ось сопротивления в виде Хезболлы в Ливане, асадовской Сирии, южного шиитского Ирака и Анасараллы в Йемене. Добавим сюда Хамас в Газе и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан. Теперь, скорее всего, начнется третья война Израиля и Ливана. В этом плане, мой прогноз рискует оправдаться. Израиль, несомненно, технически победит Ливан, но это может быть пиррова победа. Так как она может быть достигнута сейчас лишь ценой беспрецедентных жертв среди мирного населения Ливана. Это разрушит мост авраамических договоренностей Израиля со странами Персидского залива и охладит отношения с Саудовской Аравией. Умма или мусульманская улица будет бушевать в Египте и Иордании, требуя вмешаться. Европа окончательно займет антиизраильскую позицию в этом конфликте, а активная поддержка Израиля в этой войне со стороны США будет возможна лишь в случае победы Трампа. Нетаньяху очень подставит Харрис с этой войной и усилит шансы Трампа на победу. С другой стороны, именно это ему и надо - победа Трампа. Остановить войну может лишь резкое вмешательство Байдена, если он на это еще способен. Вот и посмотрим. С другой стороны, Нетаньяху будет максимально задирать Иран и Хезболлу на нанесения ими первого удара. До сих пор Иран и Хезболла не доводили свой ответ до уровня серьезной атаки на Израиль, которая тянула бы на объявление войны. Что логично, так как Иран, в отличие от Нетаньяху, хочет победы демократов и Харрис. Кроме того, Иран планирует создать ядерное оружие до наступления широкомасштабной войны, а Израиль хочет с помощью оной разрушить Иран и не допустить до создания Тегераном ядерной бомбы. Вот такая игра. Следим за событиями. Тем более, что РФ опять включилась в модерирование конфликта, стараясь набрать вистов и в Тель-Авиве, и даже в Вашингтоне. Нетаньяху выгодно, чтобы Иран не объявил Израилю войну, если тот нападет на Ливан, хотя иранцы понимают, что они следующие. Что может попросить Россия за сдерживание дальнобойных ударов Ирана по Израилю? Скоро и это узнаем.Журналист Аббас ДжумаЕще несколько мыслей по поводу взрыва пейджеров в Ливане. Массовый теракт, затронувший тысячи ливанцев, причастных и не причастных к деятельности "Хезболлы", может свести на нет многолетние усилия Израиля и США по дискредитации "Хезболлы" внутри Ливана. Сегодня даже те, кто недолюбливал шиитскую "Хезболлу" и желал максимально абстрагироваться от происходящего в Палестине, жаждут мести. Также произошло и в Газе, где устроенный Израилем геноцид палестинского народа, сделал действия ХАМАСА не просто популярными среди палестинского населения, но единственно возможными в нынешних условиях. Такое впечатление, что Израиль намеренно делает всё для того, чтобы его возненавидели. Чтобы война с Израилем была единственным решением. Чтобы в конце концов заявить, мол, видите какие арабы полулюди-полузвери. Ну разве таким можно позволить строить государство? Разве они на это способны? Разве они заслуживают чего-то кроме пули в лоб? С другой стороны, отсутствие мощного ответа со стороны "Хезболлы" максимально ударит по её позициям внутри Ливана.Публицист Максим ШевченкоЭто, конечно, очень изощренная, впечатляющая и откровенно террористическая израильская акция против населения Ливана. Заминированные пейджеры (мобильные телефоны) это не избирательное оружие. Пейджер может оказаться у ребенка или у совершенно не имеющего отношения к боевым или политическим структурам человека. Так и случилось. Погибли или искалечены люди, в основном не имеющие отношение к военным. Фактически, среди гражданского населения были распространены тысячи дистанционных бомб, которые одновременно включены и взорваны. Но этот акт массового террора не становится предметом заседания западных парламентов или комиссий по правам человека. К ливанскому посольству не несут охапки цветов. И что теперь будут делать в рамках подобной легализованной террористической войны? Дистанционно закладывать бомбы в стиральные машины, кофеварки, в детские электронные игрушки и так далее? Ящик Пандоры открыт.Более подробно о том, как произошла эта серия терактов в Ливане - в статье "Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане"

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ливан, израиль, иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, камала харрис, хезболла, хамас, цру, эксклюзив