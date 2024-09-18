Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе - 18.09.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе - 18.09.2024 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-18T16:31
2024-09-18T16:31
эксклюзив
россия
украина
селидово
вооруженные силы украины
спецоперация
донецк
покровск/красноармейск
донбасс
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Ранее 114-я бригада ВС РФ освободила город Украинск на Покровском направлении. Этот тактический успех нарушает логистику ВСУ в районе Курахово, открывает прямую дорогу с фланга на Селидово, а также может привести к большому котлу для вражеской группировки.После взятия Украинска мы будем двигаться на юг в район Горняка и Цукурино. Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты. А если мы выйдем к Курахово, мы освободим все Южно-Донецкое направление.Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане.Возможно, Украина проводит ротацию или отводит оттуда какие-то артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает. Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит. Украина будет стоят до конца. Пока мы не возьмем Желанное Второе или не перережем эту дорогу в какой-то другой точке, ничего не будет.Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода. Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся."Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20240917/1057506513.html
россия
украина
селидово
донецк
покровск/красноармейск
донбасс
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, селидово, вооруженные силы украины, спецоперация, донецк, покровск/красноармейск, донбасс
Эксклюзив, Россия, Украина, Селидово, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Донецк, Покровск/Красноармейск, Донбасс

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе

16:31 18.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее 114-я бригада ВС РФ освободила город Украинск на Покровском направлении. Этот тактический успех нарушает логистику ВСУ в районе Курахово, открывает прямую дорогу с фланга на Селидово, а также может привести к большому котлу для вражеской группировки.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
После взятия Украинска мы будем двигаться на юг в район Горняка и Цукурино. Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты. А если мы выйдем к Курахово, мы освободим все Южно-Донецкое направление.
Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане.
Возможно, Украина проводит ротацию или отводит оттуда какие-то артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает. Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит. Украина будет стоят до конца. Пока мы не возьмем Желанное Второе или не перережем эту дорогу в какой-то другой точке, ничего не будет.
Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода. Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся.
"Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Перенджиев. Карта СВО
Вчера, 16:46
Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСелидовоВооруженные силы УкраиныСпецоперацияДонецкПокровск/КрасноармейскДонбасс
 
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