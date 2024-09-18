https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе - 18.09.2024 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-18T16:31

2024-09-18T16:31

2024-09-18T16:31

эксклюзив

россия

украина

селидово

вооруженные силы украины

спецоперация

донецк

покровск/красноармейск

донбасс

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Ранее 114-я бригада ВС РФ освободила город Украинск на Покровском направлении. Этот тактический успех нарушает логистику ВСУ в районе Курахово, открывает прямую дорогу с фланга на Селидово, а также может привести к большому котлу для вражеской группировки.После взятия Украинска мы будем двигаться на юг в район Горняка и Цукурино. Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты. А если мы выйдем к Курахово, мы освободим все Южно-Донецкое направление.Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане.Возможно, Украина проводит ротацию или отводит оттуда какие-то артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает. Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит. Украина будет стоят до конца. Пока мы не возьмем Желанное Второе или не перережем эту дорогу в какой-то другой точке, ничего не будет.Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода. Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся."Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20240917/1057506513.html

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украина

селидово

донецк

покровск/красноармейск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, украина, селидово, вооруженные силы украины, спецоперация, донецк, покровск/красноармейск, донбасс