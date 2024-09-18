https://ukraina.ru/20240918/1057531584.html

"Короновать не надо": что произошло с Усиком в Польше и почему так возбудился Зеленский

"Короновать не надо": что произошло с Усиком в Польше и почему так возбудился Зеленский - 18.09.2024 Украина.ру

"Короновать не надо": что произошло с Усиком в Польше и почему так возбудился Зеленский

В отношениях Украины и Польши снова не все ладно. После слива в СМИ скандальных деталей разговора Владимира Зеленского и главы польского МИД Радослава Сикорского, масла в огонь невольно добавил украинский боксер Александр Усик

2024-09-18T16:43

2024-09-18T16:43

2024-09-18T16:43

эксклюзив

украина

польша

краков

александр усик

владимир зеленский

сикорский

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Что произошлоВ ночь на 18 сентября украинское информационное поле забурлило – слыханное ли дело, местному чемпиону, прославленному боксеру Александру Усику надели наручники и препроводили для беседы в аэропорту Кракова.Резонансные кадры были опубликованы в сети, завертелись дипломатические шестеренки. К вытаскиванию спортсмена "с кичи" подключился сам Владимир Зеленский.Вскоре выяснилось, что боксера никто не задерживал, но наручники на него действительно надевали. Далее версии сторон разнятся.По версии Усика и его сопровождающих, они направлялись в Европу на сборы, из Киева до Кракова на автомобиле они ехали 14 часов, поэтому сильно устали. В краковском аэропорту рассказали, что украинский спортсмен был в таком состоянии, что ему отказали в посадке на рейс.Вместо того, чтобы не раздувать скандал, украинцы отказались покинуть ворота и начали что-то доказывать работникам воздушной гавани. Польские СМИ со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов пишут, что Усик активно жестикулировал и бурно выражал несогласие с решением не пускать его в самолет.Возник конфликт. На место были вызваны сотрудники службы безопасности, которые надели на разбушевавшегося боксера наручники в целях профилактики и увели в служебное помещение. Там Усика освободили от наручников. Далее к делу подключился консул Украины в Кракове.Закончилось все извинениями со стороны боксера. Ему вручили предупреждение и отпустили. Вся история продолжалась приблизительно час."Я свободный. Короновать меня не надо", - заявил позднее в своих соцсетях Усик. Он также поблагодарил Зеленского за помощь.В телеграм-каналах пишут, что Усика не пустили в самолет не только за вызывающее поведение. Добираясь до аэропорта, автомобиль с ним якобы превысил скорость и не реагировал на команды полицейских. Догнали боксера, его жену и тренера уже в аэропорту.Казалось бы, инцидент исчерпан, но не тут-то было. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором подчеркивается, что глава ведомства Андрей Сибига поручил консулу в Кракове заявить польской стороне официальный протест по поводу произошедшего с Усиком."Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону", - сказано в заявлении.Чем известен УсикАлександр Усик – одна из главных звезд украинского спорта здесь и сейчас. Абсолютный чемпион мира по боксу.Будущий спортсмен родился в Симферополе, до 2014 года неразрывно был связан с Крымом, разговаривал по-русски и всячески подчеркивал свою принадлежность к канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Со временем все изменилось. Усик записался в "щирые" украинцы, стал выходить на бои в нелепом наряде аля-запорожский казак, а касательно преследований УПЦ как воды в рот набрал."Украина уже имеет одного боксера - мэра столицы. Златоуста Виталия Кличко. Тот сумел переодеться и переобуться значительно лучше", - писала ранее автор издания Украина.ру Елена Мурзина.Верность Усика идеям украинского национализма в команде Зеленского оценили. Совсем недавно, в конце августа, боксер был удостоен Ордена Свободы с формулировкой "за выдающиеся заслуги в утверждении независимости Украины и консолидации общества, весомый вклад в укрепление авторитета Украинского государства в мире и выдающиеся достижения в спорте".В ответ Усик подарил Зеленскому один из своих титулов чемпиона мира.Сам боксер не скрывает, что может уйти в политику. Пока он уверен, что станет министром спорта."Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану", - заявил Усик.Польша и УкраинаКазус с Усиком так бы и остался лишь очередным невинным приключением еще одного зазвездившегося спортсмена, если бы это не наложилось на очередное охлаждение в отношениях между Киевом и Варшавой.Накануне того, как наручники замкнулись на запястьях Усика, польское издание Onet опубликовало подробности встречи Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским, которая состоялась в минувшую пятницу, 13 сентября."Атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре", - сообщили журналистам очевидцы.Отмечается, что Зеленский буквально засыпал польского министра упреками. Он, в частности, выразил недовольство тем, что Польша недостаточно поддерживает вступление Украины в Евросоюз. На это его визави ответил, что его стране понадобилось десять лет, чтобы попасть в ЕС, поэтому претензий Киева он не понимает, а желаемый Украиной срок по вступлению в Европейский союз Сикорский назвал нереалистичным.Далее Зеленский попрекнул Варшаву в том, что она недостаточно снабжает Украину оружием и потребовал, чтобы польская армия начала сбивать воздушные цели над украинской территорией. Делегация Польши от такой манеры общения пришла в состояние неприятного удивления. Сикорский сослался на то, что без соответствующего решения НАТО они не могут пойти на такой шаг.Не обошлось без традиционных споров о Волынской резне – трагическом эпизоде Второй мировой войны, вину за который поляки возлагают на бандеровцев. Сикорский стал настаивать на эксгумации останков жертв массового убийства. Зеленский же на это возразил, что Варшава спекулирует на этой теме из соображений внутренней политики.Пикировка Зеленского и Сикорского снова обнажила хлипкое равновесие в польско-украинских взаимоотношениях.Украина в очередной раз дала понять Польше, что считает ее своим лакеем, заявил ранее в комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский."Напомню недавнее скандальное выступление уже экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в присутствии Радослава Сикорского назвал восточные земли Польши, откуда переселили украинцев в 1947 году в ходе Операции "Висла", "украинскими территориями". Кулеба также сравнил Операцию "Висла", в ходе которой почти никто не погиб, с "Волынской резней". При этом Сикорский никак не отреагировал на эти ужасные слова", – сказал он.После этого неудивительно, что Зеленский в Киеве обращался с Сикорским по-хамски, считает польский журналист.Мнение автора издания Украина.ру Владимира Скачко о произошедшем с Александром Усиком в контексте польско-украинских отношений - в материале Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России.

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эксклюзив, украина, польша, краков, александр усик, владимир зеленский, сикорский