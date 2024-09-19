Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин - 19.09.2024 Украина.ру
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Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин
Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин - 19.09.2024 Украина.ру
Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Его взятие обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Горняк и Курахово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-19T03:30
2024-09-19T03:30
новости
селидово
россия
украина
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донбасс
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На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. ВС РФ понадобится еще несколько дней, чтобы добиться существенного прогресса и полностью освободить город, рассказал эксперт.К тому же ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Это означает, что юго-западнее Красноармейска у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. Этим пользуются российские военные, отметил журналист.Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит войскам двигаться в направлении на Горняк и Курахово. Там есть террикон, который обеспечивает хороший обзор, отметил он. Что касается наступления на Селидово, то войска сейчас расчищают одну из прямых дорог. ВСУ ее дистанционно минируют и атакуют дронами, чтобы затруднить российское продвижение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации в Курской области и маневренной войне за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240918/1057536799.html
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украина
донбасс
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новости, селидово, россия, украина, борис рожин, всу, вс рф, донбасс, покровск/красноармейск, сво, наступление, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Украина, Борис Рожин, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Покровск/Красноармейск, СВО, наступление, Спецоперация

Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин

03:30 19.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Его взятие обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Горняк и Курахово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. ВС РФ понадобится еще несколько дней, чтобы добиться существенного прогресса и полностью освободить город, рассказал эксперт.
К тому же ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Это означает, что юго-западнее Красноармейска у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. Этим пользуются российские военные, отметил журналист.
"Да, под самим Красноармейском Украина укрепилась и подтянула резервы, поэтому наше продвижение в районе Гродовки замедлилось. Тем не менее мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска", — подчеркнул Рожин.
Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит войскам двигаться в направлении на Горняк и Курахово. Там есть террикон, который обеспечивает хороший обзор, отметил он.
Что касается наступления на Селидово, то войска сейчас расчищают одну из прямых дорог. ВСУ ее дистанционно минируют и атакуют дронами, чтобы затруднить российское продвижение, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в Курской области и маневренной войне за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 17:55
Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже СШАСейчас на фронте определенное затишье, которое меня смущает. Противник явно к чему-то готовится. У ВСУ еще большие резервы и авиация, к которой привезли ракеты и управляемые бомбы. И опять запели про мирные переговоры. Значит, явно готовятся к какому-то прыжку.
 
НовостиСелидовоРоссияУкраинаБорис РожинВСУВС РФДонбассПокровск/КрасноармейскСВОнаступлениеСпецоперация
 
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