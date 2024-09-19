Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Его взятие обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Горняк и Курахово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. ВС РФ понадобится еще несколько дней, чтобы добиться существенного прогресса и полностью освободить город, рассказал эксперт.
К тому же ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Это означает, что юго-западнее Красноармейска у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. Этим пользуются российские военные, отметил журналист.
"Да, под самим Красноармейском Украина укрепилась и подтянула резервы, поэтому наше продвижение в районе Гродовки замедлилось. Тем не менее мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска", — подчеркнул Рожин.
Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит войскам двигаться в направлении на Горняк и Курахово. Там есть террикон, который обеспечивает хороший обзор, отметил он.
Что касается наступления на Селидово, то войска сейчас расчищают одну из прямых дорог. ВСУ ее дистанционно минируют и атакуют дронами, чтобы затруднить российское продвижение, резюмировал собеседник издания.
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