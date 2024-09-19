https://ukraina.ru/20240919/1057539127.html

Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин

Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин - 19.09.2024 Украина.ру

Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин

На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Его взятие обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Горняк и Курахово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-19T03:30

2024-09-19T03:30

2024-09-19T03:30

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На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. ВС РФ понадобится еще несколько дней, чтобы добиться существенного прогресса и полностью освободить город, рассказал эксперт.К тому же ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Это означает, что юго-западнее Красноармейска у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. Этим пользуются российские военные, отметил журналист.Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит войскам двигаться в направлении на Горняк и Курахово. Там есть террикон, который обеспечивает хороший обзор, отметил он. Что касается наступления на Селидово, то войска сейчас расчищают одну из прямых дорог. ВСУ ее дистанционно минируют и атакуют дронами, чтобы затруднить российское продвижение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации в Курской области и маневренной войне за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057536799.html

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