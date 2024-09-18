https://ukraina.ru/20240918/1057527737.html

Дома из скрепок: бывший работодатель Раута рассказал о его одержимости Украиной

Дома из скрепок: бывший работодатель Раута рассказал о его одержимости Украиной - 18.09.2024 Украина.ру

Дома из скрепок: бывший работодатель Раута рассказал о его одержимости Украиной

Гавайский фермер, который в 2022 году нанял ныне задержанного за покушение на Дональда Трампа Райана Раута, рассказал прессе, как тот не выполнил свою работу и оправдал это Украиной

2024-09-18T15:48

2024-09-18T15:48

2024-09-18T15:48

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Фермер уточнил, что ему нужен был дом-коробка, чтобы устроить в нем магазин для собственной продукции. Раута он нашел по объявлению, где было обещано возвести такую конструкцию быстро и качественно.Однако на деле, посетовал фермер, Раут сделал что-то вроде сарая из ранее использованного материала и даже не вытащил оттуда старые мебельные скрепки. При этом вернуть деньги за некачественную постройку работник отказался, заявив, "ладно, извини, я был на Украине, пытался помочь в войне между Россией и Украиной". Тогда фермер решил оставить отзыв о сотрудничестве с Раутом в соцсетях.В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по 58-летнему уроженцу Гавайев Райану Рауту, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.Позже стало известно, что Раут пытался попасть в ряду ВСУ в качестве наемника, однако его не взяли, потому что вэсэушникам он показался "чокнутым и опасным".Накануне американская газета The New York Post также сообщила, что Раут не отчаялся и решил помогать киевскому режиму по-другому: начал сам вербовать добровольцев в ряды ВСУ и даже придумал "сомнительную схему" по найму бывших афганских военных для "Азова"*. Однако к таким инициативам в украинском руководстве "отнеслись с пренебрежением".Владимир Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа, сделав вид, что он рад поимке сторонника "Азова"*. Об этом читайте в материале "Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240917/1057494992.html

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новости, украина, россия, дональд трамп, "азов", покушение