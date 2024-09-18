Дома из скрепок: бывший работодатель Раута рассказал о его одержимости Украиной
Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины
Гавайский фермер, который в 2022 году нанял ныне задержанного за покушение на Дональда Трампа Райана Раута, рассказал прессе, как тот не выполнил свою работу и оправдал это Украиной
Фермер уточнил, что ему нужен был дом-коробка, чтобы устроить в нем магазин для собственной продукции. Раута он нашел по объявлению, где было обещано возвести такую конструкцию быстро и качественно.
Однако на деле, посетовал фермер, Раут сделал что-то вроде сарая из ранее использованного материала и даже не вытащил оттуда старые мебельные скрепки. При этом вернуть деньги за некачественную постройку работник отказался, заявив, "ладно, извини, я был на Украине, пытался помочь в войне между Россией и Украиной". Тогда фермер решил оставить отзыв о сотрудничестве с Раутом в соцсетях.
"С ним нелегко работать. Так что пусть вас не вводит в заблуждение ни он сам, ни то, что он пытается продать. Он разглагольствовал о том, как провел на Украине четыре месяца. В электронном письме он написал что-то вроде: "Знаешь, для меня, наверное, было бы лучше умереть на передовой, чем иметь дело с такими людьми, как ты", - рассказал фермер.
В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по 58-летнему уроженцу Гавайев Райану Рауту, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.
Позже стало известно, что Раут пытался попасть в ряду ВСУ в качестве наемника, однако его не взяли, потому что вэсэушникам он показался "чокнутым и опасным".
Вчера, 10:55"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУРайан Уэсли Рут (другая версия перевода - Раут), подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, действительно пытался вступить в ряды ВСУ, однако там его сочли "чокнутым" и отказали. Об этом 17 сентября сообщила американская газета The New York Post со ссылкой на собственные источники в зоне конфликта
Накануне американская газета The New York Post также сообщила, что Раут не отчаялся и решил помогать киевскому режиму по-другому: начал сам вербовать добровольцев в ряды ВСУ и даже придумал "сомнительную схему" по найму бывших афганских военных для "Азова"*. Однако к таким инициативам в украинском руководстве "отнеслись с пренебрежением".
Владимир Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа, сделав вид, что он рад поимке сторонника "Азова"*. Об этом читайте в материале "Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.