Михаил Коцюбинский: 160 лет последнему классику украинской литературы - 18.09.2024 Украина.ру
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Михаил Коцюбинский: 160 лет последнему классику украинской литературы
Михаил Коцюбинский: 160 лет последнему классику украинской литературы - 18.09.2024 Украина.ру
Михаил Коцюбинский: 160 лет последнему классику украинской литературы
Михаил Михайлович Коцюбинский появился на свет 17 сентября 1864 года в Виннице. Его никак невозможно убрать из учебников и хрестоматий, и при этом нельзя поместить ни к "убежденным борцам за независимость Украины", ни к "украиножерам и глашатаям великорусского шовинизма"
2024-09-18T16:01
2024-09-18T16:01
история
винница
чернигов
литература
xix век
история
писатель
украинский язык
история украины
украина
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Матерью его была Гликерия Максимовна, урожденная Абаз, дочь дворянки, а отцом — мелкий чиновник Михаил Матвеевич, страдавший любовью к выпивке. Родителю часто приходилось по службе переезжать с места на место в пределах Подольской губернии, и детство Михаила-младшего проходило то в сёлах, то в местечке Бар. Там его отдали в начальную школу (1875-1876). В 1876-1880 годах Коцюбинский учился в духовном училище в Шаргороде.Считается, что именно тогда, под впечатлением от творчества украинских литераторов, в первую очередь конечно же Шевченко, он захотел стать писателем. После окончания Шаргородского духовного училища в 1880 году Коцюбинский поехал в Каменец-Подольский, намереваясь учиться в местной духовной семинарии, но эта мечта не осуществилась. Более поздние исследователи намекают, что Коцюбинский ехал поступать в университет, но никаких следов этого стремления архива и мемуарная литература не сохранили.Зато известно, что он уже в юном возрасте сочувствовал народникам. И это неудивительно, сам не мог определить точно своё сословное происхождение, жил среди крестьян и мещан, а главное — мода среди тогдашней молодёжи на участие в просвещении и помощи бедным труженикам. В 1881 году семья Коцюбинских вернулась в Винницу, а год спустя Михаил "попал под раздачу" — арестован за связь с народовольцами, но быстро был отпущен за недостатком улик, а после освобождения взят под надзор полиции.А дальше к надзору прибавилось тяжелое материальное положение семьи: мать ослепла, а в 1886 году умер отец. Ответственность за семью из восьми человек легла на плечи Михаила. В 1886-89 годах он давал частные уроки и продолжал учиться самостоятельно, а 1891 году, сдав экзамен экстерном при Винницком реальном училище на народного учителя, работал репетитором.Печататься Коцюбинский начал в 1890 году — лембергский детский журнал опубликовал его стихотворение "Наша хатка". В том же году побывал в Галиции, установив контакты с местными литераторами и издателями, в частности Иваном Франко. Поездка положила начало постоянному сотрудничеству Коцюбинского в тамошних изданиях. Она же сподвигла его на написание повести из жизни карпатских горцев "Тени забытых предков", гораздо позже экранизированной Сергеем Параджановым.Другой экзотический регион, отраженный в творчестве Коцюбинского — Бессарабия. В первой половине 1890-х он служил в т.н. Одесской филлоксерной комиссии —учреждении, боровшемся с вредителем винограда. Так появился цикл молдавских рассказов: "Для общего добра", "Пе-коптьор", "Дорогой ценой".Как раз в это время происходит событие, круто поменявшее его жизнь — Михаил сближается с "Братством тарасовцев".Была такая тайная организация представителей агрессивного украинства, в отличие от модных в то время малороссийства и аполитического украинофильства. Основано летом 1891 года группой харьковских студентов, посетивших могилу Тараса Шевченко в Каневе. К основателям Братства принадлежали Виталий Боровик, Борис Гринченко, Иван Липа, и будущий основоположник украинского экстремизма Николай Михновский.Кроме культуртрегерской деятельности (расширение употребления украинского языка в семье, организациях, школах, культивирование идей Шевченко), тарасовцы выдвинули лозунги "освобождения украинской нации из-под российского правления", добивались полной автономии для всех народов Российской империи и социальной справедливости. Такая гремучая смесь национализма и социалистических идей.Тарасовцы развернули агитацию среди студентов, школьников, крестьян и рабочих. Сначала центром деятельности организации был Харьков до лета 1893 года, когда большую часть членов организации арестовали. Потом активность переместилась в Киев, филиалы были в Одессе, Полтаве, Лубнах.Идеи тарасовцев пропагандировали активно известный писатель и филолог Борис Гринченко в "Письмах с надднепрянской Украины" и Михаил Коцюбинский в сказке-аллегории "Хо".Но Коцюбинский вскоре охладел к этому движению и, понятное дело, в художествах Михновского вроде взрыва памятника Пушкину в Харькове участия не принимал. Тем более, что все нужное для себя он из "Братства тарасовцев" умыкнул — он женился на девушке из этой среды, Вере Устиновне Дейше. Она родила ему четверых детей.Затем писатель работал в Крыму и на Волыни (в Житомире сотрудничал с редакцией местной газеты), а 1898 году Михаил Михайлович переехал в Чернигов.Тихий губернский город с древней историей и уникальными архитектурными памятниками незадолго до переезда Коцюбинского похоронил местного литератора — баснописца Леонида Ивановича Глебова (Глибова). Тот виртуозно переводил на народное наречие произведения Эзопа, Лафонтена и Крылова. С 1857 года до самой кончины в 1893 году он преподавал в местной гимназии, а затем служил в канцелярии губернатора после того, как за связь с народниками был лишен права преподавать. В деньгах баснописец не нуждался, много путешествовал по миру и даже порыбачил на Кубе, задолго до Хемингуэя.Так что место главного губернского литератора недолго оставалось вакантным. Сначала Коцюбинский занимал должность делопроизводителя при земской управе, временно заведовал столом народного образования и редактировал "Земский сборник Черниговской губернии". В сентябре 1900 года Михаил Михайлович устроился в городском статистическом бюро, где работал до 1911 года.Здесь выросли его дети — Юрий, Оксана, Ирина, Роман. Еженедельно в доме писателя собиралась литературная молодёжь города. Сюда приходили такие известные в будущем писатели и поэты, как Василий Эллан-Блакитный, Николай Вороной и будущий классик советской литературы Павло Тычина. Так формировалось следующее поколение украиноязычных литераторов.Коцюбинский написал и опубликовал рассказ "Fata Morgana" (Киевская старина, 1904). В нём он уловил сдвиги в сознании крестьянства и новые тенденции в эволюции социальной психологии села, которые в полную силу проявились во время революции 1905 года. Вторая часть повести "Fata morgana" (опубликована в апрельском номере "Литературно-научного вестника" за 1910 год) принадлежит к наиболее выдающимся творческим достижениям Коцюбинского, связанным с событиями первой русской революции. Так он сближается с социал-демократами.После того, как Коцюбинский смог зарабатывать литературным трудом, он стал путешествовать — объездил большую часть Европы. Это был не только "зов его души", но и потребность в лечении туберкулёза и астмы. Писатель часто посещал итальянский остров Капри, где проходил лечение. Там он часто встречался с Максимом Горьким, зимой 1911-1912 годов даже жил у него и написал там "Кони не виновны" и "Подарок на именины".Сам Горький оставил воспоминания о Коцюбинском. "Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты её, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, предъявлял к себе требования слишком суровые. "Чувство недовольства собою у меня очень развито", — не однажды говорил он мне. "Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными, и даже как-то совестно перед литературой и читателем. Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце", — писал он в 1910 году.В 1911 году "Общество сторонников украинской науки и искусства" назначило М. Коцюбинскому пожизненную стипендию в размере 2000 рублей в год, чтобы он мог уволиться со службы.Коцюбинский скончался в 1913 году. Ему посчастливилось уйти из жизни до начала Мировой войны, Революции и Гражданской войны, в которой его дети приняли самое активное участие. Так он стал последним украинским классиком — дальше украинская литература развивались либо в специфических советских условиях, либо в не менее специфичных диаспорных.P. S. В 1937 году были расстреляны три члена семьи М.М. Коцюбинского. Погибли оба его сына — председатель Госплана УССР Юрий, директор музея отца в Чернигове Роман, а также муж дочери Оксаны комкор Виталий Примаков.
https://ukraina.ru/20240531/1046645428.html
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история, винница, чернигов, литература, xix век, писатель, украинский язык, история украины, украина
История, Винница, Чернигов, литература, XIX век, История, писатель, украинский язык, история Украины, Украина

Михаил Коцюбинский: 160 лет последнему классику украинской литературы

16:01 18.09.2024
 
© РИА Новости . Г. Караков / Перейти в фотобанкМихаил Коцюбинский
Михаил Коцюбинский - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Г. Караков
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Дмитрий Губин
Все материалы
Михаил Михайлович Коцюбинский появился на свет 17 сентября 1864 года в Виннице. Его никак невозможно убрать из учебников и хрестоматий, и при этом нельзя поместить ни к "убежденным борцам за независимость Украины", ни к "украиножерам и глашатаям великорусского шовинизма"
Матерью его была Гликерия Максимовна, урожденная Абаз, дочь дворянки, а отцом — мелкий чиновник Михаил Матвеевич, страдавший любовью к выпивке. Родителю часто приходилось по службе переезжать с места на место в пределах Подольской губернии, и детство Михаила-младшего проходило то в сёлах, то в местечке Бар. Там его отдали в начальную школу (1875-1876). В 1876-1880 годах Коцюбинский учился в духовном училище в Шаргороде.
Считается, что именно тогда, под впечатлением от творчества украинских литераторов, в первую очередь конечно же Шевченко, он захотел стать писателем. После окончания Шаргородского духовного училища в 1880 году Коцюбинский поехал в Каменец-Подольский, намереваясь учиться в местной духовной семинарии, но эта мечта не осуществилась. Более поздние исследователи намекают, что Коцюбинский ехал поступать в университет, но никаких следов этого стремления архива и мемуарная литература не сохранили.
Зато известно, что он уже в юном возрасте сочувствовал народникам. И это неудивительно, сам не мог определить точно своё сословное происхождение, жил среди крестьян и мещан, а главное — мода среди тогдашней молодёжи на участие в просвещении и помощи бедным труженикам. В 1881 году семья Коцюбинских вернулась в Винницу, а год спустя Михаил "попал под раздачу" — арестован за связь с народовольцами, но быстро был отпущен за недостатком улик, а после освобождения взят под надзор полиции.
А дальше к надзору прибавилось тяжелое материальное положение семьи: мать ослепла, а в 1886 году умер отец. Ответственность за семью из восьми человек легла на плечи Михаила. В 1886-89 годах он давал частные уроки и продолжал учиться самостоятельно, а 1891 году, сдав экзамен экстерном при Винницком реальном училище на народного учителя, работал репетитором.
Печататься Коцюбинский начал в 1890 году — лембергский детский журнал опубликовал его стихотворение "Наша хатка". В том же году побывал в Галиции, установив контакты с местными литераторами и издателями, в частности Иваном Франко. Поездка положила начало постоянному сотрудничеству Коцюбинского в тамошних изданиях. Она же сподвигла его на написание повести из жизни карпатских горцев "Тени забытых предков", гораздо позже экранизированной Сергеем Параджановым.
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 16:00История
Русский юг Константина ПаустовскогоОдна из лучших книг о гражданской войне – "Повесть о жизни" в шести частях. Значительная часть этого автобиографического произведения посвящена событиям Гражданской войны на Украине. Чего стоит одна только поездка на фронт на киевском трамвае!
Другой экзотический регион, отраженный в творчестве Коцюбинского — Бессарабия. В первой половине 1890-х он служил в т.н. Одесской филлоксерной комиссии —учреждении, боровшемся с вредителем винограда. Так появился цикл молдавских рассказов: "Для общего добра", "Пе-коптьор", "Дорогой ценой".
Как раз в это время происходит событие, круто поменявшее его жизнь — Михаил сближается с "Братством тарасовцев".
Была такая тайная организация представителей агрессивного украинства, в отличие от модных в то время малороссийства и аполитического украинофильства. Основано летом 1891 года группой харьковских студентов, посетивших могилу Тараса Шевченко в Каневе. К основателям Братства принадлежали Виталий Боровик, Борис Гринченко, Иван Липа, и будущий основоположник украинского экстремизма Николай Михновский.
Кроме культуртрегерской деятельности (расширение употребления украинского языка в семье, организациях, школах, культивирование идей Шевченко), тарасовцы выдвинули лозунги "освобождения украинской нации из-под российского правления", добивались полной автономии для всех народов Российской империи и социальной справедливости. Такая гремучая смесь национализма и социалистических идей.
Тарасовцы развернули агитацию среди студентов, школьников, крестьян и рабочих. Сначала центром деятельности организации был Харьков до лета 1893 года, когда большую часть членов организации арестовали. Потом активность переместилась в Киев, филиалы были в Одессе, Полтаве, Лубнах.
Идеи тарасовцев пропагандировали активно известный писатель и филолог Борис Гринченко в "Письмах с надднепрянской Украины" и Михаил Коцюбинский в сказке-аллегории "Хо".
Юрий Федькович - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 16:00История
Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда 8 августа 1834 года в семье польского шляхтича Адальберта Гординского де Федьковича родился сын Осип. Он вошёл в историю как украинский писатель Юрий Федькович, хотя первый свой текст опубликовал на немецком
Но Коцюбинский вскоре охладел к этому движению и, понятное дело, в художествах Михновского вроде взрыва памятника Пушкину в Харькове участия не принимал. Тем более, что все нужное для себя он из "Братства тарасовцев" умыкнул — он женился на девушке из этой среды, Вере Устиновне Дейше. Она родила ему четверых детей.
Затем писатель работал в Крыму и на Волыни (в Житомире сотрудничал с редакцией местной газеты), а 1898 году Михаил Михайлович переехал в Чернигов.
Тихий губернский город с древней историей и уникальными архитектурными памятниками незадолго до переезда Коцюбинского похоронил местного литератора — баснописца Леонида Ивановича Глебова (Глибова). Тот виртуозно переводил на народное наречие произведения Эзопа, Лафонтена и Крылова. С 1857 года до самой кончины в 1893 году он преподавал в местной гимназии, а затем служил в канцелярии губернатора после того, как за связь с народниками был лишен права преподавать. В деньгах баснописец не нуждался, много путешествовал по миру и даже порыбачил на Кубе, задолго до Хемингуэя.
Так что место главного губернского литератора недолго оставалось вакантным. Сначала Коцюбинский занимал должность делопроизводителя при земской управе, временно заведовал столом народного образования и редактировал "Земский сборник Черниговской губернии". В сентябре 1900 года Михаил Михайлович устроился в городском статистическом бюро, где работал до 1911 года.
Здесь выросли его дети — Юрий, Оксана, Ирина, Роман. Еженедельно в доме писателя собиралась литературная молодёжь города. Сюда приходили такие известные в будущем писатели и поэты, как Василий Эллан-Блакитный, Николай Вороной и будущий классик советской литературы Павло Тычина. Так формировалось следующее поколение украиноязычных литераторов.
Бруно Шульц Автопортрет
11 июля, 16:02История
Бруно Шульц: магический реализм еврейского ДрогобычаГаличина, как известно, родина Леопольда фон Захер-Мазоха, родившегося в Лемберге (Львове). Гораздо менее известен художник и писатель из провинциального Дрогобыча Бруно Шульц, который сам по себе представляет довольно самобытное явление
Коцюбинский написал и опубликовал рассказ "Fata Morgana" (Киевская старина, 1904). В нём он уловил сдвиги в сознании крестьянства и новые тенденции в эволюции социальной психологии села, которые в полную силу проявились во время революции 1905 года. Вторая часть повести "Fata morgana" (опубликована в апрельском номере "Литературно-научного вестника" за 1910 год) принадлежит к наиболее выдающимся творческим достижениям Коцюбинского, связанным с событиями первой русской революции. Так он сближается с социал-демократами.
После того, как Коцюбинский смог зарабатывать литературным трудом, он стал путешествовать — объездил большую часть Европы. Это был не только "зов его души", но и потребность в лечении туберкулёза и астмы. Писатель часто посещал итальянский остров Капри, где проходил лечение. Там он часто встречался с Максимом Горьким, зимой 1911-1912 годов даже жил у него и написал там "Кони не виновны" и "Подарок на именины".
Сам Горький оставил воспоминания о Коцюбинском. "Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты её, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, предъявлял к себе требования слишком суровые. "Чувство недовольства собою у меня очень развито", — не однажды говорил он мне. "Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными, и даже как-то совестно перед литературой и читателем. Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце", — писал он в 1910 году.
Леопольд фон Захер-Мазох - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
27 января, 16:00История
Был ли Захер-Мазох украинским писателем?Судя по рейтингам Владимира Зеленского германоязычный писатель Леопольд фон Захер-Мазох, родившийся 27 января 1836 года во Львове, был всё же писателем глубоко украинским. Недаром его фамилия дала название сексуальной девиации – мазохизму. Тема же подчинения психологическому насилию и унижению – важный аспект украинского национального характера
В 1911 году "Общество сторонников украинской науки и искусства" назначило М. Коцюбинскому пожизненную стипендию в размере 2000 рублей в год, чтобы он мог уволиться со службы.
Коцюбинский скончался в 1913 году. Ему посчастливилось уйти из жизни до начала Мировой войны, Революции и Гражданской войны, в которой его дети приняли самое активное участие. Так он стал последним украинским классиком — дальше украинская литература развивались либо в специфических советских условиях, либо в не менее специфичных диаспорных.
P. S. В 1937 году были расстреляны три члена семьи М.М. Коцюбинского. Погибли оба его сына — председатель Госплана УССР Юрий, директор музея отца в Чернигове Роман, а также муж дочери Оксаны комкор Виталий Примаков.
 
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