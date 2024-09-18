https://ukraina.ru/20240918/1057538438.html

Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября

Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру

Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября

Верховная рада проголосовала за новый бюджет с увеличением налогов; жители Торопца возвращаются в свои дома после эвакуации; на Украине все громче звучат голоса за мобилизацию совсем молодых

2024-09-18T18:13

2024-09-18T18:13

2024-09-18T18:47

эксклюзив

хроники

украина

торопец

днепропетровская область

цой

ярослав железняк

максим бужанский

минфин

верховная рада

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Налоги и прифронтовые городаВерховная рада Украины 18 сентября голосовала за несколько законопроектов, в том числе проект нового бюджета, расширяющий финансирование армии в 2024 году.Прежний бюджет, составленный украинским Минфином в сотрудничестве с консультантами из Международного валютного фонда, оказался неактуален: его составляли из расчёта на то, что активные военные действия завершатся уже в этом году.Расходы на армию после принятия нового бюджета составляют рекордные 3,73 триллиона гривен.Такие же траты на оборонную сферу заложены, по информации депутата от партии "Голос" Ярослава Железяняка и в проект бюджета на следующий 2025 год, при этом траты на президентские выборы не заложены. Из этого следует вывод, что власти страны предполагают, что в 2025 военное положение отменено не будет.Дыры в бюджете закрывали за счет налогов:— повышение военного сбора с 1,5% до 5%;— налоги для трех групп ФЛП;— авансовые взносы на АЗС;— прибыли на финучреждения, помесячную отчетность НДФЛ (для экономического бронирования от армии);— 50% налога на прибыль банков в 2024 году.Последним пунктом ожидаемо возмутились в Национальном банке Украины, причем его руководитель Андрей Пышный утверждает, что его мнение совпадает с мнением Минфина.При этом многие публичные спикеры считают, что завышен военный сбор.Железняк, например, настаивает, что он должен быть снижен до 3%."Я много раз говорил, что это налог на порядочность — его платят только те, кто честно в белую выплачивают зарплаты. И государство почти ничего не делает, чтобы его нормально администрировать. Выходит, мы наложим ярмо на наиболее честный бизнес. И да, альтернативой может стать небольшое повышение НДС. Которого так и исключительно по популистическим мотивам боится Минфин", — написал он.Другое голосование Рада сегодня провалила, да и закончилось все привычным шумом, гамом и блокированием трибуны.Праворадикальные партии настаивали на срочном переименовании 333 городов страны, среди которых в том числе прифронтовые города Запорожской и Днепропетровской областей.По информации издания "Страна", планируют переименовать Новопсков в Айдар, Синельниково в Роднополье, Южноукраинск — в Гардом, поселок Декабристов в поселок Мирный. Остальные пока неизвестны."Было бы очень странно, если бы противник наступал на беззащитный Ивано-Франковск, в девичестве Станислав, а я бы предложил заменить его коммунистическое название на какое-то другое. Мне кажется, жители Ивано-Франковска справедливо восприняли бы это как циничнейшее издевательство над ними просто какое-то глумление", — написал в своем телеграм-канале депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, одновременно намекая и на то, что на переименовании городов в Восточной Украине настаивают депутаты — уроженцы западных областей, и на то, что Синельниково Днепропетровской области (родной Бужанского) находится практически у линии боестолкновения.Насильственная мобилизацияО снижении призывного возраста на Украине говорят регулярно, нередко эти спикеры — медийные военные, дающие бесчисленные интервью.Во вторник майор бригады "Рубеж" Нацгвардии, имеющий звание Героя Украины Виталий Литвин в интервью "Укринформу" заявил, цитируя "Группу крови" Виктора Цоя, что снижать нужно как минимум до 22 лет (сейчас порог — 25 лет)."Это мое субъективное мнение, и возраст — до 22 лет. Потому что как раз гражданин Украины может закончить высшее учебное заведение, он уже плюс-минус осознан как личность. Я говорю, что сейчас, когда работают дроны, дроны со сбросом, к позициям надо много идти, то есть 5, 3, 7 км — и это очень физически тяжело. И, по моему мнению, война — это дело молодых.Давайте честно: мы возьмем 22-летнего парня и отправим его оператором БПЛА, и военнослужащего, которому 55 лет. Кто будет эффективнее на этой должности? Конечно же, парень 22-летний, потому что он уже с детства с телефоном, он разбирается в этих технологиях, он быстрее осознает всю эту информацию", — сказал он.Тем временем волынский телеканал "Аверс" сообщил, что ТЦК и полиция схватили и задержали 22-летнего студента, очевидно не подлежащего мобилизации.Молодой человек рассказал, что его "заломали", ставили колено на горло, спину и голову, из-за чего он не мог дышать и говорить, а затем надели наручники.В ТЦК оправдались: парень якобы толкался и не хотел показывать документы.Он подал заявление в Государственное бюро расследований Украины, требуя разобраться в ситуации. Пока ему грозит административный штраф за сопротивление полиции.Тверская областьГубернатор региона Игорь Руденя написал в своем телеграм-канале, что все коммунальные службы в Торопце функционируют, а эвакуированные утром жители могут вернуться в город."С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение. Хотел бы сказать слова благодарности администрации округа, нашим коммунальным службам", - сообщил он в ходе совещания оперативного штаба.В городе развёрнуто 3 пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний.При этом школы и детские сады Торопца в четверг работать не будут, а также введен запрет на посещение лесов.Ночью ВСУ атаковали Тверскую область дронами-камикадзе. В городе возник большой пожар, были эвакуированы жители нескольких районов. Известно о 17 пострадавших, включая троих детей.Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать промышленные объекты на территории области с помощью дронов.Также о жизни украинских депутатов и чиновников - в материале Дмитряи Ковалевича Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240918/1057526857.html

https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, торопец, днепропетровская область, цой, ярослав железняк, максим бужанский, минфин, верховная рада, вооруженные силы украины