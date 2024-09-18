Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру
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Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября
Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру
Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября
Верховная рада проголосовала за новый бюджет с увеличением налогов; жители Торопца возвращаются в свои дома после эвакуации; на Украине все громче звучат голоса за мобилизацию совсем молодых
2024-09-18T18:13
2024-09-18T18:47
эксклюзив
хроники
украина
торопец
днепропетровская область
цой
ярослав железняк
максим бужанский
минфин
верховная рада
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Налоги и прифронтовые городаВерховная рада Украины 18 сентября голосовала за несколько законопроектов, в том числе проект нового бюджета, расширяющий финансирование армии в 2024 году.Прежний бюджет, составленный украинским Минфином в сотрудничестве с консультантами из Международного валютного фонда, оказался неактуален: его составляли из расчёта на то, что активные военные действия завершатся уже в этом году.Расходы на армию после принятия нового бюджета составляют рекордные 3,73 триллиона гривен.Такие же траты на оборонную сферу заложены, по информации депутата от партии "Голос" Ярослава Железяняка и в проект бюджета на следующий 2025 год, при этом траты на президентские выборы не заложены. Из этого следует вывод, что власти страны предполагают, что в 2025 военное положение отменено не будет.Дыры в бюджете закрывали за счет налогов:— повышение военного сбора с 1,5% до 5%;— налоги для трех групп ФЛП;— авансовые взносы на АЗС;— прибыли на финучреждения, помесячную отчетность НДФЛ (для экономического бронирования от армии);— 50% налога на прибыль банков в 2024 году.Последним пунктом ожидаемо возмутились в Национальном банке Украины, причем его руководитель Андрей Пышный утверждает, что его мнение совпадает с мнением Минфина.При этом многие публичные спикеры считают, что завышен военный сбор.Железняк, например, настаивает, что он должен быть снижен до 3%."Я много раз говорил, что это налог на порядочность — его платят только те, кто честно в белую выплачивают зарплаты. И государство почти ничего не делает, чтобы его нормально администрировать. Выходит, мы наложим ярмо на наиболее честный бизнес. И да, альтернативой может стать небольшое повышение НДС. Которого так и исключительно по популистическим мотивам боится Минфин", — написал он.Другое голосование Рада сегодня провалила, да и закончилось все привычным шумом, гамом и блокированием трибуны.Праворадикальные партии настаивали на срочном переименовании 333 городов страны, среди которых в том числе прифронтовые города Запорожской и Днепропетровской областей.По информации издания "Страна", планируют переименовать Новопсков в Айдар, Синельниково в Роднополье, Южноукраинск — в Гардом, поселок Декабристов в поселок Мирный. Остальные пока неизвестны."Было бы очень странно, если бы противник наступал на беззащитный Ивано-Франковск, в девичестве Станислав, а я бы предложил заменить его коммунистическое название на какое-то другое. Мне кажется, жители Ивано-Франковска справедливо восприняли бы это как циничнейшее издевательство над ними просто какое-то глумление", — написал в своем телеграм-канале депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, одновременно намекая и на то, что на переименовании городов в Восточной Украине настаивают депутаты — уроженцы западных областей, и на то, что Синельниково Днепропетровской области (родной Бужанского) находится практически у линии боестолкновения.Насильственная мобилизацияО снижении призывного возраста на Украине говорят регулярно, нередко эти спикеры — медийные военные, дающие бесчисленные интервью.Во вторник майор бригады "Рубеж" Нацгвардии, имеющий звание Героя Украины Виталий Литвин в интервью "Укринформу" заявил, цитируя "Группу крови" Виктора Цоя, что снижать нужно как минимум до 22 лет (сейчас порог — 25 лет)."Это мое субъективное мнение, и возраст — до 22 лет. Потому что как раз гражданин Украины может закончить высшее учебное заведение, он уже плюс-минус осознан как личность. Я говорю, что сейчас, когда работают дроны, дроны со сбросом, к позициям надо много идти, то есть 5, 3, 7 км — и это очень физически тяжело. И, по моему мнению, война — это дело молодых.Давайте честно: мы возьмем 22-летнего парня и отправим его оператором БПЛА, и военнослужащего, которому 55 лет. Кто будет эффективнее на этой должности? Конечно же, парень 22-летний, потому что он уже с детства с телефоном, он разбирается в этих технологиях, он быстрее осознает всю эту информацию", — сказал он.Тем временем волынский телеканал "Аверс" сообщил, что ТЦК и полиция схватили и задержали 22-летнего студента, очевидно не подлежащего мобилизации.Молодой человек рассказал, что его "заломали", ставили колено на горло, спину и голову, из-за чего он не мог дышать и говорить, а затем надели наручники.В ТЦК оправдались: парень якобы толкался и не хотел показывать документы.Он подал заявление в Государственное бюро расследований Украины, требуя разобраться в ситуации. Пока ему грозит административный штраф за сопротивление полиции.Тверская областьГубернатор региона Игорь Руденя написал в своем телеграм-канале, что все коммунальные службы в Торопце функционируют, а эвакуированные утром жители могут вернуться в город."С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение. Хотел бы сказать слова благодарности администрации округа, нашим коммунальным службам", - сообщил он в ходе совещания оперативного штаба.В городе развёрнуто 3 пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний.При этом школы и детские сады Торопца в четверг работать не будут, а также введен запрет на посещение лесов.Ночью ВСУ атаковали Тверскую область дронами-камикадзе. В городе возник большой пожар, были эвакуированы жители нескольких районов. Известно о 17 пострадавших, включая троих детей.Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать промышленные объекты на территории области с помощью дронов.Также о жизни украинских депутатов и чиновников - в материале Дмитряи Ковалевича Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240918/1057526857.html
https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, украина, торопец, днепропетровская область, цой, ярослав железняк, максим бужанский, минфин, верховная рада, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Торопец, Днепропетровская область, Цой, Ярослав Железняк, Максим Бужанский, Минфин, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября

18:13 18.09.2024 (обновлено: 18:47 18.09.2024)
 
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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Сергей Зуев
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Верховная рада проголосовала за новый бюджет с увеличением налогов; жители Торопца возвращаются в свои дома после эвакуации; на Украине все громче звучат голоса за мобилизацию совсем молодых
Налоги и прифронтовые города
Верховная рада Украины 18 сентября голосовала за несколько законопроектов, в том числе проект нового бюджета, расширяющий финансирование армии в 2024 году.
Прежний бюджет, составленный украинским Минфином в сотрудничестве с консультантами из Международного валютного фонда, оказался неактуален: его составляли из расчёта на то, что активные военные действия завершатся уже в этом году.
Расходы на армию после принятия нового бюджета составляют рекордные 3,73 триллиона гривен.
Такие же траты на оборонную сферу заложены, по информации депутата от партии "Голос" Ярослава Железяняка и в проект бюджета на следующий 2025 год, при этом траты на президентские выборы не заложены. Из этого следует вывод, что власти страны предполагают, что в 2025 военное положение отменено не будет.
Дыры в бюджете закрывали за счет налогов:
— повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
— налоги для трех групп ФЛП;
— авансовые взносы на АЗС;
— прибыли на финучреждения, помесячную отчетность НДФЛ (для экономического бронирования от армии);
— 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Последним пунктом ожидаемо возмутились в Национальном банке Украины, причем его руководитель Андрей Пышный утверждает, что его мнение совпадает с мнением Минфина.
При этом многие публичные спикеры считают, что завышен военный сбор.
Железняк, например, настаивает, что он должен быть снижен до 3%.
"Я много раз говорил, что это налог на порядочность — его платят только те, кто честно в белую выплачивают зарплаты. И государство почти ничего не делает, чтобы его нормально администрировать. Выходит, мы наложим ярмо на наиболее честный бизнес. И да, альтернативой может стать небольшое повышение НДС. Которого так и исключительно по популистическим мотивам боится Минфин", — написал он.
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15:24
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Другое голосование Рада сегодня провалила, да и закончилось все привычным шумом, гамом и блокированием трибуны.
Праворадикальные партии настаивали на срочном переименовании 333 городов страны, среди которых в том числе прифронтовые города Запорожской и Днепропетровской областей.
По информации издания "Страна", планируют переименовать Новопсков в Айдар, Синельниково в Роднополье, Южноукраинск — в Гардом, поселок Декабристов в поселок Мирный. Остальные пока неизвестны.
"Было бы очень странно, если бы противник наступал на беззащитный Ивано-Франковск, в девичестве Станислав, а я бы предложил заменить его коммунистическое название на какое-то другое. Мне кажется, жители Ивано-Франковска справедливо восприняли бы это как циничнейшее издевательство над ними просто какое-то глумление", — написал в своем телеграм-канале депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, одновременно намекая и на то, что на переименовании городов в Восточной Украине настаивают депутаты — уроженцы западных областей, и на то, что Синельниково Днепропетровской области (родной Бужанского) находится практически у линии боестолкновения.
Насильственная мобилизация
О снижении призывного возраста на Украине говорят регулярно, нередко эти спикеры — медийные военные, дающие бесчисленные интервью.
Во вторник майор бригады "Рубеж" Нацгвардии, имеющий звание Героя Украины Виталий Литвин в интервью "Укринформу" заявил, цитируя "Группу крови" Виктора Цоя, что снижать нужно как минимум до 22 лет (сейчас порог — 25 лет).
"Это мое субъективное мнение, и возраст — до 22 лет. Потому что как раз гражданин Украины может закончить высшее учебное заведение, он уже плюс-минус осознан как личность. Я говорю, что сейчас, когда работают дроны, дроны со сбросом, к позициям надо много идти, то есть 5, 3, 7 км — и это очень физически тяжело. И, по моему мнению, война — это дело молодых.
Давайте честно: мы возьмем 22-летнего парня и отправим его оператором БПЛА, и военнослужащего, которому 55 лет. Кто будет эффективнее на этой должности? Конечно же, парень 22-летний, потому что он уже с детства с телефоном, он разбирается в этих технологиях, он быстрее осознает всю эту информацию", — сказал он.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
16:31
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное ВтороеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Тем временем волынский телеканал "Аверс" сообщил, что ТЦК и полиция схватили и задержали 22-летнего студента, очевидно не подлежащего мобилизации.
Молодой человек рассказал, что его "заломали", ставили колено на горло, спину и голову, из-за чего он не мог дышать и говорить, а затем надели наручники.
В ТЦК оправдались: парень якобы толкался и не хотел показывать документы.
Он подал заявление в Государственное бюро расследований Украины, требуя разобраться в ситуации. Пока ему грозит административный штраф за сопротивление полиции.
Тверская область
Губернатор региона Игорь Руденя написал в своем телеграм-канале, что все коммунальные службы в Торопце функционируют, а эвакуированные утром жители могут вернуться в город.
"С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение. Хотел бы сказать слова благодарности администрации округа, нашим коммунальным службам", - сообщил он в ходе совещания оперативного штаба.
В городе развёрнуто 3 пункта расположения бригад СМП. В настоящее время за медицинской помощью обратилось несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний.
При этом школы и детские сады Торопца в четверг работать не будут, а также введен запрет на посещение лесов.
Ночью ВСУ атаковали Тверскую область дронами-камикадзе. В городе возник большой пожар, были эвакуированы жители нескольких районов. Известно о 17 пострадавших, включая троих детей.
Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаковать промышленные объекты на территории области с помощью дронов.
Также о жизни украинских депутатов и чиновников - в материале Дмитряи Ковалевича Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаТоропецДнепропетровская областьЦойЯрослав ЖелезнякМаксим БужанскийМинфинВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
18:13Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября
17:55Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
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