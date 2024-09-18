Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото - 18.09.2024 Украина.ру
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Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото
Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото - 18.09.2024 Украина.ру
Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото
Российская администрация Харьковской области предоставила агентству РИА Новости фото второго французского наемника ВСУ, участвовавшего в изнасиловании жительницы села Глубокое. Им оказался участник незаконного формирования "Иностранный легион"* ВСУ, уроженец Франции Квентин Эванно
2024-09-18T16:13
2024-09-18T16:13
новости
харьковская область
франция
курская область
эммануэль макрон
иностранный легион
вооруженные силы украины
изнасилование
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Ранее жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. Пострадавшая рассказала следователям, что пьяные злоумышленники, носившие на форме шевроны с французским флагом и говорившие по-французски, ночью ворвались в ее дом, где избили и изнасиловали.По словам женщины, после случившегося она еще несколько дней просидела в погребе, боясь выйти наружу, и только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.Позже замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность одного из насильников. Им оказался 35-летний гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.Оба наемника прибыли на Украину в июле 2023 года. Судя по снимкам в социальных сетях, второй злоумышленник - Эванно - придерживается нацистских взглядов.Против обоих возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: "Изнасилование" и "Наемничество".Известно, что помимо преступлений в Харьковской области легионеры Эммануэля Макрона участвовали и в вылазках ВСУ в Курскую область.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Еще по теме: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области.
https://ukraina.ru/20240905/1057270976.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьковская область, франция, курская область, эммануэль макрон, иностранный легион, вооруженные силы украины, изнасилование
Новости, Харьковская область, Франция, Курская область, Эммануэль Макрон, иностранный легион, Вооруженные силы Украины, изнасилование

Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото

16:13 18.09.2024
 
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
наемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
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Российская администрация Харьковской области предоставила агентству РИА Новости фото второго французского наемника ВСУ, участвовавшего в изнасиловании жительницы села Глубокое. Им оказался участник незаконного формирования "Иностранный легион"* ВСУ, уроженец Франции Квентин Эванно
Ранее жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. Пострадавшая рассказала следователям, что пьяные злоумышленники, носившие на форме шевроны с французским флагом и говорившие по-французски, ночью ворвались в ее дом, где избили и изнасиловали.
По словам женщины, после случившегося она еще несколько дней просидела в погребе, боясь выйти наружу, и только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.
Позже замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность одного из насильников. Им оказался 35-летний гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
Оба наемника прибыли на Украину в июле 2023 года. Судя по снимкам в социальных сетях, второй злоумышленник - Эванно - придерживается нацистских взглядов.
Против обоих возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: "Изнасилование" и "Наемничество".
Известно, что помимо преступлений в Харьковской области легионеры Эммануэля Макрона участвовали и в вылазках ВСУ в Курскую область.
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НовостиХарьковская областьФранцияКурская областьЭммануэль Макрониностранный легионВооруженные силы Украиныизнасилование
 
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