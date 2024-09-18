https://ukraina.ru/20240918/1057529750.html

Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото

Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото - 18.09.2024 Украина.ру

Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото

Российская администрация Харьковской области предоставила агентству РИА Новости фото второго французского наемника ВСУ, участвовавшего в изнасиловании жительницы села Глубокое. Им оказался участник незаконного формирования "Иностранный легион"* ВСУ, уроженец Франции Квентин Эванно

2024-09-18T16:13

2024-09-18T16:13

2024-09-18T16:13

новости

харьковская область

франция

курская область

эммануэль макрон

иностранный легион

вооруженные силы украины

изнасилование

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Ранее жительница села Глубокое Харьковской области обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании. Пострадавшая рассказала следователям, что пьяные злоумышленники, носившие на форме шевроны с французским флагом и говорившие по-французски, ночью ворвались в ее дом, где избили и изнасиловали.По словам женщины, после случившегося она еще несколько дней просидела в погребе, боясь выйти наружу, и только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.Позже замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность одного из насильников. Им оказался 35-летний гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.Оба наемника прибыли на Украину в июле 2023 года. Судя по снимкам в социальных сетях, второй злоумышленник - Эванно - придерживается нацистских взглядов.Против обоих возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: "Изнасилование" и "Наемничество".Известно, что помимо преступлений в Харьковской области легионеры Эммануэля Макрона участвовали и в вылазках ВСУ в Курскую область.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Еще по теме: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области.

https://ukraina.ru/20240905/1057270976.html

https://ukraina.ru/20240829/1057112789.html

харьковская область

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новости, харьковская область, франция, курская область, эммануэль макрон, иностранный легион, вооруженные силы украины, изнасилование