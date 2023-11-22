https://ukraina.ru/20231122/1051229547.html
"Поставлены перед фактом". Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии КПП на границе - Захарова
"Поставлены перед фактом". Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии КПП на границе - Захарова - 22.11.2023 Украина.ру
"Поставлены перед фактом". Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии КПП на границе - Захарова
Никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-22T12:04
2023-11-22T12:04
2023-11-22T12:04
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мария захарова
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Журналисты попросили дипломата прокомментировать заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли.Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, подчеркнула дипломат.Захарова заявила, что финские власти стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, которое ранее являлось неотъемлемой частью сотрудничества.Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, финляндия, граница, государственная граница, мария захарова, мид рф, петтери орпо
Новости, Россия, Финляндия, граница, государственная граница, Мария Захарова, МИД РФ, Петтери Орпо
"Поставлены перед фактом". Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии КПП на границе - Захарова
Никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Журналисты попросили дипломата прокомментировать заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли.
"Еще раз ответственно заявляем, что никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", - говорится
в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, подчеркнула дипломат.
Захарова заявила, что финские власти стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, которое ранее являлось неотъемлемой частью сотрудничества.
Власти Финляндии с 18 ноября уже закрыли четыре пограничных перехода на российско-финской границе. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В сообщении финского правительства уточнялось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
Теперь Финляндия рассматривает возможность закрыть и оставшихся четыре пункта на севере страны.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила
, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.