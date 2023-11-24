https://ukraina.ru/20231124/1051299636.html
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией - 24.11.2023 Украина.ру
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
Власти Финляндии временно, до 23 декабря, прекращают работу ещё трёх КПП - расположенных на северо-востоке страны "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", объясняя это неконтролируемым прибытием людей через пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии
2023-11-24T07:12
2023-11-24T07:12
2023-11-24T07:12
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финляндия
россия
граница
кпп
мигранты
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"Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября", - говорится в сообщении ведомства.18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии.Ранее о "глубоком сожалении" в связи русофобской позицией, занятой соседней страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, обвинения в адрес российских пограничников надуманные, они соблюдают все инструкции, а "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право".Единственным пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остаётся "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 14:00.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, россия, граница, кпп, мигранты
Новости, Финляндия, Россия, граница, КПП, мигранты
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
Власти Финляндии временно, до 23 декабря, прекращают работу ещё трёх КПП - расположенных на северо-востоке страны "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", объясняя это неконтролируемым прибытием людей через пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии
"Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября", - говорится в сообщении ведомства.
18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии.
Ранее о "глубоком сожалении" в связи русофобской позицией, занятой соседней страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, обвинения в адрес российских пограничников надуманные, они соблюдают все инструкции, а "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право".
Единственным пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остаётся "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 14:00.