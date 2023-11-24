Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051299636.html
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией - 24.11.2023 Украина.ру
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
Власти Финляндии временно, до 23 декабря, прекращают работу ещё трёх КПП - расположенных на северо-востоке страны "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", объясняя это неконтролируемым прибытием людей через пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии
2023-11-24T07:12
2023-11-24T07:12
новости
финляндия
россия
граница
кпп
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051188730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7062cdc4f745392e9a3471cd9bc38a2d.jpg
"Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября", - говорится в сообщении ведомства.18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии.Ранее о "глубоком сожалении" в связи русофобской позицией, занятой соседней страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, обвинения в адрес российских пограничников надуманные, они соблюдают все инструкции, а "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право".Единственным пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остаётся "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 14:00.
https://ukraina.ru/20231121/1051188204.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051188730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a4ae35648752e4c14445a17271c4ce8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, граница, кпп, мигранты
Новости, Финляндия, Россия, граница, КПП, мигранты

Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией

07:12 24.11.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
Власти Финляндии временно, до 23 декабря, прекращают работу ещё трёх КПП - расположенных на северо-востоке страны "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", объясняя это неконтролируемым прибытием людей через пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии
"Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября", - говорится в сообщении ведомства.
18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о контрольно-пропускных пунктах "Торфяновка" ("Ваалимаа"), "Брусничное" ("Нуйямаа"), "Светогорск" ("Иматра") в Ленинградской области и "Вяртсиля" ("Ниирала") в Карелии.
Ранее о "глубоком сожалении" в связи русофобской позицией, занятой соседней страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, обвинения в адрес российских пограничников надуманные, они соблюдают все инструкции, а "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право".
Единственным пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остаётся "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 14:00.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 14:28
"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с РоссиейХельсинки продолжает в одностороннем порядке наращивать градус напряженности в отношениях с Россией. При этом меры по закрытию границ готовятся уже давно, еще с лета прошлого года
 
НовостиФинляндияРоссияграницаКППмигранты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ
07:33Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
07:29ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
07:25Днепропетровский Антимайдан. Город, который убивали тихо
07:12Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
07:12Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
07:00Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране
06:53Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне
06:50Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку"
06:45Глава Евросовета поедет убеждать Орбана не блокировать помощь Киеву
06:00От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ
05:49Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра
05:30"Постоянные похороны": офицер ВС США раскрыл, сколько польских наёмников было ликвидировано на Украине
05:08Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
05:00"Траншеи уже вырыли": военный эксперт о том, что будет после Авдеевки и что приготовили для России ВСУ
04:40"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии
04:39Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR
04:30"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
04:20Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
04:10Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
Лента новостейМолния