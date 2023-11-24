Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией

"Защита от мигрантов на велосипедах". Зачем Финляндия на самом деле закрыла границу с Россией

Хельсинки продолжает в одностороннем порядке наращивать градус напряженности в отношениях с Россией. При этом меры по закрытию границ готовятся уже давно, еще с лета прошлого года