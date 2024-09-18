Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
В среду, 18 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении принят законопроект, который позволит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми. Важное обстоятельство: сделать это можно будет на этапе судебного производства
"Предлагается установить возможность поступления на военную службу по контракту для обвиняемых или подсудимых на этапе судебного производства, когда уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Главное, что законопроект позволит расширить базу комплектования наших Вооруженных сил в условиях СВО и в других условиях", - пояснил глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.
В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.
Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
Отмечалось также, что стражам порядка предписывается обеспечить и ведение "накопительных производств" о наборе рекрутов.
Кроме того, уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
22 июня, 10:28"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставыИздание "Коммерсантъ" ("Ъ") выпустило материал, в котором говорится, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры
В мае этого года военный комиссариат Твери отклонил прошение об отправке на СВО члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве исполнителя авторских песен Михаила Круга.
Подсудимый дважды просился на СВО, но оба раза получил отказ, так как по закону, приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на фронт.
Подробности в материале Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.