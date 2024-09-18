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Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым

Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым - 18.09.2024 Украина.ру

Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым

В среду, 18 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении принят законопроект, который позволит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми. Важное обстоятельство: сделать это можно будет на этапе судебного производства

2024-09-18T16:38

2024-09-18T16:38

2024-09-18T16:38

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В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Отмечалось также, что стражам порядка предписывается обеспечить и ведение "накопительных производств" о наборе рекрутов.Кроме того, уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.В мае этого года военный комиссариат Твери отклонил прошение об отправке на СВО члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве исполнителя авторских песен Михаила Круга.Подсудимый дважды просился на СВО, но оба раза получил отказ, так как по закону, приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на фронт.Подробности в материале Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.

https://ukraina.ru/20240622/1055785255.html

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новости, россия, госдума, следственный комитет, мвд, сво, фронт, суд