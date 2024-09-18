Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым - 18.09.2024 Украина.ру
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Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым
Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым - 18.09.2024 Украина.ру
Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым
В среду, 18 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении принят законопроект, который позволит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми. Важное обстоятельство: сделать это можно будет на этапе судебного производства
2024-09-18T16:38
2024-09-18T16:38
новости
россия
госдума
следственный комитет
мвд
сво
фронт
суд
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В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Отмечалось также, что стражам порядка предписывается обеспечить и ведение "накопительных производств" о наборе рекрутов.Кроме того, уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.В мае этого года военный комиссариат Твери отклонил прошение об отправке на СВО члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве исполнителя авторских песен Михаила Круга.Подсудимый дважды просился на СВО, но оба раза получил отказ, так как по закону, приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на фронт.Подробности в материале Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
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новости, россия, госдума, следственный комитет, мвд, сво, фронт, суд
Новости, Россия, Госдума, Следственный комитет, МВД, СВО, фронт, Суд

Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым

16:38 18.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В среду, 18 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении принят законопроект, который позволит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми. Важное обстоятельство: сделать это можно будет на этапе судебного производства

"Предлагается установить возможность поступления на военную службу по контракту для обвиняемых или подсудимых на этапе судебного производства, когда уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Главное, что законопроект позволит расширить базу комплектования наших Вооруженных сил в условиях СВО и в других условиях", - пояснил глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.

В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.
Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
Отмечалось также, что стражам порядка предписывается обеспечить и ведение "накопительных производств" о наборе рекрутов.
Кроме того, уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
22 июня, 10:28
"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставыИздание "Коммерсантъ" ("Ъ") выпустило материал, в котором говорится, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры
В мае этого года военный комиссариат Твери отклонил прошение об отправке на СВО члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве исполнителя авторских песен Михаила Круга.
Подсудимый дважды просился на СВО, но оба раза получил отказ, так как по закону, приговоренные к пожизненному сроку не имеют права на помилование при условии отправки на фронт.
Подробности в материале Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
 
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