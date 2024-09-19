Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении - 19.09.2024 Украина.ру
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Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении
Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении - 19.09.2024 Украина.ру
Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении
В Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Сейчас идут бои за Мартыновку. С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-19T04:00
2024-09-19T04:00
новости
россия
курская область
макеевка
борис рожин
всу
вс рф
курск
освобождение
контрнаступление
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На Купянском направлении у ВС РФ есть продвижение в районе Песчаного в направлении Оскола. В Макеевке российские войска переправились через речку и ведут бои за северную часть поселка, сообщил эксперт.Он отметил, что есть продвижение ВС РФ к югу от Синьковки. Продолжаются бои у Стельмаховки (она освобождена, но возле окраин еще остаются части ВСУ), добавил журналист.С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов, продвижение продолжается. После взятия Обуховки начались бои за Любимовку, а она уже совсем близко к трассе, по которой снабжается группировка ВСУ, указал он.Противник пытался решить эту проблему ударом во фланг российской группировки через границу в районе Веселого, но понес большие потери, а существенных результатов не достиг, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации в Курской области и маневренной войне за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, макеевка, борис рожин, всу, вс рф, курск, освобождение, контрнаступление, бои, сво
Новости, Россия, Курская область, Макеевка, Борис Рожин, ВСУ, ВС РФ, Курск, освобождение, контрнаступление, бои, СВО

Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении

04:00 19.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Сейчас идут бои за Мартыновку. С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Купянском направлении у ВС РФ есть продвижение в районе Песчаного в направлении Оскола. В Макеевке российские войска переправились через речку и ведут бои за северную часть поселка, сообщил эксперт.
Он отметил, что есть продвижение ВС РФ к югу от Синьковки. Продолжаются бои у Стельмаховки (она освобождена, но возле окраин еще остаются части ВСУ), добавил журналист.
Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Уже пошли атаки в обратном направлении. Идут бои за Мартыновку. Также наши войска нажимают с северо-востока (есть подвижки тактического характера). Более существенные подвижки у нас в западной части выступа", — рассказал Рожин.
С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов, продвижение продолжается. После взятия Обуховки начались бои за Любимовку, а она уже совсем близко к трассе, по которой снабжается группировка ВСУ, указал он.
Противник пытался решить эту проблему ударом во фланг российской группировки через границу в районе Веселого, но понес большие потери, а существенных результатов не достиг, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в Курской области и маневренной войне за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру
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