https://ukraina.ru/20240919/1057538273.html

Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении

Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении - 19.09.2024 Украина.ру

Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении

В Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Сейчас идут бои за Мартыновку. С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-19T04:00

2024-09-19T04:00

2024-09-19T04:00

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На Купянском направлении у ВС РФ есть продвижение в районе Песчаного в направлении Оскола. В Макеевке российские войска переправились через речку и ведут бои за северную часть поселка, сообщил эксперт.Он отметил, что есть продвижение ВС РФ к югу от Синьковки. Продолжаются бои у Стельмаховки (она освобождена, но возле окраин еще остаются части ВСУ), добавил журналист.С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов, продвижение продолжается. После взятия Обуховки начались бои за Любимовку, а она уже совсем близко к трассе, по которой снабжается группировка ВСУ, указал он.Противник пытался решить эту проблему ударом во фланг российской группировки через границу в районе Веселого, но понес большие потери, а существенных результатов не достиг, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации в Курской области и маневренной войне за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057535879.html

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