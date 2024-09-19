Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
В Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Сейчас идут бои за Мартыновку. С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Купянском направлении у ВС РФ есть продвижение в районе Песчаного в направлении Оскола. В Макеевке российские войска переправились через речку и ведут бои за северную часть поселка, сообщил эксперт.
Он отметил, что есть продвижение ВС РФ к югу от Синьковки. Продолжаются бои у Стельмаховки (она освобождена, но возле окраин еще остаются части ВСУ), добавил журналист.
"В Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Уже пошли атаки в обратном направлении. Идут бои за Мартыновку. Также наши войска нажимают с северо-востока (есть подвижки тактического характера). Более существенные подвижки у нас в западной части выступа", — рассказал Рожин.
С 10 по 13 сентября ВС РФ освободили больше десяти населенных пунктов, продвижение продолжается. После взятия Обуховки начались бои за Любимовку, а она уже совсем близко к трассе, по которой снабжается группировка ВСУ, указал он.
Противник пытался решить эту проблему ударом во фланг российской группировки через границу в районе Веселого, но понес большие потери, а существенных результатов не достиг, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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