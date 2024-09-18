https://ukraina.ru/20240918/1057534064.html

На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата

На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата - 18.09.2024 Украина.ру

На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата

В Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда

2024-09-18T17:18

2024-09-18T17:18

2024-09-18T17:18

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В комментарии ведомства уточняется, что с марта 2019 по настоящее время задержанные являлись участницами международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* на территории Республики Татарстан.В рамках своей незаконной деятельности злоумышленницы возрастом от 35 до 39 лет не только организовали в регионе террористическую ячейку, но и вербовали в свои ряды жителей России.Двум задержанным предъявлено обвинение по статье "Организация деятельности террористической организации", двум другим - "Участие в деятельности террористической организации".И это не единичный случай, хотя в сводках чаще всего фигурируют мужчины. Так, в конце августа в ингушской Назрани и селе Кантышево были задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации.Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.Две недели назад в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, было задержано более полутысячи мигрантов.В августе четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы жестоким образом расправились с четверыми сотрудниками УФСИН, еще четверых ранили.А в марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20240828/1057087558.html

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новости, россия, казань, москва, николай патрушев, терроризм, террорист, арест