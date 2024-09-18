На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата
В Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда
В комментарии ведомства уточняется, что с марта 2019 по настоящее время задержанные являлись участницами международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* на территории Республики Татарстан.
В рамках своей незаконной деятельности злоумышленницы возрастом от 35 до 39 лет не только организовали в регионе террористическую ячейку, но и вербовали в свои ряды жителей России.
Двум задержанным предъявлено обвинение по статье "Организация деятельности террористической организации", двум другим - "Участие в деятельности террористической организации".
И это не единичный случай, хотя в сводках чаще всего фигурируют мужчины. Так, в конце августа в ингушской Назрани и селе Кантышево были задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации.
Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
У задержанных нашли электронные носители с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств, огнестрельное оружие, одно готовое взрывное устройство, а также компоненты для изготовления еще нескольких.
28 августа, 11:02Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористовСотрудники ФСБ России совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 28 августа сообщили в ФСБ
Две недели назад в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, было задержано более полутысячи мигрантов.
3 сентября, 12:45Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в МосквеВ рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, задержано более полутысячи мигрантов
В августе четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы жестоким образом расправились с четверыми сотрудниками УФСИН, еще четверых ранили.
А в марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
*Запрещенная в России террористическая организация