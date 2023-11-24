https://ukraina.ru/20231124/1051301770.html

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября - 24.11.2023 Украина.ру

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября

Четырёхдневное перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и обороняющимся в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступило в силу с 7:00 по местному времени (8:00 мск) 24 ноября

2023-11-24T09:13

2023-11-24T09:13

2023-11-24T09:13

новости

сектор газа

израиль

хамас

палестино-израильский конфликт

перемирие

заложники

заключенные

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Предполагается, что в его рамках в сектор Газа ежедневно будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью, ещё четыре привезут топливо и бытовой газ. По утверждению ХАМАС, с Израилем также достигнута договорённость о полной приостановке полётов авиации ЦАХАЛ на четыре дня в южной части анклава, и на шесть часов, с 10:00 до 16:00 - в северной.Напомним, что при посредничестве Катара два дня назад противоборствующие стороны достигли первой масштабной договорённости с момента обострения конфликта 7 октября. Израиль и ХАМАС согласились прекратить боевые действия на четыре дня для обмена частью заложников и арестованных по формуле "один к трём": 50 израильских заложников на 150 палестинских заключённых, большинство из которых - женщины и дети.По заявлению ХАМАС, его подразделения, несмотря на договорённость о перемирии, останутся "в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации".Министр обороны Израиля Йоава Галанта, в свою очередь, подчеркнул, что прекращение огня в Газе будет "короткой паузой", после которой интенсивные боевые действия продолжатся как минимум ещё два месяца.

https://ukraina.ru/20231117/1051102608.html

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новости, сектор газа, израиль, хамас, палестино-израильский конфликт, перемирие, заложники, заключенные