https://ukraina.ru/20231124/1051277213.html

Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление

Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление - 23.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление

Для крупномасштабного наступления России нужно больше войск, потому что у Киева еще остались огромные людские ресурсы. Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-24T04:20

2023-11-24T04:20

2023-11-23T13:21

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Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. За лето и осень они не израсходовали весь боевой потенциал. При этом у Киева все равно остается огромный людской ресурс, рассказал военный эксперт.Для большого наступления ВС РФ все равно нужно будет больше войск. Учитывая, что даже в случае сокрушительного удара по ВСУ в бой так или иначе может вступить Польша или Румыния, России нужно будет привлечь в зону СВО еще 300–400 тысяч человек, добавил он.В качестве стратегического резервуара у Украины еще есть Киев. Это город на 2,5 миллиона населения, которых можно мобилизовать в случае необходимости, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html

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