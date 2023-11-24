Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
Для крупномасштабного наступления России нужно больше войск, потому что у Киева еще остались огромные людские ресурсы. Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. За лето и осень они не израсходовали весь боевой потенциал. При этом у Киева все равно остается огромный людской ресурс, рассказал военный эксперт.
Для большого наступления ВС РФ все равно нужно будет больше войск. Учитывая, что даже в случае сокрушительного удара по ВСУ в бой так или иначе может вступить Польша или Румыния, России нужно будет привлечь в зону СВО еще 300–400 тысяч человек, добавил он.
"Нынешняя скорость, с которой они (ВСУ. - Ред.) набирают и используют людей, вполне для них эффективная. На Украине же до сих пор действует принцип "моя хата с краю — ничего не знаю". Если кого-то насильно забирают в армию, украинский обыватель думает: "Ну это же не меня. А если меня, то точно не сегодня", - подчеркнул Крапивник.
В качестве стратегического резервуара у Украины еще есть Киев. Это город на 2,5 миллиона населения, которых можно мобилизовать в случае необходимости, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Вчера, 05:24Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом Мы увлеклись материалистическими атеистическими идеями Запада и поэтому все разрушили, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Также он поделился с изданием Украина.ру мыслями о том, какой должна стать Россия после победы на Украине