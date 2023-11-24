Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051277213.html
Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление - 23.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
Для крупномасштабного наступления России нужно больше войск, потому что у Киева еще остались огромные людские ресурсы. Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
2023-11-24T04:20
2023-11-23T13:21
новости
россия
польша
румыния
украина
сво
наступление
киев
бойцы
войска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039425671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f4c9e09b1cce67ee5ffa8efccf289c0.jpg
Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. За лето и осень они не израсходовали весь боевой потенциал. При этом у Киева все равно остается огромный людской ресурс, рассказал военный эксперт.Для большого наступления ВС РФ все равно нужно будет больше войск. Учитывая, что даже в случае сокрушительного удара по ВСУ в бой так или иначе может вступить Польша или Румыния, России нужно будет привлечь в зону СВО еще 300–400 тысяч человек, добавил он.В качестве стратегического резервуара у Украины еще есть Киев. Это город на 2,5 миллиона населения, которых можно мобилизовать в случае необходимости, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039425671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0a1ed0ecc594764eaec1b3f51624f8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, румыния, украина, сво, наступление, киев, бойцы, войска, резервы, всу, вс рф, мобилизация
Новости, Россия, Польша, Румыния, Украина, СВО, наступление, Киев, бойцы, войска, резервы, ВСУ, ВС РФ, мобилизация

Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление

04:20 24.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкбронежилет военный
бронежилет военный - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Для крупномасштабного наступления России нужно больше войск, потому что у Киева еще остались огромные людские ресурсы. Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Несмотря на огромные потери, ВСУ пока удается удерживать фронт. За лето и осень они не израсходовали весь боевой потенциал. При этом у Киева все равно остается огромный людской ресурс, рассказал военный эксперт.
Для большого наступления ВС РФ все равно нужно будет больше войск. Учитывая, что даже в случае сокрушительного удара по ВСУ в бой так или иначе может вступить Польша или Румыния, России нужно будет привлечь в зону СВО еще 300–400 тысяч человек, добавил он.
"Нынешняя скорость, с которой они (ВСУ. - Ред.) набирают и используют людей, вполне для них эффективная. На Украине же до сих пор действует принцип "моя хата с краю — ничего не знаю". Если кого-то насильно забирают в армию, украинский обыватель думает: "Ну это же не меня. А если меня, то точно не сегодня", - подчеркнул Крапивник.
В качестве стратегического резервуара у Украины еще есть Киев. Это город на 2,5 миллиона населения, которых можно мобилизовать в случае необходимости, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Дугин интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 05:24
Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом Мы увлеклись материалистическими атеистическими идеями Запада и поэтому все разрушили, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Также он поделился с изданием Украина.ру мыслями о том, какой должна стать Россия после победы на Украине
 
НовостиРоссияПольшаРумынияУкраинаСВОнаступлениеКиевбойцывойскарезервыВСУВС РФмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
04:20Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
04:10Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
04:05Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
04:00"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии
03:34Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр
03:12Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом
02:49Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:33Полиция и спецназ перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков – RTE
01:53За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины
01:28Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
01:04От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
00:41Госпогранслужба не подтверждает смерть второго украинца на границе с Польшей
00:17Украине грозит полная остановка экспорта зерна
23:45В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом
23:24Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
22:47Украинцы, эксплуатировавшие своих соотечественников, задержаны в Испании
22:15СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ
21:52Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список
21:38Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения
Лента новостейМолния