"Траншеи уже вырыли": военный эксперт о том, что будет после Авдеевки и что приготовили для России ВСУ
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Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Если бы вопрос укрепрайона ВСУ в Авдеевке решили еще год назад, ВС РФ еще могли бы куда-то прорваться. Но за этот год противник успел выстроить новые позиции, рассказал военный эксперт.
Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут продвинуться на 10–20 километров вперед, а потом будем биться о следующую линию обороны ВСУ. Хотя туда не успеют залить много бетона, но брать их все равно сложно, добавил он.
"Авдеевка упадет. Вопрос только в том, насколько Зеленский готов жертвовать войсками ради ее удержания. Если события пойдут по сценарию Артемовска, это тоже хорошо. Потому что там мы уничтожили очень много вэсэушников, которые до сих пор пытаются отбить город", - отметил Крапивник.
Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку безусловно станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью они не прекратятся, заключил собеседник издания.
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