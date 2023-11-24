https://ukraina.ru/20231124/1051271660.html

"Траншеи уже вырыли": военный эксперт о том, что будет после Авдеевки и что приготовили для России ВСУ

"Траншеи уже вырыли": военный эксперт о том, что будет после Авдеевки и что приготовили для России ВСУ - 24.11.2023 Украина.ру

"Траншеи уже вырыли": военный эксперт о том, что будет после Авдеевки и что приготовили для России ВСУ

Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут немного продвинуться, но потом упрутся в новую линию обороны ВСУ. В укрепления не успеют залить много бетона, но брать их все равно будет сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-24T05:00

2023-11-24T05:00

2023-11-24T05:00

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авдеевка

днр

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украина

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Если бы вопрос укрепрайона ВСУ в Авдеевке решили еще год назад, ВС РФ еще могли бы куда-то прорваться. Но за этот год противник успел выстроить новые позиции, рассказал военный эксперт.Если российские силы возьмут Авдеевку, они смогут продвинуться на 10–20 километров вперед, а потом будем биться о следующую линию обороны ВСУ. Хотя туда не успеют залить много бетона, но брать их все равно сложно, добавил он.Авдеевка имеет более политическое, а не стратегическое значение. Если ВСУ оттуда уйдут, Донецку безусловно станет легче, потому что будет меньше обстрелов, но полностью они не прекратятся, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051238260.html

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новости, авдеевка, днр, донецк, всу, оборона, укрепления, вс рф, россия, украина, сво