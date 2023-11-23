Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии" - 23.11.2023 Украина.ру
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Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии"
Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии" - 23.11.2023 Украина.ру
Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии"
Полицейские Одесской области совместно с СБУ задержали двух жителей Измаильского района за переправку украинских уклонистов в Евросоюз. Об этом 23 ноября сообщила Нацполииция Украины
2023-11-23T18:19
2023-11-23T18:19
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"Подыскав двух желающих воспользоваться их услугами, правонарушители пообещали им беспрепятственный трансфер в Румынию через пункты пропуска государственной границы за денежное вознаграждение – по 6,5 тыс. долларов", - сказано в сообщении полицейских.Реализовать побег уклонистов помешали силовики, перехватившие автомобиль с согражданами призывного возраста на пути к границе с Румынией.Задержанным сообщено о "подозрении в организации незаконной переправки особ через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, совершенными по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам". На основании этого суд избрал задержанным меру пресечения – содержание под стражей.
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Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии"

18:19 23.11.2023
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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Полицейские Одесской области совместно с СБУ задержали двух жителей Измаильского района за переправку украинских уклонистов в Евросоюз. Об этом 23 ноября сообщила Нацполииция Украины
"Подыскав двух желающих воспользоваться их услугами, правонарушители пообещали им беспрепятственный трансфер в Румынию через пункты пропуска государственной границы за денежное вознаграждение – по 6,5 тыс. долларов", - сказано в сообщении полицейских.
Реализовать побег уклонистов помешали силовики, перехватившие автомобиль с согражданами призывного возраста на пути к границе с Румынией.
Задержанным сообщено о "подозрении в организации незаконной переправки особ через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, совершенными по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам". На основании этого суд избрал задержанным меру пресечения – содержание под стражей.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
17:30
ФСБ задержала россиянина, который собирался вступить в ВСУГражданин России пытался выехать на Украину и вступить в ВСУ, но был задержан и взят под стражу. Об этом 22 ноября сообщает управление ФСБ по Брянской области.
 
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