https://ukraina.ru/20231123/1051291436.html

Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии"

Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии" - 23.11.2023 Украина.ру

Украинские уклонисты платили по $6,5 тыс за "трансфер до Румынии"

Полицейские Одесской области совместно с СБУ задержали двух жителей Измаильского района за переправку украинских уклонистов в Евросоюз. Об этом 23 ноября сообщила Нацполииция Украины

2023-11-23T18:19

2023-11-23T18:19

2023-11-23T18:19

новости

новости украины

одесса

одесская область

уклонисты

украина

украинские беженцы

украина-ес

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_7b76d45430ba4d239bdeb0d6862efd24.jpg

"Подыскав двух желающих воспользоваться их услугами, правонарушители пообещали им беспрепятственный трансфер в Румынию через пункты пропуска государственной границы за денежное вознаграждение – по 6,5 тыс. долларов", - сказано в сообщении полицейских.Реализовать побег уклонистов помешали силовики, перехватившие автомобиль с согражданами призывного возраста на пути к границе с Румынией.Задержанным сообщено о "подозрении в организации незаконной переправки особ через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, содействии их совершению советами, указаниями, совершенными по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам". На основании этого суд избрал задержанным меру пресечения – содержание под стражей.

https://ukraina.ru/20231123/1051289469.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, одесса, одесская область, уклонисты, украина, украинские беженцы, украина-ес, всу, сво, румыния, мобилизация, нацполиция, сбу