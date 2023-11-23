https://ukraina.ru/20231123/1051280961.html

"Это цирк": Боец ВСУ рассказал, как протестующие не пропустили его помолиться в храм УПЦ

"Это цирк": Боец ВСУ рассказал, как протестующие не пропустили его помолиться в храм УПЦ - 23.11.2023 Украина.ру

"Это цирк": Боец ВСУ рассказал, как протестующие не пропустили его помолиться в храм УПЦ

Военнослужащий пришел помолиться, но вместо этого молитвы ему пришлось общаться с активистами-сторонниками запрета УПЦ, сообщает 22 ноября телеграм-канал "Перший Козацький"

2023-11-23T14:49

2023-11-23T14:49

2023-11-23T14:49

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Инцидент произошел 22 ноября. Молодой человек пришел на молитвенное стояние у стен Киево-Печерской Лавры. У храма его встретили активисты, выступающие против православных христиан. Они проводили у стен Лавры акцию протеста.Протестующие пытались помешать мужчине попасть на службу."Человек с передовой не может не понимать, что Москва и Московский патриархат – враг народа Украины", – заявила ему активистка, усомнившись ему, что он является военным.Мужчина показал ей на телефоне видео, сделанные в зоне СВО, рассказал, что он водитель-механик БМП-2.– Мы благодарны, гордимся вами, – безразлично ответила одна из активисток.После женщины вернулись к своей акции. Мужчина же записал видео, на котором осудил протестующих."Я в в православную церковь ходит с 7 лет. Меня там воспитали… Приехал из Харьковской области, с Купянского направления. Пришел в Лавру. Мы живем в свободной Украине и мое право выбирать, что мне делать, что думать и что говорить. Люди, преграждающие дорогу к храму, это уже не люди. У людей нет больше проблем, они не думают о том, что происходит на передовой. Они развесили плакаты и занимаются беспределом. Мне это не приемлемо. Мои товарищи сейчас находятся на штурме, а тут непонятные люди стоят и пытаются доказать и объяснить мне. Лучше б поставили там коробочку и собрали помощь военным Украины, на дроны б лучше собрала, чем с плакатами стоять. У нас в отряде никто не говорит никому, во что верить и на каком языке говорить, мы защищаем нашу родину. А то, что тут происходит – это цирк", — рассказал военный.

https://ukraina.ru/20231120/1051176556.html

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новости, новости украины, упц, запрет, всу